На Евробаскете-2025 — сразу 12 матчей за день! LIVE
Очень плотный график.
Сегодня, 30 августа, нас ждёт насыщенный игровой день на Евробаскете-2025 — в расписании сразу 12 матчей. Тур стартует встречей Литва — Германия, а завершится противостояниями Польша — Израиль и Испания — Босния и Герцеговина. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию всех событий и оперативно расскажет о самых главных моментах.
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 13:30 МСК
Литва
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 2-й тур
30 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Италия
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 2-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Франция
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Латвия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Черногория
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 2-й тур
30 августа 2025, суббота. 21:30 МСК
Испания
Не начался
Босния и Герцеговина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Live Артемий Берстенев
Главный герой Евробаскета:
