Кипр — Греция. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Главная Баскетбол Статьи

Евробаскет-2025: текстовая онлайн-трансляция матчей игрового дня от 30 августа, расписание игр и во сколько начало, 12 встреч

На Евробаскете-2025 — сразу 12 матчей за день! LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
,
Четвёртый день Евробаскета-2025. LIVE!
Очень плотный график.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 30 августа, нас ждёт насыщенный игровой день на Евробаскете-2025 — в расписании сразу 12 матчей. Тур стартует встречей Литва — Германия, а завершится противостояниями Польша — Израиль и Испания — Босния и Герцеговина. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию всех событий и оперативно расскажет о самых главных моментах.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Таблицы
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 13:30 МСК
Литва
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 2-й тур
30 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Италия
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 2-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Франция
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Латвия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Черногория
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 2-й тур
30 августа 2025, суббота. 21:30 МСК
Испания
Не начался
Босния и Герцеговина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Live Артемий Берстенев
Главный герой Евробаскета:
Лаури Маркканен сейчас — лицо Евробаскета-2025. Его история особенная
Лаури Маркканен сейчас — лицо Евробаскета-2025. Его история особенная
