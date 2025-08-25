«НБА не признала мой талант». Однажды он затмил лучшего игрока мира, а теперь — в «Локо»

По итогам сезона-2024/2025 в «Локомотиве» решили сохранить лишь одного легионера — Патрика Миллера. При этом освободившиеся места в заявке в итоге заняли игроки не менее талантливые, чем те, что были год назад, и один из них — 31-летний защитник Кассиус Робертсон. Минувший сезон он провёл в испанском «Ховентуде», до этого играл в Евролиге с «Валенсией», а в прошлом делил площадку со звёздами НБА вроде Эндрю Уиггинса, Майкла Портера-младшего и Шея Гилджес-Александера. «Чемпионат» пообщался с Кассиусом вскоре после его прибытия в расположение железнодорожников.

— Для начала очень хочется прояснить: как правильно произносится твоё имя? Кэшас или Кассиус? На просторах российского интернета его адаптируют по-разному.

— Кэшас, с буквой «ш». Все обычно зовут меня Кэш. В Европе меня называли «Кэсс», потому что там особо не используют звук «ш». Но оба варианта меня устраивают, я не против.

— Ещё одно уточнение. Ты родился и вырос в Канаде, выступал за сборную Канады, но в официальных каналах Евролиги в графе «национальность» указана Ямайка. Дело в происхождении или у тебя два гражданства?

— Да, у меня двойное гражданство. Мой отец родился и вырос на Ямайке. Я получил паспорт, когда был в Испании, потому что там игроков из Ямайки не считают за легионеров.

— Помнишь, когда начал заниматься баскетболом?

— Начал играть, когда мне было 12-13 лет. Довольно поздно. Я занимался разными видами спорта, когда был помладше, но серьёзно начал относиться к баскетболу где-то в 13.

— Канада в первую очередь ассоциируется с хоккеем, а не с баскетболом. Ты пробовал для себя другие виды спорта?

— Да, конечно (смеётся). Если ты из Канады, то точно играл в хоккей, будучи ребёнком, потому что мы очень хороши в хоккее. Но там, откуда я родом, баскетбол очень популярен. В нашем городе есть «Торонто Рэпторс». Поэтому, когда я рос, баскетбол был очень распространён, особенно в нашем комьюнити. В Канаде есть куча выдающихся профессионалов — у нас больше всего игроков в НБА после США.

Кассиус Робертсон (справа) в Канизийском университете Фото: Rich Schultz /Getty Images

— В школе ты играл в баскетбол с Эндрю Уиггинсом. Тогда оставался в его тени и рассказывал: «Бывало, я выходил на площадку — когда мы вели «+40». Сейчас общаешься с Уиггсом?

— Давно с ним не разговаривал. В последний раз видел его, ух, четыре или пять лет назад. Нам так и не довелось вместе сыграть за национальную команду. Был один раз, когда он поехал [в сборную], а я нет. Так что да, давно не общались.

— На старте карьеры ты в целом не получал достаточного признания. Тебе пришло лишь одно предложение из Division I, и то случайно — если не ошибаюсь, тренер Канизийского колледжа заметил тебя на тренировке, когда приехал просмотреть другого игрока. Какие эмоции тогда испытывал? Как не опустились руки?

— В моём возрасте попасть в Division I из Канады было довольно сложно, потому что тренеры приезжали туда довольно редко. Сейчас это очень распространённая практика — все тренеры из NCAA приезжают просматривать канадцев. Вообще, я собирался пойти в один из местных университетов, очень гордился этим, думал, что у меня всё хорошо получается. Однако моей мечтой однозначно было попасть в Division I. Мне повезло, потому что один из моих наставников в Канаде знал ассистента тренера в Канизийском университете. Он сказал: «У нас есть вот такой парень, он очень хорош, вам стоит приехать на просмотр и хотя бы дать ему шанс». И они так и сделали — дали мне шанс. Я получил спортивную стипендию, это однозначно был один из самых счастливых дней в моей жизни.

— При этом, по рассказам, в первый год в колледже ты тренировался так усердно, что оставался в зале даже после закрытия, и туда даже приезжала полиция. Это правда? Расскажи поподробнее.

— Не знаю почему, но в каждой команде, в которую перехожу, меня об этом спрашивают (смеётся). Это правда. Зал закрывался в 22:00, и иногда я хотел остаться подольше. Я прятался в раздевалке до закрытия и возвращался на паркет, когда все ушли. Один раз угодил из-за этого в неприятности, но мой тренер не так уж и разозлился. Полицейские меня выгнали, сказали идти домой. На следующий день я поговорил с тренером, и он просто попросил меня не ходить туда после 22:00.

