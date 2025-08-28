«Моим приоритетом было остаться в России». Джеремайя Мартин — новая надежда «Локомотива»?

Краснодарский «Локомотив-Кубань» летом серьёзно пошумел на трансферном рынке, и одним из самых весомых новичков стал защитник Джеремайя Мартин. В прошлом сезоне американец выступал за «Уралмаш» и стал самым эффективным игроком Единой лиги ВТБ, а теперь постарается привести железнодорожников к долгожданному титулу. «Чемпионат» пообщался с новичком краснодарцев в преддверии нового сезона.

— Как провёл лето, чем занимался?

— Первую половину лета я провёл в родном Мемфисе, очень качественно позанимался с персональными тренерами. А в июле у меня состоялся переезд в Хьюстон. Там живёт Ройс Хэмм, пару раз ходили в зал с ним. В один из уикендов приехал Патрик Миллер, тоже классно позанимались. Так что отличное лето получилось.

— Как появился вариант с «Локомотивом»?

— Это было летом. Я, конечно, был в курсе, что ходят разные слухи про меня и про «Локомотив», но впервые мы с клубом вышли на связь совсем недавно, уже после завершения предыдущего сезона.

— Интересовались ли тобой другие клубы?

— Да, было несколько предложений, однако моим приоритетом было остаться в России.

— Почему?

— Когда прошлый сезон закончился, я понял, что предыдущие два года получились для меня хорошими. Я привык к стране, к лиге, к игрокам. Поэтому моим приоритетом было остаться, и я рад, что так в итоге и вышло.

— Какое мнение у тебя сформировалось о «Локомотиве» за время игры в Лиге ВТБ?

— Мне «Локо» всегда казался большим клубом. Здесь играли настоящие звёзды, команда здорово выступала в Евролиге и Еврокубке, в России каждый сезон борется за чемпионство. Так что да, это большой клуб.

— Долго ли ты думал над предложением «Локо»?

— Честно? Нет. В прошлом сезоне здесь играл мой хороший друг Эй-Си [Антониус Кливленд]. Ещё я много разговаривал с Миллером, когда наши команды встречались. Так что я хорошо представлял себе, как в «Локо» устроены дела. Плюс, как я уже говорил, я хотел остаться в России. Так что когда из Краснодара со мной связались, я дал согласие почти мгновенно.

Джеремайя Мартин Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

— Как тебя приняли в команде? Как прошло знакомство с партнёрами?

— Хорошо приняли. Это всё-таки будет уже мой третий год в лиге, и я с кем-то знаком хорошо, как с Патриком, с кем-то играл вместе, как с Попом [Ильёй Поповым], против остальных выходил играть. Так что всё нормально: все доброжелательные, дружелюбные. Клуб помог найти хорошее жильё, выдал машину — мне всё нравится.

— Тебя не смутило, что аэропорт Краснодара закрыт и придётся очень много времени быть в пути? Одно дело пару раз приехать на выезд, но тут другое…

— Конечно, будет непросто, однако «Локо» в таких условиях существует четвёртый год. Я так понимаю, что в клубе уже научились с этим справляться и восстанавливать игроков. Да, путешествия будут утомительными, но, когда настанет время выходить на площадку, мы будем в нужной форме.

— Ты ранее что-то слышал о новом главном тренере «Локо» Антоне Юдине?

— Признаюсь, нет. Однако если те же люди, которые позвали сюда меня, которые собрали здесь такую команду, пригласили именно этого главного тренера, значит, они знают, что делают. А мы будем ему полностью доверять, потому что от главного тренера зависит, какой у нас будет старт и как мы будем двигаться дальше.

— Вы общались с тренером лично? Может, он уже сказал, чего именно ждёт от тебя?

— Да, поговорили полчаса после одной из тренировок. Глубоко в детали пока не вникали — он обрисовал, какой баскетбол собирается поставить команде, рассказал, чего хочет в защите, в быстрых переходах. От меня хочет, чтобы я играл, как умею.

— Ты и Патрик Миллер стали самыми эффективными игроками прошлого сезона. У вас с ним не будет проблем с распределением мяча?

— Нет, мне кажется, всё у нас будет отлично. У нас с ним похожее понимание баскетбола и одна задача — победить. У кого в конкретный вечер лучше пойдёт игра, тот и будет чаще оказываться с мячом. Сезон длинный, нам надо поддерживать друг друга на ходу, мы оба знаем, как это делать — что ещё нужно?

— Давай немного поговорим о твоём периоде в «Уралмаше». Как оценишь для себя прошлый сезон?

— Хороший. Как по мне, «Уралмаш» выполнил все свои задачи. Постоянно все говорили, что нужно финишировать пятыми — и мы ровно это и сделали. Плюс Кубок России выиграли. Думаю, это максимум того, на что мы могли рассчитывать, особенно с таким количеством травм. За весь сезон у нас ни разу не было такого, чтобы здоровы были все — как в самом начале выбыл Октавиус Эллис, так и продолжилось. Поэтому я искренне считаю, что сезон для «Уралмаша» получился хорошим.

— Ты стал самым результативным игроком всей лиги. Многие считают, что именно ты должен был стать MVP регулярного чемпионата. Думал об этом?

— Думать я могу что угодно. Но было очевидно, что в лиге есть ребята, играющие не хуже, при этом их команды идут гораздо выше моей. Хотя, чего отрицать, иногда у меня проскакивали мысли о титуле MVP с такой результативностью и эффективностью, которую я показывал в прошлом сезоне.

