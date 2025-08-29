Третий день Евробаскета-2025. LIVE!
Поделиться
Сегодня шесть запланированных матчей.
Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 29 августа, мы вновь следим за событиями Евробаскета-2025. Болельщиков ждёт насыщенный день — состоятся сразу шесть матчей. Игровую программу откроет встреча сборных Германии и Швеции, а завершит день матч между командами Португалии и Сербии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и расскажет обо всех ключевых моментах.
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 13:30 МСК
Германия
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 14:45 МСК
Турция
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 16:30 МСК
Литва
Не начался
Черногория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Эстония
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 20:30 МСК
Финляндия
Не начался
Великобритания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 21:15 МСК
Португалия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
- 29 августа 2025
-
06:29
-
06:09
-
05:37
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
00:19
- 28 августа 2025
-
23:59
-
23:49
-
23:43
-
23:31
-
23:17
-
22:50
-
21:51
-
20:52
-
20:11
-
20:06
-
19:25
-
18:34
-
18:09
-
17:21
-
17:12
-
16:04
-
15:47
-
15:19
-
14:45
-
14:36
-
14:28
-
13:36
-
13:04
-
12:46
-
12:05
-
12:00
-
11:43
-
11:06