Евробаскет-2025: главные разочарования на данный момент

Евробаскет редко подчиняется заранее написанным сценариям. Турнир, который должен был расставить акценты и определить фаворитов европейского баскетбола на ближайшие годы, неожиданно выявил совсем другую картину: вместо привычного доминирования грандов и предсказуемых побед крепких середняков зрители получили череду сенсаций и неожиданных неудач. Если успех лидеров уже никого не удивляет, то провальные старты некоторых сборных стали, пожалуй, главной интригой первой недели соревнований.

Словения на бумаге выглядела претендентом на медали, но на паркете выяснилось: одному Луке Дончичу не под силу вывести команду хотя бы из группы. Его 39 очков в матче с Францией, почти трипл-дабл, могли бы стать украшением турнира, если бы не итоговое поражение 95:103, перечеркнувшее все личные подвиги. Главная беда — отсутствие поддержки: скамейка запасных принесла всего 26 очков против 78 у французов. Такая разница превращает усилия Дончича в эффектное, но бесполезное украшение статистики. Соперники быстро находят противоядие: двойная и тройная опека становится нормой, а партнёры не могут подхватить инициативу.

Испания же оставляет совсем другие ощущения — скорее, недоумение. Действующие чемпионы Европы начали с поражения, затем разгромили Боснию (88:67), однако и эта победа не смогла скрыть очевидных проблем. Команда сбивается на сумбурные атаки, допускает по 11-12 потерь за встречу, а процент реализации дальних бросков часто не превышает 30. Без ветеранов, которые раньше были стержнем коллектива, испанцы выглядят словно тенью прежних себя — механически повторяют старые схемы, но без той уверенности, что была ещё несколько лет назад. Характерная деталь — 16 подборов на своём щите, отданных сопернику в одном из матчей; для команды, всегда славившейся дисциплиной, — это тревожный сигнал.

Ещё недавно Чехия считалась крепкой сборной, способной навязать борьбу любому гранду, однако сейчас команда терпит поражения даже от Эстонии — причём с ощутимым разрывом (75:89). Три встречи — три неудачи и «-40» по разнице. Чехи проигрывают под щитами, уступают в борьбе за подборы и не могут найти ресурсов для камбэков. Неубедительно выглядят и Великобритания с Черногорией: обе сборные после трёх туров идут без побед, а их оборона позволяет соперникам стабильно набирать свыше 80 очков за игру. Особенно удивляет Черногория: казалось, наличие Николы Вучевича должно было уравнять шансы, но этого не произошло. Великобритания и вовсе в одном из матчей не сумела набрать даже 60 очков, что для Евробаскета редкость (привет Чехии и Португалии).

«Чемпионат» активно освещает Евробаскет-2025 : ежедневно проводит текстовые онлайн-трансляции и публикует статьи с разбором ключевых моментов турнира. Первые встречи начались 27 августа. За результатами игр также следите в нашем Матч-центре

Литва занимает промежуточную позицию между фаворитами и разочарованиями турнира. С одной стороны, команда выдала рекордные 35 передач за матч — признак грамотной командной игры. С другой — тяжёлое поражение от Германии (88:107) обнажило все уязвимости в защите. Немцы легко вскрывали оборону литовцев, а Шрёдер и Вагнер были неудержимы. Для сборной, которую традиционно считают кандидатом на медали, такой провал выглядит болезненно.

Греция пока идёт без поражений, однако даже присутствие Янниса Адетокунбо не снимает всех вопросов. Игры с Италией и Кипром показали слабость на подборах: соперникам позволили взять по 12 и 15 подборов в нападении — фактор, который вполне может стать решающим в матчах на вылет. Когда борьба идёт за каждый мяч, такие цифры могут стать фатальными. Хозяева турнира — Кипр — и вовсе не радуют своих болельщиков: два поражения с общей разницей в 54 очка вызывают скорее сочувствие, чем поддержку.

Евробаскет-2025 ясно демонстрирует: европейский баскетбол переживает этап перемен. Одни сборные слишком зависят от лидеров и страдают от отсутствия глубины состава, другие оказались между поколениями, потеряв былых вожаков, третьи просто не выдерживают растущей конкуренции. Потому сегодня именно неудачи и кризисы команд становятся главной интригой турнира: они ярче, чем победы фаворитов, объясняют, как изменился континентальный баскетбол и почему старые формулы больше не работают.