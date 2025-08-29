Андрей Кириленко — в топ-7 европейцев в истории НБА. Почему это удивило американцев?

Если составить перечень игроков, которые в НБА значили гораздо больше, чем сухие цифры в протоколе, то имя Андрея Кириленко там непременно окажется. Его баскетбол не поддавался стандартным определениям: форвард, который мог в одном матче набрать «по чуть-чуть, но везде» — очки, подборы, передачи, перехваты и блок-шоты. Неудивительно, что включение россиянина в топ-7 лучших европейцев в истории, по версии Bleacher Report, вызвало оживлённые споры: для одних это заслуженное признание, для других — спорный жест.

В этот рейтинг также вошли Никола Йокич, Дирк Новицки, Яннис Адетокунбо, Лука Дончич, Пау Газоль и Тони Паркер. Кириленко оказался в компании, где у большинства чемпионские перстни, награды MVP и целая коллекция титулов. Чуть ниже расположились Руди Гобер, Марк Газоль и Владе Дивац. Для американской аудитории, привыкшей измерять величие количеством трофеев, присутствие россиянина выглядело неожиданным. Возможно, но не для нас.

Что же выделяло Кириленко среди сверстников? Прежде всего универсальность. Он — единственный нецентровой в истории, завершивший сезон лидером лиги по блок-шотам. Его оборона была нестандартной: он одновременно угрожал сопернику блоком, читал передачу, а затем мгновенно запускал быстрый отрыв. Его редкие «файв-бай-файв» и уникальный «сикс-бай-файв» лишь подчёркивают широту его арсенала — такие игроки в НБА единичны.

Пик его карьеры в «Юте» пришёлся на середину нулевых. В сезоне-2003/2004 Кириленко набирал 16,5 очков при 8,1 подбора и 2,8 блока за игру. Но и эти цифры не отражают всей сути: он был и защитником, и распасовщиком, и универсальным «пожарным», подстраховывающим партнёров. Его ценили тренеры и одноклубники, однако для широкой публики за пределами Солт-Лейк-Сити он оставался в тени — отсутствие титулов делало его наследие менее заметным.

Андрей Кириленко, сезон-2007/2008 Фото: Stephen Dunn/Getty Images

Сравнение с Тони Паркером и Пау Газолем ярко иллюстрирует разницу в восприятии. У француза — четыре чемпионских титула и звание MVP финала, но его роль в команде была чётко ограничена обязанностями разыгрывающего. У Газоля — два кольца и репутация надёжного «большого», однако его защитные способности никогда не были на уровне Кириленко. Если же мы оцениваем не количество титулов, а универсальность игры, то у АК-47 есть все основания претендовать на большее признание.

Почему же он оказался только седьмым? Ответ кроется в том, что у Кириленко не было «выразительных» достижений в резюме. Плей-офф не принёс ему ярких серий, а постоянные травмы не позволяли накапливать статистику, которая имела бы вес в ретроспективе. Даже в последние годы в «Бруклине» и «Миннесоте» он больше был заметён лишь эпизодически, нежели являлся полноценной звёздной фигурой.

Тем не менее его значимость выходит за пределы цифр. Он стал первым россиянином на Матче всех звёзд, собрал комплект титулов в Европе, включая звание MVP Евролиги, а также выиграл с национальной командой Евробаскет и взял олимпийскую бронзу. Если статистика не всегда раскрывает масштаб игрока, то тот факт, что его сегодня ставят рядом с Йокичем, Новицки и Адетокунбо, говорит сам за себя.

Сам Кириленко относится к рейтингам спокойно: признаёт, что такие списки отражают скорее предпочтения их составителей, нежели объективную истину. Однако его попадание в топ-7 вряд ли можно считать случайностью. Он был игроком, который опередил время: мог выполнять любую задачу и оставаться ключевой фигурой в любой системе. И даже без титула в НБА его наследие в баскетболе ощущается до сих пор — а это качество, которое не измерить медалями.