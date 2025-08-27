«Сербия? Такие фавориты очень условные». Андрей Кириленко — о Евробаскете-2025

Евробаскет-2025, который стартует уже сегодня, 27 августа, — главное событие года для европейского баскетбола. На аренах четырёх стран соберутся звёзды первой величины: Йокич, Дончич, Адетокунбо. Для Андрея Кириленко, президента РФБ и легенды российской сборной, этот турнир занимает особое место в сердце — он наполнен тёплыми воспоминаниями о триумфе 2007 года. В интервью «Чемпионату» Кириленко рассуждает о фаворитах турнира, делится мнением, почему Евробаскет остаётся уникальным событием даже на фоне НБА и Олимпийских игр, и рассказывает о новых вызовах, с которыми сталкивается баскетбол в современных условиях.

— Евробаскет-2025 — особенный этап для европейского баскетбола. Что, по вашему мнению, делает этот турнир таким важным для игроков и болельщиков, особенно в условиях зрительской конкуренции с НБА и Олимпиадами?

— Раньше Евробаскет проходил раз в два года, сейчас — раз в четыре. Своего рода возвращение к классическому формату. У меня с этим турниром связаны очень тёплые, добрые чувства. За карьеру я провёл, по-моему, пять Евробаскетов, и это, на мой взгляд, самый душевный чемпионат из всех. Олимпиада — особенная, крутая, с непередаваемым чувством. Чемпионат мира всегда воспринимался чуть-чуть как «не своё». А Евробаскет был родным турниром: много команд, где играют близкие друзья, похожий дух. Конкуренция — сумасшедшая, практически не было проходных соперников, или, по крайней мере, их было гораздо меньше.

— На турнире собралось множество звёзд НБА, включая Йокича, Дончича и Адетокунбо. Считаете ли вы, что сегодняшний Евробаскет может затмить в плане популярности такие события, как Олимпиада или чемпионат мира?

— Наверное, нет. Это разные по восприятию турниры. Для европейцев, особенно для тех, кто играет в Европе, Евробаскет по значимости может даже чуть перевешивать чемпионат мира. Но Олимпиаду — точно нет. Олимпиада остаётся топовым соревнованием в баскетбольном мире. А вот с чемпионатом мира он может посоревноваться.

Почему? На мой взгляд, на Евробаскете конкуренция чуть сильнее. Хотя, конечно, есть в мире команды, которые выглядели бы органично и в Европе: Аргентина, Бразилия, США, Канада, Австралия. Но если брать общую массу, то Евробаскет, наверное, более плотный по уровню. Хотя чемпионат мира расширили до 32 команд, и почти все сильнейшие европейцы там играют. Но для меня эмоционально Евробаскет всегда был чуть ближе, чем чемпионат мира.

«Чемпионат» будет активно освещать Евробаскет-2025 : ежедневно проводить текстовые онлайн-трансляции и публиковать статьи с разбором ключевых моментов турнира. Первые матчи состоятся 27 августа. За результатами игр также следите в нашем Матч-центре

— Как вы оцениваете подход к подготовке команд на фоне изменений в формате и проведения турнира в четырёх странах? Как это повлияет на игру?

— Особых изменений я не вижу. Разве что проведение в разных странах мне не очень нравится, но это уже вкусовщина. Сильно против я не настроен, потому что с коммерческой точки зрения решение логичное: каждая страна получает свою домашнюю команду, зрителей, интерес, полные трибуны. Лучше четыре хозяина и четыре группы с аншлагами, чем матчи, на которые вообще никто не приходит. Так что этот формат имеет право на жизнь.

— Сербия, Германия, Франция, Испания и Греция — кто из этих команд является главным фаворитом Евробаскета-2025 и что должно произойти, чтобы никто из них не стал победителем?

— Соглашусь, что они входят в список фаворитов, но не стоит сбрасывать со счетов другие команды. Европа тем и сильна, что в одной конкретной игре может произойти всё что угодно. «Команды-золушки» регулярно выстреливают: раз в два чемпионата кто-то неожиданно добирается очень далеко. Вот Латвия не в списке фаворитов, а команда отличная. Литва сильная, Италия может выстрелить, Финляндия с Маркканеном, Словения с Дончичем великолепным. Конечно, когда в составе есть Йокич или Яннис, они заслуживают к себе особого внимания. Но я бы не ограничивался четырьмя-пятью командами, их минимум восемь-девять.

— Сербия с Йокичем — главный фаворит турнира. Какой основной вызов стоит перед ним в контексте психологического давления и командной работы?

