Лука Дончич сотворил историю Евробаскета с трипл-даблом! А кому ещё это удавалось?

Трипл-дабл в Евробаскете — явление настолько редкое, что каждый случай становится частью истории. 31 августа 2025 года в Риге к этому списку добавился Лука Дончич. Его 26 очков, 10 подборов и 11 результативных передач не только принесли Словении победу над Бельгией со счётом 86:69, но и позволили команде избежать третьего подряд поражения на старте турнира.

Матч складывался непросто. В первой четверти Лука испытывал трудности с атакой, сначал набрав семь очков при четырёх подряд промахах. Однако затем он изменил свою игру: взял на себя контроль над темпом, господствовал на щите, а его передачи начали разрывать оборону соперника. Статистически это было редким сочетанием трёх показателей, но по сути — пример того, как один игрок может изменить ход игры в пользу своей команды.

Таких эпизодов в истории чемпионатов Европы можно пересчитать по пальцам одной руки. В 1993 году хорват Стоян Вранкович во встрече с Грецией собрал трипл-дабл с блок-шотами — уникальное достижение, подчёркивающее роль центровых того времени. Через два года Тони Кукоч, один из самых универсальных форвардов Европы, записал в свой актив 15 очков, 12 подборов и 11 передач в игре с Финляндией. В 2017 году румын Андрей Мандаке собрал 14 очков, 10 подборов и 11 передач, однако его команда проиграла. Один из самых ярких эпизодов произошёл в 2022 году, когда Матеуш Понитка вывел Польшу в полуфинал, набрав 26 очков, 16 подборов и 10 передач в четвертьфинале со Словенией.

Лука Дончич, Евробаскет-2025 Фото: ФИБА

На фоне редких трипл-даблов результат Дончича выделяется сразу по нескольким причинам. Прежде всего он пришёлся на критический момент: сборная Словении после двух поражений оказалась под серьёзным давлением и рисковала вылететь с группового этапа. Кроме того, универсальность Луки делает его достижение особенным: в отличие от Вранковича, сосредоточенного на защите, или Мандаке, оформившего статистику в проигранном матче, Дончич сумел объединить результативность, контроль под щитом и лидерские качества в организации игры.

Пять подобных случаев за почти девять десятилетий говорят сами за себя. В отличие от НБА, где динамика и ритм встреч способствуют подобным достижениям, на Евробаскете они остаются исключением. Трипл-дабл Дончича находит отражение не в одних протоколах — он вписан в летопись турнира. Для Словении сегодняшняя победа стала переломным моментом в группе. Для самого Дончича — ещё одним подтверждением его статуса игрока, способного вести команду не только набором очков, но и полным контролем игры.