Второй день Евробаскета-2025. LIVE!
Поделиться
Шесть матчей — шесть поводов отвлечься.
Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 28 августа, мы вновь следим за ходом Евробаскета-2025. Если накануне внимание было приковано к матчам в группах A и B, то сегодня в центре событий окажутся группы C и D. Болельщиков ждут шесть встреч: игровой день начнётся противостояниями Грузия — Испания и Израиль — Исландия, а завершится матчами Греция — Италия и Словения — Польша. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и подробно расскажет обо всех ключевых моментах игрового дня.
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 15:00 МСК
Грузия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 15:00 МСК
Израиль
Не начался
Исландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 18:00 МСК
Бельгия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 18:15 МСК
Босния и Герцеговина
Не начался
Кипр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 21:30 МСК
Греция
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 21:30 МСК
Словения
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
- 28 августа 2025
-
00:34
-
00:13
- 27 августа 2025
-
23:20
-
23:08
-
22:50
-
22:47
-
22:37
-
21:46
-
21:18
-
20:48
-
20:28
-
20:16
-
19:52
-
19:43
-
19:04
-
19:03
-
18:31
-
18:21
-
17:55
-
17:48
-
17:45
-
17:36
-
17:16
-
17:15
-
17:08
-
16:55
-
16:39
-
16:29
-
16:17
-
16:13
-
15:35
-
15:13
-
15:00
-
14:53
-
14:40