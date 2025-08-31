Скидки
Испания — Кипр. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
Баскетбол Статьи

Евробаскет-2025: главные разочарования первых четырёх дней турнира

Евробаскет-2025: главные разочарования на данный момент
Артемий Берстенев
Евробаскет-2025: главные разочарования
И первые серьёзные наблюдения.

Евробаскет редко подчиняется заранее написанным сценариям. Турнир, который должен был расставить акценты и определить фаворитов европейского баскетбола на ближайшие годы, неожиданно выявил совсем другую картину: вместо привычного доминирования грандов и предсказуемых побед крепких середняков зрители получили череду сенсаций и неожиданных неудач. Если успех лидеров уже никого не удивляет, то провальные старты некоторых сборных стали, пожалуй, главной интригой первой недели соревнований.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Таблицы

Словения на бумаге выглядела претендентом на медали, но на паркете выяснилось: одному Луке Дончичу не под силу вывести команду хотя бы из группы. Его 39 очков в матче с Францией, почти трипл-дабл, могли бы стать украшением турнира, если бы не итоговое поражение 95:103, перечеркнувшее все личные подвиги. Главная беда — отсутствие поддержки: скамейка запасных принесла всего 26 очков против 78 у французов. Такая разница превращает усилия Дончича в эффектное, но бесполезное украшение статистики. Соперники быстро находят противоядие: двойная и тройная опека становится нормой, а партнёры не могут подхватить инициативу.

Испания же оставляет совсем другие ощущения — скорее, недоумение. Действующие чемпионы Европы начали с поражения, затем разгромили Боснию (88:67), однако и эта победа не смогла скрыть очевидных проблем. Команда сбивается на сумбурные атаки, допускает по 11-12 потерь за встречу, а процент реализации дальних бросков часто не превышает 30. Без ветеранов, которые раньше были стержнем коллектива, испанцы выглядят словно тенью прежних себя — механически повторяют старые схемы, но без той уверенности, что была ещё несколько лет назад. Характерная деталь — 16 подборов на своём щите, отданных сопернику в одном из матчей; для команды, всегда славившейся дисциплиной, — это тревожный сигнал.

Ещё недавно Чехия считалась крепкой сборной, способной навязать борьбу любому гранду, однако сейчас команда терпит поражения даже от Эстонии — причём с ощутимым разрывом (75:89). Три встречи — три неудачи и «-40» по разнице. Чехи проигрывают под щитами, уступают в борьбе за подборы и не могут найти ресурсов для камбэков. Неубедительно выглядят и Великобритания с Черногорией: обе сборные после трёх туров идут без побед, а их оборона позволяет соперникам стабильно набирать свыше 80 очков за игру. Особенно удивляет Черногория: казалось, наличие Николы Вучевича должно было уравнять шансы, но этого не произошло. Великобритания и вовсе в одном из матчей не сумела набрать даже 60 очков, что для Евробаскета редкость (привет Чехии и Португалии).

«Чемпионат» активно освещает Евробаскет-2025: ежедневно проводит текстовые онлайн-трансляции и публикует статьи с разбором ключевых моментов турнира. Первые встречи начались 27 августа. За результатами игр также следите в нашем Матч-центре.

Литва занимает промежуточную позицию между фаворитами и разочарованиями турнира. С одной стороны, команда выдала рекордные 35 передач за матч — признак грамотной командной игры. С другой — тяжёлое поражение от Германии (88:107) обнажило все уязвимости в защите. Немцы легко вскрывали оборону литовцев, а Шрёдер и Вагнер были неудержимы. Для сборной, которую традиционно считают кандидатом на медали, такой провал выглядит болезненно.

Греция пока идёт без поражений, однако даже присутствие Янниса Адетокунбо не снимает всех вопросов. Игры с Италией и Кипром показали слабость на подборах: соперникам позволили взять по 12 и 15 подборов в нападении — фактор, который вполне может стать решающим в матчах на вылет. Когда борьба идёт за каждый мяч, такие цифры могут стать фатальными. Хозяева турнира — Кипр — и вовсе не радуют своих болельщиков: два поражения с общей разницей в 54 очка вызывают скорее сочувствие, чем поддержку.

Евробаскет-2025 ясно демонстрирует: европейский баскетбол переживает этап перемен. Одни сборные слишком зависят от лидеров и страдают от отсутствия глубины состава, другие оказались между поколениями, потеряв былых вожаков, третьи просто не выдерживают растущей конкуренции. Потому сегодня именно неудачи и кризисы команд становятся главной интригой турнира: они ярче, чем победы фаворитов, объясняют, как изменился континентальный баскетбол и почему старые формулы больше не работают.

