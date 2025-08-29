Скидки
Португалия — Сербия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Главная Баскетбол Статьи

Евробаскет-2025: почему победу Грузии в матче с Испанией не нужно расценивать как сенсацию

Поражение Испании называют сенсацией Евробаскета-2025. Но это глубокое заблуждение
Артемий Берстенев
Поражение Испании называют сенсацией ЧЕ-2025
Аудио-версия:
Объясняем почему.

Победа сборной Грузии в матче с Испанией с итоговым счётом 83:69 вызвала широкий резонанс, однако результат вполне вписывается в логику нынешнего турнира. Испанцы вступили в Евробаскет без тех игроков, которые долгие годы формировали её стиль и характер, а Грузия уже давно не считается аутсайдером. Поэтому разговоры о «сенсации» — это скорее отражение привычки считать фаворитов прошлых лет незыблемыми, чем объективное положение вещей.

ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 15:00 МСК
Грузия
Окончен
83 : 69
Испания
Грузия: Мамукелашвили - 19, Битадзе - 15, Шенгелия - 13, Болдуин - 12, Санадзе - 11, Буржанадзе - 6, Шермадини - 4, Андроникашвили - 2, Джинчарадзе, Корсантия, Певадзе, Очхикидзе
Испания: Эрнангомес - 13, Альдама - 12, Брисуэла - 11, Эрнангомес - 8, Прадилья - 6, Парра - 5, Сен-Супери - 4, Юста - 4, де Ларреа - 3, Лопес-Аростеги - 3, Пуэрто, Сима

Сам ход матча наглядно продемонстрировал разницу в готовности команд. Грузия уверенно начала встречу, прибавила после большого перерыва и не позволила сопернику вернуться в игру. Мамукелашвили провёл практически идеальный матч: 19 очков, семь подборов и шесть передач. Битадзе, доминировавший в «краске», добавил 15 очков и стал ключевым фактором в борьбе на щитах. При этом игра грузин не сводилась к индивидуальным действиям: мяч двигался быстро и целенаправленно, решения принимались мгновенно, не оставляя Испании времени на адаптацию.

Испанская сборная, напротив, выглядела разобщённой. Самым результативным оказался Хуанчо Эрнангомес — 13 очков и восемь подборов, но этого оказалось недостаточно для стабильной игры в нападении. Молодые разыгрывающие не справлялись с прессингом, позиционные атаки теряли ритм, а статистика лишь подчёркивает разницу: Грузия доминировала в подборах и передачах, а процент реализации у испанцев упал значительно ниже привычного уровня.

Грузия — Испания, Евробаскет-2025

Грузия — Испания, Евробаскет-2025

Фото: ФИБА

Причины поражения Испании — гораздо глубже. Команда вступила в фазу смены поколений — такие лидеры, как Газоль, Рубио, Льюль и другие, ушли из сборной, а молодёжь ещё не готова взять на себя прежний груз ответственности. В результате Испания нынче уязвима даже против соперников, которые ранее казались удобными.

Путь Грузии, напротив, пример поступательного развития. В команде объединились игроки из НБА и Евролиги, внутренний чемпионат и регулярное участие в еврокубках помогли местным игрокам адаптироваться к высокому уровню, а точечная натурализация добавила качества на нужных позициях. Всё это сформировало фундамент, на котором победа в матче с Испанией выглядит не исключением, а закономерностью.

Общий контекст турнира подтверждает эту тенденцию: например, Польша обыгрывает Словению с Дончичем — и такие исходы перестали удивлять. Евробаскет больше не принадлежит двум-трём безоговорочным фаворитам: уровень команд выровнялся, и сегодня даже некогда «скромные» сборные способны обыгрывать чемпионов.

ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 21:30 МСК
Словения
Окончен
95 : 105
Польша
Словения: Дончич - 34, Мурич - 17, Хроват - 15, Препелич - 8, Omic - 7, Николич - 5, Krampelj - 4, Radovic - 3, Stergar - 2, Padjen, Jurkovic, Scuka
Польша: Лойд - 32, Понитка - 23, Pluta - 15, Бальцеровски - 11, Соколовски - 8, Zolnierewicz - 6, Gielo - 4, Laczynski - 4, Олейничак - 2, Zapala, Дзева, Михалак

Поэтому встречу Грузии и Испании стоит рассматривать не как сенсацию, а как показатель новых реалий европейского баскетбола. Грузия доказала системность своего прогресса, а Испания — что чемпионский статус не гарантия неуязвимости. В этом и заключается главный итог матча, где финальный счёт стал отражением новой нормы.

Кто сыграет сегодня на Евробаскете?
«Чемпионат» активно освещает Евробаскет-2025: ежедневно проводит текстовые онлайн-трансляции и публикует статьи с разбором ключевых моментов турнира. Первые матчи начались 27 августа. За результатами игр также следите в нашем Матч-центре.
