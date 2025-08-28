Шесть матчей — шесть поводов отвлечься.

Второй день Евробаскета-2025. LIVE!

Сегодня, 28 августа, мы вновь следим за ходом Евробаскета-2025. Если накануне внимание было приковано к матчам в группах A и B, то сегодня в центре событий окажутся группы C и D. Болельщиков ждут шесть встреч: игровой день начнётся противостояниями Грузия — Испания и Израиль — Исландия, а завершится матчами Греция — Италия и Словения — Польша. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и подробно расскажет обо всех ключевых моментах игрового дня.