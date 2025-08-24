Отец звезды НБА вспорол живот бедолаге. Сын пока не проронил ни слова

Конфликт на парковке в Лас-Вегасе завершился возбуждением уголовного дела по обвинению в покушении на убийство. Главным подозреваемым стал бывший профессиональный боксёр Марселлес Браун — отец форварда «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна.

По данным полиции, инцидент начался с того, что Браун, выходя из внедорожника, случайно задел дверью припаркованный рядом автомобиль. Его владелец, детский футбольный тренер Кросс Тупуола, подошёл проверить повреждения, после чего между мужчинами вспыхнула ссора, быстро переросшая в обмен оскорблениями и угрозами. По словам свидетельницы, когда Тупуола отвернулся, Браун достал некий предмет из-за пояса и несколько раз ударил оппонента в спину и живот.

Тупуола получил тяжёлые ранения от бывшего тяжеловеса. Медики зафиксировали у него ножевые ранения (по данным СМИ, ударов было 25) в области груди и живота, повреждения сухожилий на руке, перелом ребра и травмы, требовавшие частичного удаления органов пищеварения. Состояние пострадавшего оценивается как критическое.

Свидетели утверждают, что первым к активным действиям перешёл именно Браун, и его поведение не выглядело как самооборона. Один из очевидцев рассказал полиции, что сцена оказалась настолько жестокой, что у пострадавшего были видны внутренние органы. При задержании у самого Брауна обнаружили перелом пальца, а также ссадины и кровоподтёки. В беседе с полицией он заявил, что причиной ссоры стала «царапина на машине».

Марселлес Браун (слева), 2022 год Фото: Getty Images

Защита настаивает на ином развитии событий. По версии адвоката, именно Тупуола первым применил оружие, ударив Брауна по голове пистолетом. Дальнейшие действия его подзащитного, как утверждает юрист, были вынужденной реакцией на угрозу жизни. При этом сам пистолет полиция пока не обнаружила.

Марселлес Браун известен как бывший профессиональный боксёр: с 1989 года он провёл 52 боя и завершил спортивную карьеру почти десятилетие назад. Особый резонанс ситуации придаёт личность сына подозреваемого — Джейлена Брауна, одного из лидеров «Бостон Селтикс», чемпиона НБА — 2024. Игрок не комментирует случившееся, и клуб также воздерживается от заявлений. Известно, что отношения между отцом и сыном давно охладели.

Дальнейшее расследование должно выявить, оказалось ли происшествие преднамеренным нападением или же действия Брауна были вызваны необходимостью защиты. Пока Кросс Тупуола находится в реанимации, а судьбу Марселлеса Брауна предстоит решить суду.