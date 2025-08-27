Испанцы считали, что выиграли ещё до матча. Как Россия одержала свою величайшую победу

Финалы редко сводятся лишь к гению или роковой ошибке. Порой всё решает эпизод, внешне ничем не примечательный, но способный переломить ход целого турнира. В Мадриде-2007 таким моментом стал промах Пау Газоля — бросок, который по логике должен был поставить точку. Вместо этого он оставил в тишине переполненную арену и отдал золото в руки России.

К тому времени российская сборная давно перестала ассоциироваться с большими победами. Дэвид Блатт пришёл к команде после проваленной квалификации на чемпионат мира и двух подряд восьмых мест на Евробаскетах. От него ждали скорее новых идей, чем мгновенного результата. Но Блатт не гнался за быстрыми решениями: он выбрал фундаментальные опоры — дисциплину, защиту, командный баланс. Серия поражений в товарищеских встречах казалась тревожной, однако внутри коллектива это было время проб и ошибок: наигрывались сочетания, распределялись роли, выстраивалась система.

На самом турнире стало ясно, что ставка на системность сработала. В плей-офф Россия последовательно убрала с дороги Францию с её лидером Тони Паркером, затем — Литву, а в финале вышла на хозяев, грозную Испанию, чемпионов мира и главных фаворитов. В Мадриде царила уверенность: у арены уже стоял автобус для будущего чемпионского парада — титул считался делом решённым.

Начало финала только укрепило эту уверенность. Испанцы быстро оторвались 22:11, трибуны предвкушали лёгкую победу, а россияне выглядели растерянными. Но тогда Блатт рискнул и выпустил Антона Понкрашова. Игрок, почти не появлявшийся на паркете, сделал то, чего не удавалось остальным: лишил Хосе Кальдерона пространства и фактически выключил его из игры. С этого момента ритм встречи начал смещаться.

Пау Газоль, Евробаскет-2007 Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Кульминация пришлась на последние минуты. За две с небольшим до сирены Россия уступала 54:59, однако испанцы больше так и не набрали ни очка. Андрей Кириленко потом скажет: команда играла в «антибразильский баскетбол» — неважно, сколько мы сами забросим, важно, что соперник не забьёт. Именно из этой логики родилась решающая атака: Захар Пашутин отказался от броска и отдал мяч Джону Холдену. Натурализованный американец рискнул — и попал. Но интрига не закончилась: у Испании оставалось последнее владение. Пау Газоль пробился под кольцо и бросил так, как делал это сотни раз. Вся арена уже начала праздновать… однако мяч предательски отскочил от дужки.

Именно этот момент сделал бросок Холдена по-настоящему легендарным. Не столько его попадание, сколько вся цепочка событий: риск, коллективное решение и промах суперзвезды соперника. Несостоявшийся парад испанцев, пустой автобус у арены и тишина Мадрида той ночи стали контрастным фоном для триумфа России.

Важно, что этот успех был результатом не только игры звёзд. Никита Моргунов выдал ключевой матч в четвертьфинале, набрав 14 очков за 19 минут. Понкрашов стал неожиданным фактором в финале, а Пашутин принял решение, которое не занесено в протоколы, но оказалось важнее любого результативного броска. Каждый игрок понимал свою роль и действовал в рамках общей идеи команды.

Видео можно посмотреть на канале FIBA Basketball в YouTube. Права на видео принадлежат ФИБА.

Кириленко по праву получил титул MVP — 18 очков, почти девять подборов, более двух перехватов и около двух блок-шотов в среднем за игру. Однако парадокс заключался в том, что именно в этот момент он оказался на грани ухода из «Юты Джаз», устав от системы главного тренера Джерри Слоуна. В Европе он был воплощением успеха, в НБА — игроком, ищущим своё место.

Можно ли назвать этот титул случайностью? Вряд ли. Россия обыграла всех фаворитов — Францию, Литву и Испанию. Но решающим всё равно стал один эпизод: бросок, который не влетел в кольцо. В 2007 году именно отскок мяча решил, что первое в истории золото постсоветской России не останется лишь мечтой. И именно он превратил финал в Мадриде в историю, где важнее было не то, кто забил, а тот, кто промахнулся.