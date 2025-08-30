Вы это видели? Шенгелия жёстко обматерил судей. Послал каждого куда хотел — и сам ушёл

Матч в Лимасоле между сборными Италии и Грузии превратился из обычной игры группового этапа Евробаскета в событие, которое наверняка при некоторых обстоятельствах будут припоминать. Причиной стал эмоциональный срыв капитана грузинской команды Торнике Шенгелии: его протесты против решений судей закончились удалением и оставили партнёров без лидера в решающий момент.

С самого начала инициатива принадлежала итальянцам: 18:10 по итогам первой четверти. Во второй десятиминутке грузины сумели сократить отставание, однако после большого перерыва преимущество вновь вернулось к сопернику. Финальная сирена зафиксировала 78:62. Италия действовала более собранно в нападении, а грузины же потеряли мяч 16 раз — слишком много, чтобы рассчитывать на равную борьбу в концовке.

Ключевыми фигурами победителей стали Салиу Ньянг (15 очков) и Симоне Фонтеккио (14 очков, безупречные 6/6 с линии штрафных). Им помогали Диуф и Мелли, взявший на себя контроль щита. В составе Грузии выделялся только Гога Битадзе, набравший 22 очка с высокой точностью, но его усилий оказалось недостаточно, чтобы переломить ход встречи.

Шенгелия же оказался в центре внимания по другой причине. За 21 минуту он не реализовал ни одного броска (0 из восьми), допустил две потери и завершил игру с отрицательным коэффициентом полезности — провальный день для капитана. Ещё до удаления.

Кульминация случилась в концовке при счёте 74:57 в пользу Италии. Второй технический фол означал автоматическое удаление, однако Шенгелия не остановился. Он обрушился на арбитров с откровенными оскорблениями, используя как английскую, так и грузинскую ненормативную лексику. Даже уходя в раздевалку, игрок продолжал ругаться, пока партнёры не увели его с площадки.

Видео доступно в телеграм-канале «Okko Баскет». Права на видео принадлежат Okko.

Для сборной Грузии последствия выглядят крайне серьёзными. Согласно регламенту ФИБА, подобные случаи почти неизбежно влекут за собой дисквалификацию на один или несколько матчей. А впереди встреча с Грецией, где во главе соперника стоит Яннис Адетокунбо. Возможная потеря Шенгелии резко снижает шансы грузинской команды на положительный результат.

Особенно громким инцидент делает личность самого игрока. 33-летний форвард попробовал себя в НБА, выступал за ЦСКА, долгие годы считался символом лидерства в национальной команде. Но нынешний турнир он встретил не в оптимальной форме: после летнего перехода в «Барселону» подключился к команде в последний момент и подошёл без полноценной подготовки. Если в матче с Испанией он выглядел уверенно, то во встрече с Италинй усталость и нехватка игрового ритма проявились с максимальной силой.

Реакция на эпизод разделилась. В грузинских СМИ звучат обвинения в адрес арбитров за сомнительные решения, тогда как итальянская пресса подчёркивает выдержку своей команды на фоне скандала. Однако в официальном протоколе ФИБА зафиксировано лишь одно-два технических фола и удаление. Вопрос о дополнительной санкции теперь решит дисциплинарный комитет.

Для Италии этот матч стал важным шагом в борьбе за плей-офф. Для Грузии же он превратился в болезненный урок, грозящий потерей не только очков, но и капитана в решающей фазе турнира.