— Наверное, да. Йокич сейчас, пожалуй, лучший игрок мира, и Сербия с ним обязана быть фаворитом турнира. Но есть нюансы: психологическое давление, фактор одной игры. Что-то пошло не по плану — Йокич набрал три фола, его вынуждены беречь, и сценарий матча меняется. Поэтому такие фавориты очень условные.

— Греция с Яннисом Адетокунбо традиционно сильна, но какие слабости есть у этой команды, которые могут раскрыться на турнире? Лука Дончич — суперзвезда, но сборной Словении не удавались в последние годы крупные турниры. Какие ожидания от этих команд на Евробаскете-2025?

— У Греции Яннис, у Словении Дончич — это тоже суперзвёзды, но такие команды сложно анализировать. На бумаге они фавориты, а на практике выигрывать сложно, если вокруг нет хороших ребят, которые поддерживают лидера. У сербов есть глубина состава, поэтому у них шансов больше. У греков состав, на мой взгляд, несбалансированный: кроме Слукаса и Папаниколау, некому помочь. Остальные — молодые.

У Дончича ситуация ещё сложнее, там вообще некому ему помочь. Есть нормальные игроки, но не того уровня. Поэтому, если говорить о командах с MVP, Сербия выделяется. Мне поэтому нравится сборная Германии: там четыре-пять игроков уровня НБА. Франц Вагнер сейчас играет на сумасшедшем уровне, Шрёдер провёл отличный международный сезон и на чемпионате мира, и на Олимпиаде, плюс есть брат Вагнера Мориц, сильные «большие», снайперы из Евролиги и Бундеслиги. Они очень прибавили и выглядят максимально цельно.

Лука Дончич и Никола Йокич Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

— Испания, которая защищает титул, сталкивается с проблемами в составе из-за травм. Как вы думаете, сможет ли команда Серджио Скариоло снова победить, несмотря на сложности?

— Честно говоря, не очень хорошо знаю нынешний состав. На мой взгляд, Испания — непредсказуемая команда. У них есть игроки, которые выступают на высоком уровне, но ярко выраженной звезды нет. Раньше было поколение с братьями Газоль — там всё было понятно. Сейчас есть братья Эрнангомес, есть Санти Альдама, который провёл отличный сезон в «Мемфисе». Однако выделить одного лидера сложно. Команда кажется несбалансированной, но практика показывает, что испанцы умеют побеждать. На чемпионате Европы они выступили великолепно. У них сильный тренер со своим видением, огромный опыт, отличная школа, тактическая грамотность. Поэтому вопросов к качеству игры нет. Испания снова будет среди претендентов.

— Какие молодые игроки из сборных, таких как Германия или Испания, могут стать настоящими открытиями турнира?

— Франц Вагнер и Санти Альдама — прекрасные примеры. Я бы сюда добавил Лаури Маркканена. Если сравнивать, то, наверное, я бы даже поставил Марканена выше, потому что от него зависит абсолютно всё в финской сборной. Если Вагнер или Альдама проведут не лучший матч, у их команд есть ресурс это компенсировать. А если у финнов не играет Маркканен — не играет никто. Хотя Лаури наверное не очень молодой, но всё ещё юн для Евробаскета. Он и станет открытием турнира.

— Россия, к сожалению, не участвует в международных турнирах, включая Евробаскет. Как это сказывается на развитии баскетбола в стране и на растущих талантах, таких как Егор Дёмин?

— На развитие игры в целом это не влияет. Все проекты продолжаются, они не остановлены. Но на спортивном уровне — да, упущение большое. Чтобы расти, нужно играть с лучшими командами Европы и мира. Сейчас этой практики нет, и это тормозит именно уровень игроков и сборной. Конечно, всем хочется, чтобы сборная играла, побеждала, популяризировала баскетбол. Косвенно отсутствие международных матчей может влиять на развитие, но прямой зависимости нет.

Андрей Кириленко Фото: РФБ

— Вы уже долгое время следите за развитием баскетбола в России. Какие изменения считаете наиболее важными в ближайшие несколько лет?

— В первую очередь — инфраструктурные проекты. Это огромный плюс для наших регионов: появились новые точки притяжения баскетбола, такие как центры уличного баскетбола, центры подготовки, центры развития РФБ. Впервые в истории появится своя база национальных команд — я этим очень горжусь. За последние пять лет построено более 70 таких объектов. Чем их больше, тем больше возможностей у нового поколения выходить на площадки в хороших условиях, приобщаться к баскетболу, развиваться.