— После успешного выступления в Баффало были Миссури и Майкл Портер-младший. Тогда он получил травму на старте сезона, и ты быстро взял на себя роль лидера. При этом Майкл оказался выбран на драфте в 2018-м, а ты не попал в число счастливчиков. Как думаешь, почему тогда тебя не выбрали?

— Думаю, потому что я был постарше. В НБА особо не признали моего таланта. К тому же я атакующий защитник, но не такой уж высокий по меркам НБА, где на этой позиции играют парни ростом как минимум 195 см. Я был достаточно хорошим игроком, однако мне не хватало роста и атлетизма. Поэтому я вроде как упустил свой шанс в НБА.

Кассиус Робертсон в Миссури Фото: Frederick Breedon/Getty Images

— При подготовке к интервью я наткнулась на один из скаутских отчётов, написанных о тебе в 2018-м. Он был брутально жёстким: «Кассиус Робертсон — игрок одного навыка, у него нет динамичного или разнообразного набора умений. Но он умеет бросать, а его способность совершать трёхочковые помогает ему эффективно создавать пространство в нападении». Если бы тебя попросили описать игру нынешнего Кассиуса, что бы ты сказал?

— Я бы сказал, конечно же, талантливый шутер. Но теперь я вырос в полноценного скорера, который может набирать очки из любой точки на площадке: у кольца, со средней дистанции, из-за трёхочковой линии. В прошлом я однозначно был игроком плана «кэтч-энд-шут». Но, развив свою игру на профессиональном уровне, я стал очень хорош с ведения, обрёл высокий баскетбольный IQ. У меня были отличные тренеры и товарищи по команде, которые многому меня научили. Поэтому, думаю, я превратился во всесторонне развитого игрока.

— Как думаешь, кто из тренеров повлиял на твою игру больше всего?

— Для начала я бы назвал Конзо Мартина, тренера Миссури, который поверил в меня, особенно когда Майкл Портер выбыл из-за травмы. Он как бы сделал меня лидером команды. Конечно, я взял на себя ответственность и хорошо играл, но он дал мне огромную уверенность в себе. Это один из моих любимых тренеров. Удивительный человек, многому меня научил, в том числе быть мужчиной за пределами площадки.

Я бы определённо назвал своего самого первого профессионального тренера Рауля Корнера. Он дал мне шанс, когда не так много команд хотели подписать со мной контракт. Он предоставил мне возможность в Германии, и это очень помогло. А ещё я бы назвал Мончо Фернандеса из «Овердорио». У нас очень хорошие отношения, мы три года вместе работали в Испании. Он полностью трансформировал мою игру, научил меня хорошо играть пик-н-роллы, также проявил ко мне большое доверие.

— Твоя профессиональная карьера началась в Европе, но при этом ты неоднократно возвращался в Канаду. Тебе ближе европейский или североамериканский стиль баскетбола?

— Хм, тяжело сказать. Если не говорить об НБА, мне очень нравится европейский баскетбол. Он очень конкурентный. Но за уровнем атлетизма и таланта в НБА невероятно наблюдать. Мне кажется, что люди воспринимают это как должное, потому что видят в основном по телевизору. Однако когда ты смотришь на этих парней вживую, они габаритные, быстрые, высоко прыгают, и это потрясающе. Так что я предпочитаю играть в европейский баскетбол, но в НБА лучшие игроки в мире — причём с большим отрывом.

Кассиус Робертсон в «Ховентуде» Фото: Javier Borrego/Zuma/ТАСС

— Твоя предыдущая команда — «Ховентуд», где ты был самым результативным игроком. Почему не стал продлевать с клубом контракт?

— Я должен был остаться ещё на год, но получил от «Локо» предложение, от которого не мог отказаться. Хотел приехать и посмотреть, как тут, в России.

— А тебе поступали предложения от других команд, кроме «Локомотива»? Можешь рассказать, из каких стран или лиг?

— Да, несколько. Было три или четыре варианта в Испании, также в Турции. Однако я не собирался уезжать из Испании, пока не пришло предложение от «Локомотива».

— Почему выбрал именно «Локомотив»?

