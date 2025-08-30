Скидки
Евробаскет-2025: Лаури Маркканен в первых двух матчах набрал суммарно 71 очко, путь игрока Юты Джаз в составе сборной Финляндии

Лаури Маркканен сейчас — лицо Евробаскета-2025. Его история особенная
Артемий Берстенев
Лаури Маркканен сейчас — лицо Евробаскета-2025
Финский баскетболист привлёк к себе внимание яркой игрой на старте турнира.

На крупнейшем баскетбольном турнире Европы внимание зрителей оказалось приковано вовсе не к сербскому гиганту, не к греческому титану и не к словенскому фокуснику. Символом и главным действующим лицом первых дней стал финн, имя которого ещё десятилетие назад большинству европейских болельщиков не говорило ровным счётом ничего. Сегодня же Лаури Маркканен творит на площадке то, что кажется заранее написанным сценарием с предрешённым финалом: он доминирует, словно игра выстроена вокруг него и под его правила.

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 20:30 МСК
Швеция
Окончен
90 : 93
Финляндия
Швеция: Хокансон - 28, Гаддефорс - 15, Биргандер - 12, Ларссон - 10, Панцар - 10, Андерссон - 7, Нджие - 6, Фальк - 2, Рамстедт, Борг, Маркуссон, Спирс
Финляндия: Маркканен - 28, Маджуни - 15, Янтунен - 12, Салин - 11, Литтл - 5, Мууринен - 5, Густавсон - 4, Нкамхуа - 3, Валтонен - 3, Сеппяля - 3, Мадсен - 2, Грандисон - 2

Матч открытия c Швецией сразу задал атмосферу турнира. В равной борьбе, где ни одна из команд не могла вырваться вперёд, именно Маркканен стал центром притяжения, балансиром, определяющим исход. Его 28 очков — череда точных, своевременных решений: хладнокровные штрафные, проход в нужный момент, мощный данк, который взорвал трибуны в Тампере и буквально выбил соперника из колеи. Финляндия вырвала победу 93:90, но главное впечатление было иным: у хозяев появился лидер, задающий ритм и диктующий ход событий.

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 20:30 МСК
Финляндия
Окончен
109 : 79
Великобритания
Финляндия: Маркканен - 43, Салин - 21, Нкамхуа - 13, Валтонен - 6, Мууринен - 6, Литтл - 5, Маджуни - 5, Густавсон - 4, Янтунен - 3, Сеппяля - 2, Мадсен - 1
Великобритания: Нельсон - 13, Хессон - 12, Филлип - 10, Йебоа - 10, Уотсон-Гейл - 8, Уитл - 8, Уорд-Хибберт - 5, Бело - 4, Адаму - 3, Акин - 3, Уилан - 3

Затем Маркканен устроил новое шоу. Великобритания вышла на паркет с намерением сыграть в командный баскетбол, но столкнулась с индивидуальным мастер-классом, не допускающим возражений. За 23 минуты финн набрал 43 очка — и это были не случайные броски, а филигранное исполнение: семь точных трёхочковых, четыре перехвата, и эффективность, достойная лучших компьютерных симуляций. К большому перерыву интрига исчезла, а к финальной сирене обсуждения о лучшем игроке Евробаскета стали практически однозначными.

Особую ценность выступления Маркканена придаёт их место в истории его карьеры. Баскетбол в Финляндии всегда оставался в тени хоккея, футбола, лыж, ралли, и путь Лаури — скорее исключение из правил. Сначала были юношеские турниры на фоне хоккейных и футбольных баталий, затем — неожиданный отъезд в университет США, где сезон в «Аризоне» сделал его седьмым пиком драфта-2017. В НБА старт получился непростым: в «Чикаго» не оправдал ожиданий, в «Кливленде» стал частью обмена. И лишь переход в «Юту» позволил раскрыть весь потенциал: 25 очков в среднем за игру, участие в Матче всех звёзд, признание спортсменом года на родине.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат ФИБА.

Эта восходящая линия особенно ярко проявляется именно сейчас. В игре со Швецией Маркканен предстал баскетболистом, способным выдерживать давление, управлять ритмом встречи и брать на себя ответственность в самые напряжённые моменты. В матче с Великобританией он и вовсе выглядел как человек, который в одиночку может разрушить оборону соперника и свести их роль к созерцательной. Два матча — два совершенно разных сценария, но вывод один: Маркканен играет в такой манере, что любые сравнения с другими звёздами Евробаскета уже кажутся лишь данью статистике.

Его влияние выходит далеко за рамки личных показателей. В игре против британцев именно благодаря Маркканену партнёр по команде Сасу Салин получил необходимую свободу и выдал 21 очко. Молодые игроки, такие как Янтунен и Мууринен, получают ценные минуты под присмотром лидера, который не только тянет команду за собой, но и придаёт ей уверенность. Уже давно в Финляндии не было ощущения, что национальная сборная способна претендовать на нечто большее. Теперь это ощущение вернулось.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат ФИБА.

Особое впечатление производит универсальность Маркканена. Его 213-сантиметровый рост ничуть не мешает ему попадать дальние броски с такой эффективностью, что соперники вынуждены перестраивать защиту и нервничать. Любой контакт под кольцом он превращает в точные штрафные, а каждый выход на линию — в гарантированные очки. Даже его статистика перехватов говорит о вовлечённости: редкий большой игрок так самоотверженно работает в защите и постоянно ищет шанс для быстрого перехода в атаку.

То, что именно финн стал главным героем старта Евробаскета, удивительно, но абсолютно закономерно для его карьеры. Он уже вписал своё имя в историю турнира: стал первым за 36 лет баскетболистом, которому удалось набрать более 40 очков в двух матчах чемпионата Европы. Его 43 очка против британцев соседствуют в статистике с фамилиями Новицки и Галиса. И это не всплеск, не случайность, а результат поступательного движения, в котором каждый новый шаг звучит громче предыдущего.

Финляндия начала турнир с двух побед, и обе они несут на себе явный отпечаток стиля Маркканена: выдержка и хладнокровие в концовке против шведов, огненная игра и шоу против Великобритании. Дальше соперники будут серьёзнее, но уже сейчас ясно: именно Лаури Маркканен превратил старт Евробаскета-2025 в увлекательную историю, за которой хочется следить даже тем, кто обычно равнодушен к финскому баскетболу. Его путь — не о громких словах, а о том, как личное взросление способно изменить представление о целой стране в мировом спорте.

С кем ещё сыграет Финляндия?
«Чемпионат» активно освещает Евробаскет-2025: ежедневно проводит текстовые онлайн-трансляции и публикует статьи с разбором ключевых моментов турнира. Первые матчи начались 27 августа. За результатами игр также следите в нашем Матч-центре.
