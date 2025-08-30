Скидки
Главная Баскетбол Статьи

Евробаскет-2025: Филип Петрушев получил от ФИБА наказание за удар в живот португальскому игроку во время матча

Ударил в живот и был наказан. Но сербский игрок избежал отстранения на Евробаскете
Артемий Берстенев
Филип Петрушев избежал отстранения на Евробаскете
Аудио-версия:
Кажется, команду Николы Йокича слегка лихорадит.

В Риге, где проходит групповой этап Евробаскета-2025, внимание общественности привлёк не столько уровень баскетбола, сколько инцидент, повлиявший на ход дня и ставший предметом разбирательства дисциплинарных органов. На первых минутах вчерашней встречи Сербии и Португалии форвард сербской сборной Филип Петрушев был удалён с площадки за удар в грудь Диогу Бриту.

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 21:15 МСК
Португалия
Окончен
69 : 80
Сербия
Португалия: Бриту - 22, Уильямс - 15, Вентура - 11, Кета - 6, Амаранте - 5, Войцо - 2, Кейруш - 2, Релвау - 2, Лисбоа - 2, Са - 2, Гамейру, Са
Сербия: Йокич - 23, Йович - 18, Богданович - 7, Маринкович - 6, Вукчевич - 6, Добрич - 6, Аврамович - 5, Милутинов - 4, Петрушев - 2, Йович - 2, Гудурич - 1, Мицич

Случай произошёл за 5:45 до конца первой четверти. Во время жёсткого бокс-аута Бриту задел Петрушева, на что серб отреагировал ответным ударом. Судьи, изучив эпизод на видеоповторе, квалифицировали действия Петрушева как проявление агрессии и немедленно дисквалифицировали его до завершения матча.

Права на видео принадлежат Okko.

Затем дисциплинарная комиссия ФИБА вынесла решение: Петрушев должен выплатить штраф в размере € 5000, а также он получил условную дисквалификацию на одну встречу под эгидой ФИБА сроком на три года. Если подобный инцидент повторится, наказание вступит в силу автоматически и может быть ужесточено. Таким образом, игрок сохранит право выйти на паркет в сегодняшней встрече с Латвией — что крайне важно для сербской сборной, уверенно идущей по турниру с двумя победами и претендующей на лидерство в группе.

Контекст происшествия придаёт ему дополнительную значимость: незадолго до этого Никола Йович реализовал трёхочковый бросок, выведя Сербию вперёд, а Петрушев за чуть более четырёх минут на площадке успел набрать два очка. Его поступок не только лишил команду важного игрока, но и сузил возможности для ротации уже на старте встречи. После матча Брито признал, что сыграл жёстко, однако назвал это частью борьбы под кольцом, подчеркнув, что решение об удалении соперника принимали арбитры.

Несмотря на итоговую победу Сербии со счётом 80:69, команда понесла серьёзные кадровые потери. Богдан Богданович был вынужден покинуть площадку из-за травмы подколенного сухожилия и не вернулся во второй половине. Вопросы по его состоянию вызывают серьёзное беспокойство, и эта проблема затмевает даже дисциплинарный инцидент с Петрушевым.

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Латвия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

История встреч с Латвией складывается в пользу сербов — четыре победы в пяти матчах. Однако нынешние обстоятельства вносят существенные коррективы: под вопросом участие Богдановича, условная дисквалификация Петрушева висит «дамокловым мечом», а основная нагрузка ложится на плечи Никол — Йокича и Йовича. Предстоящий матч станет настоящим испытанием для глубины состава и психологической стойкости команды.

Решение ФИБА по Петрушеву можно считать компромиссным: игрок избежал немедленного отстранения, что позволяет сборной сохранить оптимальный состав, однако вынесенное дисциплинарное предупреждение чётко обозначает границы допустимого поведения. Для команды это сигнал: любые подобные инциденты впредь будут иметь и стратегические последствия.

Сегодня, 30 августа, Сербия сыграет с Латвией в Риге. На этот раз статистика личных встреч отходит на второй план — текущие реалии существенно отличаются от прошлых. Итог этой встречи определит не только расстановку сил в группе, но и продемонстрирует, насколько сербы способны преодолевать трудности, когда на первый план выходят дисциплина, самообладание и командное взаимодействие.

Евробаскет-2025. Календарь
«Чемпионат» активно освещает Евробаскет-2025: ежедневно проводит текстовые онлайн-трансляции и публикует статьи с разбором ключевых моментов турнира. Первые встречи начались 27 августа. За результатами игр также следите в нашем Матч-центре.
