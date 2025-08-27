Скидки
Баскетбол Статьи

Евробаскет-2025: Израиль и Польша сталкиваются с историческим конфликтом, влияющим на безопасность турнира

«Убийцы с 1939 года». Евробаскет-2025 стартует на фоне скандала между Польшей и Израилем
Артемий Берстенев
Евробаскет-2025 стартует на фоне скандала
Как один баннер в футболе украл весь шум у чемпионата Европы по баскетболу до его начала.

Европейский баскетбол давно привык к зрелищным драмам на паркете, однако старт нынешнего турнира оказался омрачён событием, не связанным с игрой. В Дебрецене, во время матча Лиги конференций между «Маккаби» Хайфа и польским «Ракувом», израильские фанаты развернули баннер с надписью «Убийцы с 1939 года».

Для Польши это стало не просто провокацией, а болезненным напоминанием о трагедиях Второй мировой войны. Ответ последовал незамедлительно: президент Кароль Навроцкий охарактеризовал инцидент как проявление «невообразимой глупости». Обычно подобные инциденты остаются в рамках футбола, но на этот раз совпадение календаря сделало его важным фактором грядущего Евробаскета: Израиль и Польша оказались в одной группе, а игры пройдут в Катовице.

Организаторам пришлось в срочном порядке усиливать меры безопасности. Израильская федерация издала строгие инструкции для игроков: не носить национальных символов вне арены, минимизировать самостоятельные передвижения и ограничить контакты за пределами площадки. К обеспечению порядка были привлечены польская полиция, израильские спецслужбы и Интерпол. Турнир, призванный стать праздником спорта, начался в обстановке повышенной настороженности.

В основе этого противостояния лежит сложный исторический контекст. Вопросы о польской ответственности за нацистские преступления и послевоенные конфликты регулярно вызывают напряжённость в отношениях между Польшей и Израилем. На этом фоне даже один баннер может стать спусковым крючком для общественного резонанса, выходя далеко за пределы конкретного матча.

Тот самый баннер

Тот самый баннер

Фото: x.com/OficjalneZero

Домашняя арена больше не гарантирует польской сборной привычного преимущества. Поддержка трибун может обернуться как дополнительной мотивацией, так и источником давления: победы над Израилем неизбежно будут рассматриваться сквозь призму политики, а поражения — вызывать недовольство болельщиков. Для израильской команды каждая игра теперь будет проходить под пристальным вниманием и строгими ограничениями, что значительно осложняет подготовку и отвлекает от баскетбольных задач.

С точки зрения спортивных раскладов, лидеры турнира остались прежними. Главным фаворитом считается Сербия с Николой Йокичем, за ней следуют сборные Германии и Франции. Израиль изначально не рассматривался как претендент на высокие места — максимум от него ожидали внезапных локальных успехов. Польша делала ставку на фактор родных стен, однако политический резонанс способен свести это преимущество на нет.

Организаторы официально подтверждают, что матчи в Катовице пройдут согласно расписанию, однако могут обсуждаться запасные сценарии: возможность переноса отдельных встреч или проведения их на нейтральных площадках. Но это — очень маловероятно. Европейский опыт знает подобные прецеденты, и вероятность того, что политический конфликт напрямую повлияет на ход турнира, исключать нельзя. Евробаскет-2025 ещё не открылся, а уже оказался в ситуации, где спорт и политика тесно переплелись.

Новости. Баскетбол
