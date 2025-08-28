Что мы узнали из первого дня Евробаскета-2025

Обычно первые матчи крупных турниров становятся своеобразной проверкой формы и редкой возможностью увидеть истинный потенциал команд. Однако старт Евробаскета-2025 показал не только готовность фаворитов, но и неожиданную уязвимость тех, кому заранее прочили уверенный путь по сетке. Уже в первый день стало ясно: привычная расстановка сил в группе больше неочевидна.

Сербия начала турнир максимально убедительно. Разгром Эстонии — 98:64 — подчеркнул разницу в классе и подтвердил статус команды Йокича как одного из главных претендентов на титул. Сам центровой ограничился «скромными» по его меркам 11 очками, 10 подборами и семью передачами — цифрами без сенсационного блеска, но отражающими его привычный уровень контроля над игрой. И куда важнее то, насколько гармонично выглядела Сербия вокруг своей звезды.

Да, Йокич вновь оказался фигурой особого масштаба. Его влияние не всегда измеряется цифрами, а гораздо важнее то, что команда соперника вынуждена перестраивать свою игру под него. Уже в первом матче стало ясно: ограничить сербов можно будет только с помощью нестандартных решений в защите, иначе их структура будет работать без сбоев.

Главная драма развернулась в Риге: хозяева турнира потерпели болезненное поражение от Турции — 73:93. Для Латвии это стало ударом не только спортивным, но и имиджевым: подготовка к чемпионату обошлась федерации более чем в $ 1 млн, были проведены сильные спарринги, но результат оказался диаметрально противоположным ожиданиям. Турция же проявила зрелость и дисциплину, моментально превратившись в одну из главных сил своей группы.

Неожиданностью дня стала и победа Португалии в матче с Чехией — 62:50. Такой исход трудно было предсказать, учитывая колоссальную разницу в опыте на крупных турнирах. Чехи допустили слишком много ошибок в атаке, позволив сопернику контролировать темп и использовать каждую возможность для набора очков. Для Португалии же это настоящий прорыв: впервые за долгое время команда заявила о себе не как о статисте, а как о полноценном участнике турнира.

Индивидуальные достижения стали одной из ярких тем первого дня турнира. Лаури Маркканен подтвердил, что находится в оптимальной форме: 28 очков и привычная для него агрессивность в атаке. Он продолжает серию впечатляющих выступлений, начавшуюся ещё в контрольных матчах. Столько же набрал Людвиг Хокансон, чей вклад стал ключевым для Швеции.

Сегодня внимание привлекут моменты, не связанные непосредственно с игрой. Итальянец Марко Списсу выйдет на площадку с №33, посвятив его Ачилле Полонаре, который сейчас проходит лечение от лейкемии. В греческой сборной Яннис Адетокунбо преподнёс партнёрам кроссовки собственной марки — жест, полный символизма и отражающий атмосферу внутри команды.

Впереди второй день. Испания начнёт защиту титула матчем с Грузией, Франция встретится с Бельгией, а во встрече Словении и Польши Дончич постарается вернуть уверенность своей команде после неудачных контрольных матчей. Греко-итальянская дуэль также будет интересна в контексте не только результата, но и всего происходящего.

Старт Евробаскета-2025 уже дал достаточно информации, чтобы отказаться от простых прогнозов. Турнир начал расставлять акценты, которые будут определять его ход.