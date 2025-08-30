Германия — это дерзкий почерк НБА. Теневой фаворит Евробаскета уже определён

Иногда в баскетболе любят говорить о противоположностях. Европа возвышает дисциплину и чёткую структуру, тогда как НБА живёт скоростью и импровизацией. На Евробаскете-2025 Германия сумела соединить эти два полюса так гармонично, что соперники в группе выглядели растерянными. Они действовали как сплочённая сборная, но при этом напоминали клуб из сильнейшей лиги мира — с темпом, напором и уверенностью, которые обычно ассоциируются с американским баскетболом.

Три матча — и каждый раз больше 100 очков. Это не вспышка статистики, а отлаженная система. Черногория уступила 76:106, Швеция — 83:105, Литва — 88:107. И хотя у каждой команды были свои козыри — силовая игра черногорцев, дерзость молодых шведов, литовская школа позиционного нападения, — во встречах с Германией они оказались бесполезны.

Секрет в том, что немецкая атака строится не на хаотичной гонке, а на грамотных, выверенных решениях. Деннис Шрёдер задаёт ритм, под который партнёрам удобно играть. Опыт НБА — умение справляться с давлением и находить бросок под любым углом — стал фундаментом для команды. В группе он набирает в среднем более 23 очков и остаётся главным дирижёром игры.

Деннис Шрёдер, Евробаскет-2025 Фото: ФИБА

Рядом с ним Франц Вагнер — универсал, уже раскрывшийся в «Орландо Мэджик». На Евробаскете он выглядит игроком уровня выше континента: резкие проходы, уверенные броски из-за дуги, работа на подборе. Его стабильные 20 с лишним очков в среднем создают редкий баланс — соперники не могут сфокусироваться лишь на одном лидере.

И, наконец, штрих, превращающий картину в законченную: Даниэль Тайс. Против Литвы он выдал безупречный матч — девять из девяти с игры и три из трёх с периметра. Для европейского центрового это роскошь, способная растянуть любую оборону. Даже опытный Йонас Валанчюнас на его фоне выглядел менее заметным.

Ещё одним важным преимуществом Германии является глубина состава. Маодо Ло стабильно приносит результат с периметра, Йоханнес Фойгтман надёжно контролирует фронтлайн, а Тристан да Силва добавляет мобильности. Вне зависимости от ротации, команда сохраняет высокий темп игры. Это не сборная с одним-единственным сценарием, а целый арсенал решений, к которым противникам непросто подготовиться.

Сборная Германии, Евробаскет-2025 Фото: ФИБА

Однако, несмотря на впечатляющие победы, стоит помнить, что турнирная сетка не ограничивается лишь групповым этапом. Сербия с Йокичем и Греция с Яннисом остаются грозными соперниками. И хотя их успех во многом зависит от суперзвезды, Германия демонстрирует коллективную игру, что делает её особенно опасной. Важно помнить: Германия не главный фаворит, однако и не команда второго плана.

Главная особенность команды — способность сочетать различные стили игры. Германия не просто копирует НБА, она адаптирует его элементы под европейский контекст. Быстрые переходы — не ради зрелищности, а как результат продуманного и дисциплинированного подхода. Трёхочковые броски — плод хорошо организованной атаки. И эта комбинация делает немецкий баскетбол по-настоящему современным.

На групповом этапе Германия выглядела так, будто уже готова к более серьёзным вызовам. Теперь вопрос только в том, хватит ли этого подхода, чтобы пройти всю дистанцию до конца. Но уже сейчас понятно: соперникам предстоит не просто играть против сильной команды, а столкнуться с коллективом, который воссоздаёт на Евробаскете атмосферу, близкую к НБА. Вот вам и действующие чемпионы мира.