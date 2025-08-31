Пятый игровой день турнира.

Дончич попробует реабилитироваться, а Адетокунбо сыграет с Грузией. Евробаскет-2025 — LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 31 августа, мы продолжаем внимательно следить за событиями Евробаскета-2025. В отличие от насыщенного вчерашнего дня с 12-ю матчами, сегодня болельщиков ждёт более спокойное расписание — на площадках пройдут всего шесть встреч. Игровой день откроют матчи Грузия — Греция и Словения — Бельгия, а завершат его встречи Босния и Герцеговина — Италия и Польша — Исландия. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию всех матчей и оперативно делиться самыми яркими моментами дня.