Польша — Исландия. Прямая трансляция
21:30 Мск
Главная Баскетбол Статьи

Расписание спортивных матчей 1 сентября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: Месси в финале Кубка лиг, US Open и Евробаскет
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 1 сентября 2025 года
Начинаем осень со спорта: Джокович и Соболенко в теннисе, Сербия — Чехия в баскетболе, женский ЧМ по волейболу и хоккей! Не пропустите!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 1 сентября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 0:25*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Кристина Букша (Испания), US Open, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 01:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Кристина Букша
95
Испания
Кристина Букша
К. Букша

Интрига: продлится ли победная серия Соболенко на US Open?

Действующая чемпионка US Open Арина Соболенко успешно продолжает защиту прошлогоднего титула. С учётом розыгрыша-2024 белорусская теннисистка одержала в Нью-Йорке уже 10 побед подряд. Теперь за место в 1/4 финала она сыграет с испанкой Кристиной Букшей. Девушки — ровесницы, обеим по 27 лет, но в профессиональном туре они ещё друг с другом не встречались. Будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Елена Рыбакина — Маркета Вондроушова.

Соболенко назвали «Тайбрейколенко». Всё потому, что побила рекорд, державшийся 54 года
Соболенко назвали «Тайбрейколенко». Всё потому, что побила рекорд, державшийся 54 года

⚽️ 00:30: «Коринтианс» — «Палмейрас», Бразилия — Серия А, 22-й тур

Бразилия — Серия А . 22-й тур
01 сентября 2025, понедельник. 00:30 МСК
Коринтианс
Сан-Паулу
Не начался
Палмейрас
Сан-Паулу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: серия «Палмейраса» продлится?

«Палмейрас» не проигрывает восемь матчей чемпионата Бразилии подряд. По потерянным очкам команда Абела Феррейры занимает первое место (и третья — по реальным очкам). Чтобы забраться на вершину, нужно продлить победную серию. Впереди у «Палмейраса» дерби с «Коринтиансом» (11-е место в Серии А). Зелёно-белые — фавориты встречи, однако в принципиальных матчах это отходит на второй план.

Турнирная таблица чемпионата Бразилии
ФИФА озолотила кучу участников КЧМ! Сколько заработали «Челси», «Реал», «ПСЖ» и другие?
ФИФА озолотила кучу участников КЧМ! Сколько заработали «Челси», «Реал», «ПСЖ» и другие?

🎾 2:00*: Новак Джокович (Сербия, 7) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, Q), US Open, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Ян-Леннард Штруфф
144
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

Интрига: чем завершится битва двух ветеранов в Нью-Йорке?

38-летний Новак Джокович в этом сезоне был в полуфиналах трёх «Шлемов», но до полуфинала US Open пока далеко. Для начала звёздному сербу необходимо справиться в четвёртом круге с немцем Ян-Леннардом Штруффом, который всего на три года его моложе, сейчас занимает 144-е место в рейтинге ATP и пробился в основу этого ТБШ через квалификацию. Теннисисты ранее играли семь раз, и во всех случаях успех был на стороне Новака, включая их последнюю встречу на Кубке Дэвиса — 2021. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Томаш Махач — Тейлор Фриц.

До третьего круга US Open не дошли 26 сеяных. А Джокович повторил рекорд Федерера
До третьего круга US Open не дошли 26 сеяных. А Джокович повторил рекорд Федерера

🏆 ⚽️ 3:00: «Интер Майами» — «Сиэтл Саундерс», Кубок лиг МЛС + MX, финал

Кубок лиг MLS + MX . Финал
01 сентября 2025, понедельник. 03:00 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
Не начался
Интер Майами
Майами, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Месси заберёт трофей с «Интер Майами»?

«Интер Майами» уже выигрывал Кубок лиг в 2023 году. Теперь клуб снова добрался до финала турнира. Впереди — матч с «Сиэтл Саундерс». У Лео Месси появляется шанс взять третий трофей в США. Всегда интересно посмотреть на легендарного аргентинца в финальных встречах. Ждём новый эпизод магии от Месси!

Статистика Кубка лиг
Семилетний сын Месси восхитил своей техникой. Она очень напоминает стиль игры Лео!
Истории
Семилетний сын Месси восхитил своей техникой. Она очень напоминает стиль игры Лео!

