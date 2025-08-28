Скидки
Словения — Польша. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Евробаскет-2025: подробный обзор игрового дня от 27 августа, как сыграли Сербия, Литва, Германия, Латвия и Финляндия

Что мы узнали из первого дня Евробаскета-2025
Артемий Берстенев
Аудио-версия:
Основные наблюдения.

Обычно первые матчи крупных турниров становятся своеобразной проверкой формы и редкой возможностью увидеть истинный потенциал команд. Однако старт Евробаскета-2025 показал не только готовность фаворитов, но и неожиданную уязвимость тех, кому заранее прочили уверенный путь по сетке. Уже в первый день стало ясно: привычная расстановка сил в группе больше неочевидна.

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 21:15 МСК
Сербия
Окончен
98 : 64
Эстония
Сербия: Йович - 18, Аврамович - 13, Петрушев - 12, Богданович - 11, Йокич - 11, Вукчевич - 9, Маринкович - 6, Гудурич - 6, Мицич - 4, Йович - 4, Добрич - 2, Милутинов - 2
Эстония: Дрелл - 11, Кононцук - 10, Трейэр - 8, Кулламае - 8, Ёэсаар - 6, Розенталь - 5, Тасс - 5, Вене - 5, Райэсте - 2, Хермет - 2, Рийсмаа - 2, Юркатамм

Сербия начала турнир максимально убедительно. Разгром Эстонии — 98:64 — подчеркнул разницу в классе и подтвердил статус команды Йокича как одного из главных претендентов на титул. Сам центровой ограничился «скромными» по его меркам 11 очками, 10 подборами и семью передачами — цифрами без сенсационного блеска, но отражающими его привычный уровень контроля над игрой. И куда важнее то, насколько гармонично выглядела Сербия вокруг своей звезды.

Да, Йокич вновь оказался фигурой особого масштаба. Его влияние не всегда измеряется цифрами, а гораздо важнее то, что команда соперника вынуждена перестраивать свою игру под него. Уже в первом матче стало ясно: ограничить сербов можно будет только с помощью нестандартных решений в защите, иначе их структура будет работать без сбоев.

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 18:00 МСК
Латвия
Окончен
73 : 93
Турция
Латвия: Ломаж - 16, Жагар - 11, Порзингис - 10, Шмитс - 10, Гражулис - 7, Дав. Бертанс - 6, Дайр. Бертанс - 6, Зорикс - 4, Куруц - 3, Мейерис, Чаварс, Штейнбергс
Турция: Осман - 20, Сипахи - 19, Шенгюн - 16, Ларкин - 15, Хазер - 8, Коркмаз - 5, Османи - 4, Бона - 4, Юртсевен - 2, Шанлы, Битим, Йылмаз

Главная драма развернулась в Риге: хозяева турнира потерпели болезненное поражение от Турции — 73:93. Для Латвии это стало ударом не только спортивным, но и имиджевым: подготовка к чемпионату обошлась федерации более чем в $ 1 млн, были проведены сильные спарринги, но результат оказался диаметрально противоположным ожиданиям. Турция же проявила зрелость и дисциплину, моментально превратившись в одну из главных сил своей группы.

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 14:45 МСК
Чехия
Окончен
50 : 62
Португалия
Чехия: Крейчи - 10, Петерка - 8, Грубан - 7, Кизлинк - 7, Кржиж - 6, Свобода - 6, Зидек - 3, Крживанек - 2, Богачик - 1, Кейвал, Сегнал, Балинт
Португалия: Кета - 23, Лисбоа - 15, Уильямс - 10, Кейруш - 5, Са - 3, Войцо - 2, Вентура - 2, Релвау - 2, Бриту, Амаранте, Гамейру, Са

Неожиданностью дня стала и победа Португалии в матче с Чехией — 62:50. Такой исход трудно было предсказать, учитывая колоссальную разницу в опыте на крупных турнирах. Чехи допустили слишком много ошибок в атаке, позволив сопернику контролировать темп и использовать каждую возможность для набора очков. Для Португалии же это настоящий прорыв: впервые за долгое время команда заявила о себе не как о статисте, а как о полноценном участнике турнира.

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 20:30 МСК
Швеция
Окончен
90 : 93
Финляндия
Швеция: Хокансон - 28, Гаддефорс - 15, Биргандер - 12, Ларссон - 10, Панцар - 10, Андерссон - 7, Нджие - 6, Фальк - 2, Рамстедт, Борг, Маркуссон, Спирс
Финляндия: Маркканен - 28, Маджуни - 15, Янтунен - 12, Салин - 11, Литтл - 5, Мууринен - 5, Густавсон - 4, Нкамхуа - 3, Валтонен - 3, Сеппяля - 3, Мадсен - 2, Грандисон - 2

Индивидуальные достижения стали одной из ярких тем первого дня турнира. Лаури Маркканен подтвердил, что находится в оптимальной форме: 28 очков и привычная для него агрессивность в атаке. Он продолжает серию впечатляющих выступлений, начавшуюся ещё в контрольных матчах. Столько же набрал Людвиг Хокансон, чей вклад стал ключевым для Швеции.

Сегодня внимание привлекут моменты, не связанные непосредственно с игрой. Итальянец Марко Списсу выйдет на площадку с №33, посвятив его Ачилле Полонаре, который сейчас проходит лечение от лейкемии. В греческой сборной Яннис Адетокунбо преподнёс партнёрам кроссовки собственной марки — жест, полный символизма и отражающий атмосферу внутри команды.

ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 21:30 МСК
Греция
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Впереди второй день. Испания начнёт защиту титула матчем с Грузией, Франция встретится с Бельгией, а во встрече Словении и Польши Дончич постарается вернуть уверенность своей команде после неудачных контрольных матчей. Греко-итальянская дуэль также будет интересна в контексте не только результата, но и всего происходящего.

Старт Евробаскета-2025 уже дал достаточно информации, чтобы отказаться от простых прогнозов. Турнир начал расставлять акценты, которые будут определять его ход.

Расписание всех матчей от 28 августа
Следить за игровым днём:
Второй день Евробаскета-2025. LIVE!
Live