— Агент рассказал мне многое о «Локомотиве». Сказал, что это большой клуб из красивого города. Конечно, я никогда не был в России. У меня есть всего два друга, которые играли в России, но это было до санкций, исключения из Евролиги и всего такого. Но я неоднократно слышал, что «Локомотив» — очень серьёзная команда. И с тех пор как оказался здесь, это подтвердилось. Здесь очень серьёзно относятся к медицинской и тренировочной подготовке, условия замечательные. Я очень впечатлён. Рад, что выбрал этот клуб.

— Ещё пару лет назад ты выступал в Евролиге за «Валенсию». Тебя не смутило отстранение российских клубов от еврокубков?

— Когда наблюдаешь за всем со стороны, сложно узнать всю ситуацию, пока не поговоришь с теми, кто фактически находится здесь. Поэтому я обсудил все сложности с людьми, которые были в России с момента отстранения. Главной из них, наверное, является закрытие аэропорта. Но, помимо этого, все говорили, что мне здесь понравится. И были правы.

Кассиус Робертсон на тренировке «Локо» Фото: Пресс-служба «Локомотива-Кубань»

— У тебя уже был большой разговор с тренером Юдиным. Какие первые впечатления? Это опытный специалист, но предстоящий сезон будет для него первым в качестве главного тренера в Единой лиге ВТБ.

— Для начала мы просто познакомились. Понимаю, что являюсь одним из наиболее опытных в команде, поэтому тренер хочет, чтобы я помог молодым ребятам. У нас очень талантливая команда, и единственное, что может нам помешать, это недостаток «химии». Тренер также задавал много вопросов о том, что мне нравится делать на площадке, как нравится играть. Это была всего вторая наша встреча. Так что с каждым днём мы продолжим лучше узнавать друг друга.

— «Локо» славится своей молодёжью. Можешь что-нибудь о них сказать?

— Они огромные! Очень высокие, меня это впечатлило. Команда, за которую я играл в Испании в прошлом году, также славится своей молодёжью. «Ховентуд» означает «юность» в испанском языке. Они тоже сосредоточены на развитии своих юных баскетболистов. Поэтому мне знакома такая система. Но здесь — вау, очень серьёзные ребята. Атлетичные, высокие, выглядят очень умелыми.

— А расскажи ещё немного о личных целях, которые ставишь перед собой на следующие год-два.

— Я очень хочу выиграть чемпионат. Это то, что мне доводилось сделать только в Канадской лиге. В своей европейской карьере я пока не становился чемпионом. Это моя главная цель.

— Был у нас недавно в лиге один успешный канадец. Общаетесь с Ратэн-Мэйсом? И обсуждал ли с ним переезд в Россию?

— Мы не знакомы лично, но играли друг против друга несколько раз. Он выступал за мадридский «Реал» в прошлом году.

— Вообще, в сборной Канады ты играл со многими парнями, которые в своё время выступали в Единой лиге ВТБ. С Филипом Скраббом, Кевином Пангосом, Кенни Чери. Может, советовался накануне перехода с кем-то из них?

— Все они мои хорошие друзья. Я разговаривал с Кевином Пангосом. Он был одним из первых, кому я написал. Мы в хороших отношениях, играли вместе в сборной и в «Валенсии». Я люблю Кевина, он отличный игрок. Легенда канадского баскетбола. Все знают Кевина Пангоса. Говоря о «Зените», он сказал, что Санкт-Петербург — один из любимых городов во всей его карьере. Я ещё не был, но уверен, что там красиво. Кевин также объяснил мне, что переезд из Испании в Россию — это большие перемены. И в плане культуры, и в плане языка, конечно же. Там, где мы играли в Испании, большинство говорили по-английски. Однако он сказал, что ему здесь очень нравилось и что я отлично проведу время.

Кассиус Робертсон (№0) в сборной Канады Фото: Zuma/ТАСС

— Говоря о сборной Канады, не могу не спросить про Шея Гилджес-Александера. Вы с ним оба из Торонто и, полагаю, знакомы ещё со школьных времён. В прошлом ты мог представить, что его ждёт такое большое будущее?

— Я довольно хорошо знаком с Шеем. Мы много раз играли друг с другом в сборной, много куда ездили. И он, наверное, лучший игрок, с которым я когда-либо выходил на площадку. Очень талантливый парень, нереально мотивированный, супертрудолюбивый. Он заслуживает всего, чего достиг на данный момент. Стал MVP, выиграл чемпионат — невероятно, что в таком молодом возрасте он уже легенда.

— По-твоему, сейчас Шей — лучший игрок в НБА? Или, может быть, во всём мире?

