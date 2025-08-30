На Евробаскете-2025 — сразу 12 матчей за день! LIVE

Сегодня, 30 августа, нас ждёт насыщенный игровой день на Евробаскете-2025 — в расписании сразу 12 матчей. Тур стартует встречей Литва — Германия, а завершится противостояниями Польша — Израиль и Испания — Босния и Герцеговина. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию всех событий и оперативно расскажет о самых главных моментах.