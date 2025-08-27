Игрок пропустил старт Евробаскета-2025 из-за нелепой травмы. Причина вас точно удивит

Как итог — тотальный разгром в первом матче от действующих чемпионов мира.

Не так часто в спорте встречаются столь необычные объяснения отсутствия лидера команды. Владимир Михайлович, один из ключевых игроков сборной Черногории, пропустил стартовый матч Евробаскета-2025 с Германией из-за травмы, полученной далеко за пределами тренировочной площадки. Причиной стала неожиданная встреча с морским ежом на отдыхе, завершившаяся повреждением стопы. Как итог — Черногория разгромно проиграла.

Сначала ситуация казалась безобидной: небольшая царапина не вызывала особых опасений. Однако спустя несколько дней стало очевидно, что шип, глубоко застрявший в стопе, привёл к воспалению и постоянной боли. Любое движение, связанное с резкими ускорениями или сменой направления, давалось игроку с большим трудом, а значит — участие в матчах высокого уровня стало невозможным.

По данным национального телеканала RTCG, врачи сборной пытались обойтись консервативным лечением, но в итоге были вынуждены провести процедуру по удалению инородного тела. Операция прошла успешно, однако восстановительный период потребовал времени, и медики настоятельно рекомендовали воздержаться от нагрузок.

Владимир Михайлович Фото: ФИБА

Главный тренер Бошко Радович, взвесив все риски, решил не задействовать Михайловича в первой встрече. Соперник был серьёзным, но ещё более значительным оказался риск усугубления травмы, что могло вывести форварда из строя на весь турнир. В результате Черногория вышла против Германии — действующих чемпионов мира — без одного из своих главных исполнителей.

Есть надежда, что уже во 2-м туре, в матче с Литвой, Михайлович сможет вернуться на площадку. Его значение для команды трудно переоценить: стабильный набор очков и умение брать игру на себя в критические моменты делают его фигурой стратегической важности для сборной, рассчитывающей пробиться в плей-офф.

Ироничная на первый взгляд история с морским ежом стала фактором, всерьёз повлиявшим на планы национальной команды. Подготовка к турнирам подобного уровня учитывает десятки деталей, однако порой именно случайность способна изменить ход событий и повлиять на исход важнейших встреч.