Поражение Испании называют сенсацией Евробаскета-2025. Но это глубокое заблуждение

Победа сборной Грузии в матче с Испанией с итоговым счётом 83:69 вызвала широкий резонанс, однако результат вполне вписывается в логику нынешнего турнира. Испанцы вступили в Евробаскет без тех игроков, которые долгие годы формировали её стиль и характер, а Грузия уже давно не считается аутсайдером. Поэтому разговоры о «сенсации» — это скорее отражение привычки считать фаворитов прошлых лет незыблемыми, чем объективное положение вещей.

Сам ход матча наглядно продемонстрировал разницу в готовности команд. Грузия уверенно начала встречу, прибавила после большого перерыва и не позволила сопернику вернуться в игру. Мамукелашвили провёл практически идеальный матч: 19 очков, семь подборов и шесть передач. Битадзе, доминировавший в «краске», добавил 15 очков и стал ключевым фактором в борьбе на щитах. При этом игра грузин не сводилась к индивидуальным действиям: мяч двигался быстро и целенаправленно, решения принимались мгновенно, не оставляя Испании времени на адаптацию.

Испанская сборная, напротив, выглядела разобщённой. Самым результативным оказался Хуанчо Эрнангомес — 13 очков и восемь подборов, но этого оказалось недостаточно для стабильной игры в нападении. Молодые разыгрывающие не справлялись с прессингом, позиционные атаки теряли ритм, а статистика лишь подчёркивает разницу: Грузия доминировала в подборах и передачах, а процент реализации у испанцев упал значительно ниже привычного уровня.

Грузия — Испания, Евробаскет-2025 Фото: ФИБА

Причины поражения Испании — гораздо глубже. Команда вступила в фазу смены поколений — такие лидеры, как Газоль, Рубио, Льюль и другие, ушли из сборной, а молодёжь ещё не готова взять на себя прежний груз ответственности. В результате Испания нынче уязвима даже против соперников, которые ранее казались удобными.

Путь Грузии, напротив, пример поступательного развития. В команде объединились игроки из НБА и Евролиги, внутренний чемпионат и регулярное участие в еврокубках помогли местным игрокам адаптироваться к высокому уровню, а точечная натурализация добавила качества на нужных позициях. Всё это сформировало фундамент, на котором победа в матче с Испанией выглядит не исключением, а закономерностью.

Общий контекст турнира подтверждает эту тенденцию: например, Польша обыгрывает Словению с Дончичем — и такие исходы перестали удивлять. Евробаскет больше не принадлежит двум-трём безоговорочным фаворитам: уровень команд выровнялся, и сегодня даже некогда «скромные» сборные способны обыгрывать чемпионов.

Поэтому встречу Грузии и Испании стоит рассматривать не как сенсацию, а как показатель новых реалий европейского баскетбола. Грузия доказала системность своего прогресса, а Испания — что чемпионский статус не гарантия неуязвимости. В этом и заключается главный итог матча, где финальный счёт стал отражением новой нормы.