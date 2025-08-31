Что за американец тащит поляков на Евробаскете? В России он выигрывал Единую лигу

В Катовице зрители привыкли поддерживать сборную Польши. Но нынешний турнир подарил новый сюжет: лидер команды словно появился из ниоткуда, заставив некоторых болельщиков задаваться вопросом — кто он и почему именно сейчас способен решать исход матчей. Джордан Лойд, 32-летний защитник «Монако», уже много лет известен в Европе, однако именно его натурализация под польским флагом стала событием августа. Евробаскет обернулся для него ареной, где мало кто ожидал увидеть такую стабильность и результативность.

Родившийся в Чикаго Лойд прошёл университет Индианаполиса (начинал в университете Фурмана), где в выпускном сезоне набирал почти 21 очко за игру. В драфте-2016 его имя не прозвучало, и путь начался через G-Лигу. Из Америки он перебрался в Израиль, где в составе «Хапоэля» из Эйлата вошёл в тройку лучших бомбардиров чемпионата. В 2018 году подписал двусторонний контракт с «Торонто Рэпторс» и, пусть и в эпизодической роли, стал частью чемпионского состава НБА-2019. Этот опыт придал уверенности и полноценно открыл двери в Европу.

С 2019-го Лойд прочно обосновался в Евролиге. В «Валенсии» он стабильно приносил двузначные показатели, а в «Црвене Звезде» вошёл в число лучших снайперов турнира. Особое место в карьере занимает сезон в петербургском «Зените», где в 2022 году команда под руководством Хавьера Паскуаля впервые в истории выиграла Единую лигу ВТБ. В решающем финальном матче с ЦСКА Лойд набрал 17 очков и отдал шесть передач, став ключевой фигурой чемпионства.

Переезд в «Монако» лишь укрепил его статус баскетболиста элитного уровня. Во французском клубе он выиграл национальное первенство и помог команде пробиться в плей-офф Евролиги, сочетая индивидуальную результативность с умением работать на коллектив. Однако настоящий новый виток карьеры случился в 2025-м: получение польского паспорта и дебют в национальной команде сделали Лойда символом свежей надежды для польских болельщиков.

На Евробаскете Джордан Лойд сразу заявил о себе громко — настолько, что его первые выступления тут же вошли в историю турнира. Во встрече со Словенией он выдал 32 очка при почти безупречной точности: семь из восьми дальних бросков. Это лишь четвёртый результат для дебютанта за всю историю соревнования и абсолютный рекорд последних десятилетий по реализации трёхочковых. Следующая игра с Израилем только укрепила эффект: 27 очков и хладнокровное решение в концовке. После двух туров его средние показатели впечатляют: 29,5 очка, три передачи, два перехвата и коэффициент полезности, приближающийся к «+30».

Такой уровень результативности закономерно делает его одной из ключевых фигур всего чемпионата. Более того, по статистике он обгоняет игроков калибра Николы Йокича, Денниса Шрёдера, Франца Вагнера, Дени Авдии, Алперена Шенгюна, Николы Вучевича, Кристапса Порзингиса и Санти Альдамы.

Для Польши его появление означает новое измерение в атакующей игре. Лойд приносит не только очки, но и опыт, накопленный в разных лигах, где он привык работать под давлением. Его универсальность в пик-н-ролле и умение сохранять эффективность в решающие минуты делают его фигурой, вокруг которой теперь выстраивается нападение.

И пожалуй, главный символизм истории в том, что человек, некогда не выбранный на драфте и долго считавшийся лишь ролевым игроком, сегодня диктует ритм матчей на чемпионате Европы. Не став звездой НБА, он шаг за шагом строил карьеру в Европе — и теперь ведёт за собой национальную команду, частью которой стал всего несколько недель назад. Вроде как красивая история.