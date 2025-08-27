Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Эстония. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Евробаскет-2025: Владимир Михайлович из сборной Черногории по нелепой причине пропустил матч со сборной Германии, наступил на ежа

Игрок пропустил старт Евробаскета-2025 из-за нелепой травмы. Причина вас точно удивит
Артемий Берстенев
Михайлович пропустил старт Евробаскета-2025
Аудио-версия:
Комментарии
Как итог — тотальный разгром в первом матче от действующих чемпионов мира.

Не так часто в спорте встречаются столь необычные объяснения отсутствия лидера команды. Владимир Михайлович, один из ключевых игроков сборной Черногории, пропустил стартовый матч Евробаскета-2025 с Германией из-за травмы, полученной далеко за пределами тренировочной площадки. Причиной стала неожиданная встреча с морским ежом на отдыхе, завершившаяся повреждением стопы. Как итог — Черногория разгромно проиграла.

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 16:30 МСК
Черногория
Окончен
76 : 106
Германия
Черногория: Вучевич - 23, Allman - 18, Дробняк - 13, Симонович - 11, Йованович - 6, Hadzibegovic - 5, Михайлович, Slavkovic, Tomasevic, Вучелич, Zivanovic, Николич
Германия: Вагнер - 22, Шрёдер - 21, Обст - 18, Ло - 10, Тиман - 9, Бонга - 7, Тайс - 6, Да Силва - 4, Да Силва - 4, Фойгтман - 3, Холлац - 2, Кратцер

Сначала ситуация казалась безобидной: небольшая царапина не вызывала особых опасений. Однако спустя несколько дней стало очевидно, что шип, глубоко застрявший в стопе, привёл к воспалению и постоянной боли. Любое движение, связанное с резкими ускорениями или сменой направления, давалось игроку с большим трудом, а значит — участие в матчах высокого уровня стало невозможным.

По данным национального телеканала RTCG, врачи сборной пытались обойтись консервативным лечением, но в итоге были вынуждены провести процедуру по удалению инородного тела. Операция прошла успешно, однако восстановительный период потребовал времени, и медики настоятельно рекомендовали воздержаться от нагрузок.

Владимир Михайлович

Владимир Михайлович

Фото: ФИБА

Главный тренер Бошко Радович, взвесив все риски, решил не задействовать Михайловича в первой встрече. Соперник был серьёзным, но ещё более значительным оказался риск усугубления травмы, что могло вывести форварда из строя на весь турнир. В результате Черногория вышла против Германии — действующих чемпионов мира — без одного из своих главных исполнителей.

Есть надежда, что уже во 2-м туре, в матче с Литвой, Михайлович сможет вернуться на площадку. Его значение для команды трудно переоценить: стабильный набор очков и умение брать игру на себя в критические моменты делают его фигурой стратегической важности для сборной, рассчитывающей пробиться в плей-офф.

Ироничная на первый взгляд история с морским ежом стала фактором, всерьёз повлиявшим на планы национальной команды. Подготовка к турнирам подобного уровня учитывает десятки деталей, однако порой именно случайность способна изменить ход событий и повлиять на исход важнейших встреч.

«Чемпионат» будет активно освещать Евробаскет-2025: ежедневно проводить текстовые онлайн-трансляции и публиковать статьи с разбором ключевых моментов турнира. Первые матчи начались 27 августа. За результатами игр также следите в нашем Матч-центре.
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 16:30 МСК
Литва
Не начался
Черногория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android