Испания — Кипр. Прямая трансляция
18:15 Мск
Евробаскет-2025: текстовая онлайн-трансляция матчей игрового дня от 31 августа, расписание и во сколько начало игр, шесть встреч

Дончич попробует реабилитироваться, а Адетокунбо сыграет с Грузией. Евробаскет-2025 — LIVE
Артемий Берстенев Никита Бирюков
Евробаскет-2025 — LIVE
Пятый игровой день турнира.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 31 августа, мы продолжаем внимательно следить за событиями Евробаскета-2025. В отличие от насыщенного вчерашнего дня с 12-ю матчами, сегодня болельщиков ждёт более спокойное расписание — на площадках пройдут всего шесть встреч. Игровой день откроют матчи Грузия — Греция и Словения — Бельгия, а завершат его встречи Босния и Герцеговина — Италия и Польша — Исландия. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию всех матчей и оперативно делиться самыми яркими моментами дня.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Таблицы
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Грузия
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Словения
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Израиль
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Испания
Не начался
Кипр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 21:30 МСК
Босния и Герцеговина
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 21:30 МСК
Польша
Не начался
Исландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Live Артемий Берстенев

Форвард сборной Латвии Андрейс Гражулис из-за травмы стопы, полученной в матче с Сербией, не сможет принять участия в оставшейся части Евробаскета-2025.

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Латвия
Окончен
80 : 84
Сербия
Латвия: Дав. Бертанс - 16, Порзингис - 14, Ломаж - 13, Шмитс - 10, Куруц - 10, Жагар - 9, Зорикс - 5, Мейерис - 3, Дайр. Бертанс, Чаварс, Гражулис, Штейнбергс
Сербия: Йокич - 39, Петрушев - 12, Гудурич - 11, Аврамович - 8, Добрич - 6, Вукчевич - 5, Йович - 2, Йович - 1, Богданович, Маринкович, Мицич, Милутинов