— Евробаскет всегда отличался серьёзной тактической глубиной и командной игрой. Какие новые тренды в тактике и подготовке команд мы увидим на Евробаскете-2025?

— Евробаскет — это всегда тактическое разнообразие. Можно многому научиться у тренеров. Очень интересно наблюдать, как разные школы разных стран противодействуют друг другу, как тренеры меняют темп игры, «замораживают» матч или ускоряют его, используют разные схемы защиты. Это то, чего нет в НБА, где команды часто играют в похожий баскетбол. Здесь одна игра решает всё, нет длинных серий, и ты можешь выбить даже самого сильного соперника нестандартной тактикой. Поэтому Евробаскет всегда был для меня интереснее — ты никогда не знаешь, чего ожидать.

— Какое влияние на команду может оказать опыт таких тренеров, как Серджо Скариоло и Джанмарко Поццекко, которые работают с новыми поколениями игроков?

— Огромное влияние. На этом турнире много сильных специалистов: Скариоло с его огромным опытом, эмоциональный Поццекко с сумасшедшим запалом, дебют Спанулиса с Грецией — очень интересно, мы с ним играли в одно время, любопытно, как он поведёт команду с Яннисом. Пешич с Сербией, Эргин Атаман, ещё один эмоциональный тренер. Будет интересно последить за их дуэлями.

— Как оцениваете роль тренеров на таких турнирах? На ваш взгляд, где стратегическая подготовка команды может решить исход матчей в условиях высокой конкуренции?

— Колоссальная роль. Под давлением важно не дрогнуть, принять верное решение, не бояться убрать лидера, если у него не идёт игра. Не все готовы на такой шаг. Те, у кого есть опыт и смелость действовать в нужный момент, будут выделяться среди остальных.

— Евробаскет-2007 — один из самых ярких моментов в истории российского спорта. Что для вас значила та победа, когда спустя десятилетия Россия вновь поднялась на вершину Европы?

— Это было счастье. Тем более что от нас никто не ожидал такого результата. Мы превзошли сами себя. Та победа стала отправной точкой для команды: после 2007 года мы шесть-семь лет стабильно входили в топ-3 или топ-5 сборных мира.

— Какие детали или эпизоды финального матча с Испанией до сих пор наиболее ярко стоят перед глазами? Насколько победа в 2007-м изменила ваш статус и восприятие российского баскетбола в Европе и мире?

— Конечно, вспоминаю знаменитый бросок Джея [Джона Холдена], момент, когда я поскользнулся, выход Серёжи Мони на подстраховку броска [Пау] Газоля. Помню мой лично неудачный четвертьфинал с французами, который мы выиграли. Удачный полуфинал с литовцами, где я, по-моему, поставил личный рекорд по очкам. Это было прекрасное время: мы были молоды, эта победа вывела нас на Олимпиаду и принесла массу эмоций. Победа-2007 сильно изменила восприятие российского баскетбола, мы вошли в элитную когорту. С нами стали считаться, к нам начали готовиться. В следующие годы мы котировались очень высоко, и это было заслуженно.

— Если бы у вас была возможность что-то изменить в подготовке или в самой игре финала-2007, воспользовались бы этим шансом?

— А зачем что-то менять? Мы победили (смеётся). Если бы проиграли — тогда да, но раз выиграли, значит, всё сделали правильно.

— Как, по вашему мнению, изменилась сама атмосфера Евробаскета за эти годы — с 2007-го по 2025-й?

— Раньше турнир проходил каждые два года, он был куда ближе и воспринимался теплее. Сейчас — раз в четыре года, и отношение стало более серьёзным. Я не играл в нынешнее время, но, думаю, восприятие другое. При этом, как я и сказал, для меня Евробаскет всегда был особенным, вызывал тёплые чувства. Само осознание, что турнир состоится, приносит удовольствие: знаешь, что увидишь любимых игроков, играющих рядом. Хотя сейчас Европа сейчас не совсем рядом с нами (смеётся), но в любом случае европейский баскетбол мне очень близок по духу.

— Какие уроки того Евробаскета, на ваш взгляд, актуальны для современных национальных команд?

— Каждый делает свои выводы. Огромное разнообразие стилей. У кого-то яркие лидеры, у кого-то сбалансированные команды, сильные тренеры. За две-три недели турнира ты сталкиваешься с разными подходами и должен уметь адаптироваться. Вот это ключевой момент международного баскетбола — гибкость, умение перестраиваться под соперника.

***

Кто одержит победу на чемпионате Европы по баскетболу 2025 года?

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.