WNBA не может повторить успех мужчин — даже имея своих Лебронов и Карри. Почему?

Принято говорить, что цифры не врут. В баскетболе это особенно очевидно. Но в случае женской НБА (WNBA) статистика будто существует в параллельной вселенной. На бумаге — эпоха расцвета: рекордные телерейтинги, билеты исчезают за часы, стоимость франшиз взлетает в разы. На площадке — новые звёзды, собирающие арены и становящиеся героями мемов и ток-шоу. А в расчётных ведомостях — суммы, больше похожие на зарплаты офисных сотрудников, чем на гонорары спортсменок, определяющих лицо целой индустрии.

2025 год стал переломным: сделка на $ 2,2 млрд за медиаправа, рост посещаемости на 26-33%, рейтинги ESPN — плюс 170% и 9-21% для последних сезонов соответственно, продажи мерча — плюс 40%. Но при этом потолок индивидуальной зарплаты по-прежнему всего $ 249 тыс. Новички начинают с $ 66 тыс. Общий потолок зарплат команды — $ 1,5 млн, то есть в сотню раз меньше, чем в НБА. Игроки получают лишь 9,3% доходов лиги, тогда как в НБА и НФЛ эта доля приближается к 50%.

Формула распределения доходов в WNBA напоминает ребус. Игрокам обещана дополнительная доля, если лига превысит некие «целевые показатели». Однако сами параметры не раскрываются. Никто не знает, какой именно рубеж нужно преодолеть, чтобы увидеть прибавку. Для спортсменок это превращает рост интереса к лиге в иллюзию: они создают продукт, но почти не участвуют в его ценности. Неудивительно, что европейские и азиатские клубы предлагают американским звёздам ~$ 1 млн за сезон, а китайские команды платили Бриттни Грайнер и Майе Мур по $ 600 тыс. — суммы, которых WNBA не может себе позволить.

Структура управления объясняет многое. 42% лиги контролирует НБА, ещё столько же — владельцы команд, 16% — инвестиционная группа с Кондолизой Райс. Формально комиссионер женской лиги подчиняется комиссионеру НБА Адаму Сильверу. Иными словами, WNBA встроена в вертикаль мужской НБА и не обладает самостоятельной стратегией. Владельцы новых женских франшиз — всё те же инвесторы, что держат клубы НБА: «Пистонс», «Кавальерс», «Сиксерс». Когда один и тот же человек решает, куда направить доллар — в мужской или женский баскетбол, исход легко предугадать.

Эйжа Уилсон и Энджел Риз, сезон-2025 Фото: Michael Reaves/Getty Images

Чтобы оправдать разрыв в зарплатах, долгие годы культивировался миф о «вечной убыточности» WNBA. В 2018-м речь шла о $ 10 млн минуса в год, в 2024-м — уже о $ 40 млн. Но параллельно франшизы подорожали с $ 10-14 млн до $ 500 млн, а вступительный взнос для новых команд вырос с $ 50 млн (2023) до $ 250 млн (2025). Контракт на трансляции приносит $ 200 млн ежегодно. Это больше похоже на искусственную бухгалтерию, чем на реальную картину. Достаточно вспомнить 2014 год, когда российский УГМК заплатил Дайане Таурази $ 1,5 млн просто за то, чтобы она пропустила сезон WNBA. Там «инвестиция в игрока» считалась стратегией. Здесь — ненужной статьёй расходов.

Сравнения с другими лигами делают картину ещё ярче. Даже UFC, регулярно критикуемая за эксплуатацию, отдаёт бойцам 16-20% доходов — вдвое больше, чем WNBA. В МЛС резервист получает минимум $ 81 тыс. — выше, чем зарплата многих звёзд женского баскетбола. В НФЛ новичок стартует с $ 750 тыс., в НБА — с $ 1,27 млн. Если даже UFC выглядит щедрее, говорить о «естественных рыночных условиях» становится бессмысленно.

Расширение лиги выглядит эффектно, однако не решает системных проблем. До 2030 года WNBA планирует вырасти до 18 клубов. Но ростер остаётся ограничен 12 игроками, инфраструктура отстаёт, а суперзвёзды вынуждены рассредотачиваться по большему числу франшиз. Вступительные взносы, которые могли бы идти на развитие, уходят в карманы владельцев. В результате новые деньги лишь закрепляют старые перекосы.

В 2025 году профсоюз впервые серьёзно заговорил о забастовке. Требования ясны: фиксированный процент доходов (не ниже 50%), расширение ростеров, прозрачная отчётность и независимый аудит. Это уже не просьба о повышении зарплат, а попытка переписать правила игры. НБА тоже проходила через забастовки и локауты, прежде чем игроки получили равноправие в распределении доходов. Для WNBA вопрос стоит не менее остро.

Главная проблема женской лиги в том, что она построена по модели, где игрок — не актив, а расходная статья. Рейтинги растут, аудитория множится, франшизы дорожают, однако спортсменки продолжают получать крохи. Системный сбой №1 в том, что ценность создаётся их трудом, а дивиденды уходят другим. Пока эта логика не изменится, WNBA останется ареной парадоксов: бизнес процветает, однако лица этого бизнеса вынуждены жить по правилам выживания.