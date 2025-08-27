Старт Евробаскета-2025. LIVE!
В первом игровом дне — сразу шесть запланированных матчей.
Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня стартует долгожданный Евробаскет-2025. В первый день турнира болельщиков ждут сразу шесть захватывающих матчей. Откроет программу встреча сборных Великобритании и Литвы, а завершит игровой день матч Сербии с Эстонией. Следите за главными новостями и результатами встреч в текстовой онлайн-трансляции на «Чемпионате».
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 13:30 МСК
Великобритания
Не начался
Литва
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 14:45 МСК
Чехия
Не начался
Португалия
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 16:30 МСК
Черногория
Не начался
Германия
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 18:00 МСК
Латвия
Не начался
Турция
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 20:30 МСК
Швеция
Не начался
Финляндия
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 21:15 МСК
Сербия
Не начался
Эстония
