Великобритания — Литва. Прямая трансляция
13:30 Мск
Баскетбол Статьи

Евробаскет-2025: текстовая онлайн-трансляция матчей игрового дня от 27 августа, кто сыграет, расписание и, во сколько начало

Старт Евробаскета-2025. LIVE!
Артемий Берстенев Никита Бирюков
,
В первом игровом дне — сразу шесть запланированных матчей.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня стартует долгожданный Евробаскет-2025. В первый день турнира болельщиков ждут сразу шесть захватывающих матчей. Откроет программу встреча сборных Великобритании и Литвы, а завершит игровой день матч Сербии с Эстонией. Следите за главными новостями и результатами встреч в текстовой онлайн-трансляции на «Чемпионате».

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 13:30 МСК
Великобритания
Не начался
Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 14:45 МСК
Чехия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 16:30 МСК
Черногория
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 18:00 МСК
Латвия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 20:30 МСК
Швеция
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 21:15 МСК
Сербия
Не начался
Эстония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
