Невероятные сценарии Евробаскета-2025. Какой вариант вам ближе? Выбирайте!

Уже завтра стартует групповой этап Евробаскета-2025. Команды разделены на четыре группы, в каждой из которых определят сильнейших. 24 сборные поспорят за чемпионство на турнире. Давайте попробуем выбрать самый неожиданный сценарий, который может произойти на чемпионате Европы по баскетболу, а «Чемпионат» будет освещать самые интересные события с первого дня старта мероприятия.

«Чемпионат» предлагает выявить самый невероятный сценарий Евробаскета-2025, который может произойти. В ходе голосования сценарии будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.