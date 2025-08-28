Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Босния и Герцеговина — Кипр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Евробаскет-2025: текстовая онлайн-трансляция матчей игрового дня от 28 августа, кто сыграет, расписание и во сколько начало

Второй день Евробаскета-2025. LIVE!
Артемий Берстенев Никита Бирюков
,
Второй день Евробаскета-2025. LIVE!
Комментарии
Шесть матчей — шесть поводов отвлечься.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 28 августа, мы вновь следим за ходом Евробаскета-2025. Если накануне внимание было приковано к матчам в группах A и B, то сегодня в центре событий окажутся группы C и D. Болельщиков ждут шесть встреч: игровой день начнётся противостояниями Грузия — Испания и Израиль — Исландия, а завершится матчами Греция — Италия и Словения — Польша. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и подробно расскажет обо всех ключевых моментах игрового дня.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Таблицы
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 15:00 МСК
Грузия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 15:00 МСК
Израиль
Не начался
Исландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 18:00 МСК
Бельгия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 18:15 МСК
Босния и Герцеговина
Не начался
Кипр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 21:30 МСК
Греция
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 21:30 МСК
Словения
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android