Кто станет победителем Евробаскета-2025?

Очевидный фаворит один. Но так ли это?

27 августа начинается чемпионат Европы по баскетболу — 2025. Соревнования будут продолжаться до 14 сентября и пройдут сразу в четырёх странах: на Кипре, в Финляндии, Польше и Латвии.

«Чемпионат» традиционно будет освещать турнир самым подробным образом: текстовые онлайн-трансляции, разбор ключевых матчей и материалы о главных героях. Составы сборных обещают настоящий праздник для болельщиков: Яннис Адетокунбо — у Греции, Лука Дончич — у Словении, Никола Йокич — у Сербии, Франц Вагнер — у Германии, а вместе с ними и другие игроки НБА, которые точно украсят предстоящие соревнования.

Формат классический — четыре группы по шесть команд. Баскетбола в ближайшие полмесяца будет предостаточно: встречи стартуют во второй половине дня и идут до позднего вечера. Испания попробует защитить свой титул, но конкуренты настроены решительно.

А теперь главный вопрос: кто станет чемпионом Европы? Голосуйте в нашем опросе!

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.