— Насколько для тебя в принципе важны индивидуальные награды?

— Если честно, то получить индивидуальную награду всегда приятно. Но выигрывать вместе с командой всё равно лучше — титулы, длинные победные серии, когда у каждого в команде настроение всё лучше от игры к игре. Персональные награды тоже улучшают атмосферу — все рады за своего брата и понимают, что без их участия тут тоже не обошлось. Однако командные титулы, когда все делят славу поровну, — это нечто совершенно иное.

Ростислав Вергун и Джеремайя Мартин Фото: БК «Уралмаш»

— Расскажи о Ростиславе Вергуне. Кажется, вы сблизились, после сезона в интервью он говорил много хороших слов о тебе.

— Да, считаю, у нас с ним отличные отношения. Когда бы я ни попросил, у него находилось время поработать со мной индивидуально — над бросками, другими вещами. Плюс он очень сильно помог мне за пределами площадки, работой с ментальностью. Он очень хороший, позитивный человек — и отличный тренер. Я всегда буду желать ему всего наилучшего.

— После твоего ухода президент «Уралмаша» сделал несколько неоднозначных высказываний в твой адрес. Прокомментируешь?

— Я счастлив там, где сейчас нахожусь — в «Локомотиве». Вот такой у меня ответ. Я здесь счастлив и не одинок.

— Кто для тебя самый неудобный или самый принципиальный соперник в Лиге ВТБ? Как среди команд, так и персонально среди игроков.

— Не знаю, наверное, нет такого. Я против любого соперника выхожу с одинаковым настроем: получить удовольствие от игры и победить.

— Следишь за трансферами соперников? Как тебе их усиление?

— Специально не слежу, но примерно в курсе, что происходит. Знаю, что в «Зенит» перешёл мой друг Ливай Рэндольф. У них столько трансферов этим летом, они явно настраиваются на что-то серьёзное.

ЦСКА устроил один из главных переходов межсезонья — подписал Антониуса Кливленда. Это игрок, который точно сделает их сильнее. Любая команда, рассчитывающая на чемпионство в лиге, хотела бы видеть Эй-Си в своём составе.

УНИКС… со стороны выглядит так, будто они войдут в сезон сильно перестроенными — с новым подходом и настроем. Прямо как мы. Мы будем к этому готовы.

— Как считаешь, за счёт чего «Локо» может наконец-то стать чемпионом?

— Надо стабильно провести весь сезон, обойтись без травм и чтобы в нужный момент произошёл щелчок — и командная игра сложилась, как пазл. Мне кажется, именно это важнее всего. На мой взгляд, в топ-4 уровень таланта у всех команд сопоставим. Так что в решающей части сезона надо, чтобы все были здоровы и чётко понимали, как взаимодействовать с партнёрами.

Егор Дёмин Фото: Harry How/Getty Images

— Следишь за НБА?

— Ага, чуть-чуть.

— Какие у тебя ожидания от предстоящего сезона?

— Интересно, как у Кевина Дюранта пойдут дела в «Хьюстон Рокетс». Хочу увидеть, как будет играть «Даллас Маверикс», когда все здоровы. Похудевшего Луку Дончича тоже очень интересно увидеть. Да много кого! Не будем забывать про «Оклахому» — действующий чемпион должен быть в полном порядке, жду, что они будут делать, чтобы защитить титул.

— Ты из Мемфиса. Как тебе то, что происходит с «Гриззлис»: зачем-то уволили Дженкинса, назначили европейца без опыта, в также обменяли Бейна.

— Да, я болею за «Гриззлис», родной город всё-таки. Думаю, мы будем в порядке, несмотря ни на что. Да, Бейн ушёл, зато вернулся Джа Морант. Мне кажется, Джа очень соскучился по игре, так что у нас всё будет хорошо.

— «Бруклин» для тебя не чужая команда, так как ты провёл несколько игр в составе «Нетс». Они задрафтовали российского парня Егора Дёмина, что-то слышал о нём?

— Знаю-знаю такого, я смотрел Летнюю лигу и видел, как он играет за «Бруклин».

— Как оценишь его шансы получить в «Бруклине» большие минуты?

— Сложно сказать. Я не знаю, что у них там с ротацией, чего от игрока хочет тренер. Может, они захотят развивать его поскорее и дадут большие минуты, может, пока придержат на скамейке. В любом случае удачи парню, когда он получит свой шанс.

— Ты уже два года играешь в России. У тебя сформировалось мнение о нашей стране?

— Ко мне Россия приветлива. Я имею в виду, что здесь ради баскетбола, и в этом плане всё отлично. Во всех городах, где жил и играл, мне было комфортно.

— Тебя узнавали на улице в Красноярске и Екатеринбурге?

— Бывало. Смотря куда пойдёшь. Если встретишь баскетбольного фаната, конечно, он тебя узнает.

— Что для тебя самое необычное в России?

— Русский язык. Честно говоря, мне он совсем не даётся. Я смог запомнить буквально несколько слов. Поэтому мой онлайн-переводчик всегда наготове.

— Как тебе наша кухня? Какое любимое блюдо?

— Не могу сказать, что много чего пробовал из русской кухни. Помню какой-то салат с рыбой, как-то раз ели его на праздничном ужине с командой. Было сносно, но сам бы вряд ли заказал это блюдо в ресторане.