5 причин любить и ненавидеть Коби Брайанта

Есть люди, о которых говорят не как о живых, а словно о персонажах великого романа. Коби Брайант был именно таким — слишком ярким, чтобы оставить его без внимания, и слишком сложным, чтобы прийти к единому мнению. Его судьба и карьера наполнены эпизодами, вызывающими противоположные чувства: от искреннего восторга до раздражения. Поэтому проще всего рассматривать его личность через противопоставления — за что его боготворили, а за что не принимали.

Первая причина — предельная самоотдача. Для Брайанта тренировки были не просто работой, а неотъемлемой частью его сущности. Он мог отказаться от участия в съёмках у Спайка Ли ради дополнительных часов в спортзале, выходил на площадку с травмами, будто не чувствовал боли вовсе. Для одних это вершина профессионализма и безграничная преданность делу, для других — показная одержимость, оборачивавшаяся давлением на команду. Он требовал от партнёров такой же самоотдачи, не стесняясь доводить их до предела, заставляя вновь и вновь выкладываться после изнурительных тренировок.

Вторая — уникальное баскетбольное чутьё. Даже те, кто не принимал его стиль, признавали: Коби был настоящим знатоком игры. Он досконально изучал «треугольное нападение» ещё до того, как оно стало визитной карточкой «Лейкерс», подолгу копировал движения уличных легенд, чтобы затем довести их до совершенства на паркете НБА. Но вместе с этим шла и чрезмерная уверенность в себе. На Матче всех звёзд он пренебрёг предложением Карла Мэлоуна поставить заслон, явно давая понять, что справится сам. Такие моменты лишь укрепляли репутацию человека, который слушал только свой внутренний голос.

Третья причина — культурная многогранность. Коби свободно владел несколькими языками, вырос в Италии, увлекался футболом и с лёгкостью находил общий язык с людьми самых разных национальностей. Его кругозор выходил далеко за пределы НБА. И всё же тот же характер, который позволял строить мосты, нередко их разрушал. В 2007 году, когда обсуждался его переход в «Чикаго», Брайант настоял на сохранении Луола Денга в составе, фактически наложив вето на сделку. Для руководства клуба это выглядело как проявление упрямства, а для болельщиков — как эгоизм, перечёркивавший надежды на масштабное обновление команды.

Коби Брайант, сезон-2010/2011 Фото: Derick E. Hingle/Getty Images

Четвёртая — наследие вне баскетбольной площадки. Брайант был не только спортсменом: он стал обладателем «Оскара», писал книги, основал благотворительный фонд, активно поддерживал женский спорт. Трогательные истории о его тренировках с дочерью Джиджи и её подругами стали символом его новой жизни после завершения карьеры. Однако прошлое продолжало отбрасывать тень: обвинение в сексуальном насилии в 2003 году, несмотря на закрытие дела, навсегда осталось частью его истории. Для немалой части общества это обстоятельство по-прежнему служит причиной для критики.

Пятая причина — семья. В роли заботливого мужа и отца он казался искренним, настоящим. Пройдя через кризис в отношениях с Ванессой, Коби вернулся к семье, подчёркивая, что именно дом и дети — его главная опора. Его связь с Джиджи стала одной из самых трогательных страниц его биографии. Но отношения с родителями были далеки от идеала: затяжные судебные споры с матерью из-за продажи личных вещей и холодная отчуждённость с отцом рисовали иной, менее удобный образ.

Коби Брайант не был ни безупречным героем, ни однозначным антигероем. Он оставил после себя образ, который невозможно свести к одной формуле. В этом и заключается его уникальность: противоречивый, неидеальный, но всегда вызывающий интерес. С днём рождения, Коби. Тебе сегодня могло бы исполниться 47 лет.