Невероятные сценарии Евробаскета-2025. Какой вариант вам ближе? Выбирайте!

Уже завтра стартует групповой этап Евробаскета-2025. Команды разделены на четыре группы, в каждой из которых определят сильнейших. 24 сборные поспорят за чемпионство на турнире. Давайте попробуем выбрать самый неожиданный сценарий, который может произойти на чемпионате Европы по баскетболу, а «Чемпионат» будет освещать самые интересные события с первого дня старта мероприятия.
«Чемпионат» предлагает выявить самый невероятный сценарий Евробаскета-2025, который может произойти. В ходе голосования сценарии будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
Молодая Испания совершит невозможное и защитит титул, устроив взбучку фаворитам
У Испании проходит смена поколений. Руди Фернандес, Серхио Льюль, Рики Рубио, Алекс Абринес и многие другие известные баскетболисты перестали выступать за сборную. Самым ярким игроком в составе на Евробаскет-2025 является Санти Альдама, выступающий за «Мемфис Гриззлиз» в НБА. Также выделяются братья Вилли Эрнангомес и Хуанчо Эрнангомес. В остальном — молодёжь и крепкие игроки, не хватающие звёзд с неба. Может быть, мы сильно недооцениваем потенциал нынешней Испании, но защитить титул чемпиона будет крайне непросто.
Франция дойдёт до финала с молодёжным составом, но проиграет из-за проблем с реализацией в клатче
Сборная Франции, осталась без Виктора Вембаньямы, Руди Гобера и Эвана Фурнье, но не собирается сдаваться. Молодая бегущая команда во главе с новым тренером Фредериком Фоту в теории способна совершить невероятный рывок и дойти до финала, обыграв более звёздных соперников. Однако в стадии плей-офф может сказаться отсутствие опыта и хладнокровия в последние минуты. Французы способны удивить, правда, без лидеров в команде будет очень непросто показать весь свой максимум. Прошедшая Олимпиада показала, что Изайя Кординье и Гершон Ябуселе являются одними из лучших игроков Франции, а Закари Рисашер и Александр Сарр крайне талантливы, чтобы добавить мощи.
Германия выиграет трофей без ключевого игрока, повторив успех чемпионата мира
Сборная Германии является действующим чемпионом мира. Сумеет ли бундестим выиграть Евробаскет? Сомнения присутствуют, так как команда будет выступать без одного из ключевых игроков — Морица Вагнера, который не успел восстановиться от травмы к турниру. Бремя лидерства целиком ложится на Денниса Шрёдера и Франца Вагнера. Возможно, главным героем плей-офф станет и не звезда НБА, а один из игроков Евролиги — например, Йоханнес Фойгтман или Андреас Обст.
Сербия в статусе суперфаворита «сломается» уже в 1/4 финала из-за давления обстоятельств
Сербия, главный фаворит турнира, с треском проваливается. Команда с Николой Йокичем, Богданом Богдановичем и великолепным тренером Светиславом Пешичем не выдерживает колоссального давления ожиданий. В четвертьфинале они сталкиваются с острой, мотивированной и ничего не боящейся командой (например, с той же Латвией, Италией или Турцией), которая играет против них на контратаках и бросает издали. Сербы нервничают, Йокич набирает свои обычные 20+ очков, однако не может спасти команду, которая в итоге уступает на последних секундах.
Латвия с Порзингисом доберётся до полуфинала, но ключевым игроком станет не он, а Жагар
Кристапс Порзингис успешно выступает за сборную, но настоящим открытием турнира становится разыгрывающий Артур Жагар. Именно его игра в роли плеймейкера, точные передачи и решительность в клатч-моментах выводят Латвию в топ-4 турнира. Порзингис отлично выполняет свою роль, однако Жагар становится символом командного духа и главной неожиданностью турнира.