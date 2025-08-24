Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Марселлес Браун — отец баскетболиста Джейлена Брауна — стал фигурантом дела о покушении на убийство в Лас-Вегасе

Отец звезды НБА вспорол живот бедолаге. Сын пока не проронил ни слова
Артемий Берстенев
Отец звезды НБА вспорол живот бедолаге
Аудио-версия:
Комментарии
Всё очень серьёзно.

Конфликт на парковке в Лас-Вегасе завершился возбуждением уголовного дела по обвинению в покушении на убийство. Главным подозреваемым стал бывший профессиональный боксёр Марселлес Браун — отец форварда «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна.

Джейлен Браун Подробнее

По данным полиции, инцидент начался с того, что Браун, выходя из внедорожника, случайно задел дверью припаркованный рядом автомобиль. Его владелец, детский футбольный тренер Кросс Тупуола, подошёл проверить повреждения, после чего между мужчинами вспыхнула ссора, быстро переросшая в обмен оскорблениями и угрозами. По словам свидетельницы, когда Тупуола отвернулся, Браун достал некий предмет из-за пояса и несколько раз ударил оппонента в спину и живот.

Тупуола получил тяжёлые ранения от бывшего тяжеловеса. Медики зафиксировали у него ножевые ранения (по данным СМИ, ударов было 25) в области груди и живота, повреждения сухожилий на руке, перелом ребра и травмы, требовавшие частичного удаления органов пищеварения. Состояние пострадавшего оценивается как критическое.

Свидетели утверждают, что первым к активным действиям перешёл именно Браун, и его поведение не выглядело как самооборона. Один из очевидцев рассказал полиции, что сцена оказалась настолько жестокой, что у пострадавшего были видны внутренние органы. При задержании у самого Брауна обнаружили перелом пальца, а также ссадины и кровоподтёки. В беседе с полицией он заявил, что причиной ссоры стала «царапина на машине».

Марселлес Браун (слева), 2022 год

Марселлес Браун (слева), 2022 год

Фото: Getty Images

Защита настаивает на ином развитии событий. По версии адвоката, именно Тупуола первым применил оружие, ударив Брауна по голове пистолетом. Дальнейшие действия его подзащитного, как утверждает юрист, были вынужденной реакцией на угрозу жизни. При этом сам пистолет полиция пока не обнаружила.

Марселлес Браун известен как бывший профессиональный боксёр: с 1989 года он провёл 52 боя и завершил спортивную карьеру почти десятилетие назад. Особый резонанс ситуации придаёт личность сына подозреваемого — Джейлена Брауна, одного из лидеров «Бостон Селтикс», чемпиона НБА — 2024. Игрок не комментирует случившееся, и клуб также воздерживается от заявлений. Известно, что отношения между отцом и сыном давно охладели.

Дальнейшее расследование должно выявить, оказалось ли происшествие преднамеренным нападением или же действия Брауна были вызваны необходимостью защиты. Пока Кросс Тупуола находится в реанимации, а судьбу Марселлеса Брауна предстоит решить суду.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android