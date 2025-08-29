Сегодня шесть запланированных матчей.

Третий день Евробаскета-2025. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 29 августа, мы вновь следим за событиями Евробаскета-2025. Болельщиков ждёт насыщенный день — состоятся сразу шесть матчей. Игровую программу откроет встреча сборных Германии и Швеции, а завершит день матч между командами Португалии и Сербии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и расскажет обо всех ключевых моментах.