— Уфф, это тяжёлый вопрос (смеётся). Мой любимый игрок всех времён — это Стеф Карри. Думаю, он лучший в мире, но я предвзят. И если бы выбирал второго лучшего, то да, назвал бы Шея.

— Вы с ним делили площадку в рамках квалификации к ЧМ-2023. Ты наверняка помнишь, как в одном из матчей оба набрали по 24 очка. Причём ты вышел со скамейки, реализовал восемь трёхочковых и в итоге опередил Шея по показателю «плюс-минус»…

— Наверное, в первый и последний раз, когда такое произошло (смеётся).

— Сейчас, когда он только-только стал чемпионом НБА, какие эмоции у тебя вызывает это воспоминание? Ты сыграл наравне, а то и лучше.

— Я хорошо помню ту поездку, она прошла отлично. Мы проводили много времени вместе, путешествовали, ходили ужинать. Кажется, это было на Виргинских островах. Ходили там в ресторан всей командой. Отлично провели время. В целом та поездка и матчи, которые мы провели в Канаде, прошли круто. С этими ребятами всегда очень весело играть. Я всех их очень хорошо знаю. Многие из нас также из одного города, и играть со своими братьями очень приятно.

— Ты всё ещё хотел бы попробовать себя в НБА?

— Я? Мне кажется, сейчас я уже староват. Конечно, если позовут, я всегда готов. Но, думаю, в НБА слишком высокий уровень атлетизма для меня. Может, когда мне было 23-24 года или даже 25-26, это был бы подходящий момент. Не думаю, что мне позвонят из НБА в ближайшее время (смеётся).

— Следующий год ты проведёшь в России. Какими были твои первые впечатления от страны?

— С тех пор как приехал, мне здесь очень нравится. Постоянно светит солнце, погода замечательная, я въехал в прекрасную квартиру. Сходил в супермаркет и почувствовал себя как дома. Мне правда не кажется, что тут всё так уж иначе, нежели дома. Конечно, присутствует языковой барьер. Но город потрясающий. Я из Торонто, это тоже красивый город. В прошлом году жил в Барселоне, и здесь одинаково хорошо. Мне нравится.

Кассиус Робертсон на тренировке «Локо» Фото: Пресс-служба «Локомотива-Кубань»

— Успел посмотреть Краснодар?

— Немного. С Пэтом [Миллером], Ройсом [Хэммом] и Джеремайей [Мартином] мы несколько раз были в центре, чтобы поесть. Это всё, что я видел на данный момент. Только вчера получил свою машину. Так что теперь могу изучить город немного больше.

— Ты следил за Единой лигой до того, как присоединиться к «Локомотиву»? Если да, то что думаешь об уровне?

— Я следил много лет назад, когда ЦСКА и «Зенит» играли в Евролиге. Смотрел не Лигу ВТБ как таковую, а скорее наблюдал за российскими командами в еврокубках. Что касается уровня, мне он совсем не знаком. Я не представляю, какой тут стиль игры, и мне очень интересно узнать. Это будет хорошим опытом. Испания во многом отличается от других чемпионатов, поэтому мне точно предстоит привыкнуть к новому стилю.

— Как складывается с новыми одноклубниками? С кем сейчас общаешься больше всего?

— Всё отлично. Думаю, все привносят в коллектив позитивную энергию. Мы усердно работаем. Это только второй день, но я уже вижу, как серьёзно относятся к делу и игроки, и тренерский персонал. Все также очень гостеприимны, здороваются. Несколько ребят живут рядом со мной, поэтому мы часто пересекаемся. И американцы уже очень хорошо друг друга знают, так что всё круто.

— А чем занимаешься в свободное от баскетбола время?

— Ох, в последние недели у меня не так много свободного времени. Вообще, я очень любознательный человек, мне нравится узнавать новое, учиться, читать книги. Я также немного изучал Краснодар и хотел бы посетить некоторые места, о которых услышал. Мне просто нравится получать новые впечатления. Ещё люблю готовить, также открывать для себя что-то новое.

— Напоследок расскажи о себе один интересный факт, о чём мало кто знает.

— Это сложно. Один интересный факт… У меня нет секретов. Обо мне все всё знают (смеётся). Хотя знаешь что? Где бы я ни был, говорю на довольно обыкновенном английском. Но на самом деле я разговариваю совсем иначе. В Торонто существует очень сильный акцент, и между собой мы разговариваем только так. И когда люди слышат, как я общаюсь со своими друзьями, их это удивляет.