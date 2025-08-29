Третий день Евробаскета-2025. LIVE!

Скидки
Эстония — Латвия. Прямая трансляция
18:00 Мск
Баскетбол Статьи

Евробаскет-2025: текстовая онлайн-трансляция матчей игрового дня от 29 августа, расписание всех игр, участники и во сколько начало

Артемий Берстенев Никита Бирюков
,
Сегодня шесть запланированных матчей.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 29 августа, мы вновь следим за событиями Евробаскета-2025. Болельщиков ждёт насыщенный день — состоятся сразу шесть матчей. Игровую программу откроет встреча сборных Германии и Швеции, а завершит день матч между командами Португалии и Сербии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и расскажет обо всех ключевых моментах.

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 13:30 МСК
Германия
Не начался
Швеция
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 14:45 МСК
Турция
Не начался
Чехия
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 16:30 МСК
Литва
Не начался
Черногория
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Эстония
Не начался
Латвия
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 20:30 МСК
Финляндия
Не начался
Великобритания
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 21:15 МСК
Португалия
Не начался
Сербия