🏐🎦 13:00: США — Канада, чемпионат мира, женщины, 1/8 финала

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

ЧМ-2025 (ж) . 1/8 финала
01 сентября 2025, понедельник. 13:00 МСК
США
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: североамериканское дерби

Серебряные олимпийские призёры из США сыграют с Канадой. Американки пока стабильно выступают в турнире, проиграв на групповом этапе всего два сета. В нападении основную нагрузку несут сёстры Скиннер. Выделяется и высокорослая линия центров: Реттке и Огбогу доставляют соперникам немало проблем как на блоке, так и в нападении. Поэтому канадским волейболисткам нужно показать свой лучший волейбол, чтобы навязать борьбу более мощному и опытному сопернику. Получится ли это сделать у команды Джованни Гвидетти или американская сборная не испытает трудностей на пути в четвертьфинал?

Статистика чемпионата мира по волейболу
Крах чемпионок. Сербия вылетела с ЧМ-2025 — что случилось с командой Терзича?
Крах чемпионок. Сербия вылетела с ЧМ-2025 — что случилось с командой Терзича?

🏒 13:00: «Барыс» — «Сибирь», товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы)
01 сентября 2025, понедельник. 13:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как покажет себя обновлëнный «Барыс»?

На Мемориале Ромазана команда Михаила Кравца выглядела неплохо даже с учётом того, что она играла почти без всех новичков из Северной Америки. Теперь ожидается, что остальные новички должны присоединиться к «Барысу». Как они покажут себя на фоне «Сибири», которая пока не очень хорошо начала предсезонку?

«Не ограничиваю людей по питанию, запрет сахара ничего не даёт». Беседа с врачом «Сибири»
Эксклюзив
«Не ограничиваю людей по питанию, запрет сахара ничего не даёт». Беседа с врачом «Сибири»

🏐 16:30: Турция — Словения, чемпионат мира, женщины, 1/8 финала

ЧМ-2025 (ж) . 1/8 финала
01 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Турция
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: поможет ли удача сборной Словении и в этот раз?

Завершать серию встреч 1/8 финала будет битва действующих чемпионок Европы из Турции и новичков из Словении, сенсационно пробившихся в плей-офф. И, как знать, может, словенские волейболистки снова преподнесут сюрприз. Тем более что играть команды будут после четырёх выходных. У Турции всё будет зависеть от игры диагональной Мелиссы Варгас, у словенок – от результативных действий доигровщицы Фатуматты Силлы и риска на передачах связующей Евы Павлович Мори.

Статистика чемпионата мира по волейболу
«Мы сделали невозможное». Интервью с главной звездой российского женского волейбола
Эксклюзив
«Мы сделали невозможное». Интервью с главной звездой российского женского волейбола

🏒 18:30: «Торпедо-Горький» — «Металлург» Новокузнецк, ВХЛ

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
01 сентября 2025, понедельник. 18:30 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Не начался
Металлург Нк
Новокузнецк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как начнётся новый сезон подэлитной лиги?

В матче открытия Всероссийской лиги встретятся чемпион России и победитель прошлого регулярного сезона, сенсационно вылетевший в первом раунде прошлогоднего плей-офф. Многие лидеры того «Торпедо» начнут сезон в основе клуба КХЛ, а судьба «Кузни» снова подвешена из-за диспута с администрацией города.

Статистика ВХЛ
Хоккейный сезон в России завершён! Кубок чемпионов страны — у «Торпедо-Горький»
Хоккейный сезон в России завершён! Кубок чемпионов страны — у «Торпедо-Горький»

🏀 20:30: Финляндия — Литва, Евробаскет, группа B, 4-й тур

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 4-й тур
01 сентября 2025, понедельник. 20:30 МСК
Финляндия
Не начался
Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва за второе место в группе

Финляндия выиграла свои три первые встречи на Евробаскете. Правда, у команды был лёгкий календарь и с сильными соперниками финны начнут борьбу только с матча с Литвой. Подопечные Куртинайтиса начали турнир с двух побед, в каждой встрече переписывая какой-то исторический рекорд чемпионатов Европы. Остановить Литву сумела лишь Германия. Так что же окажется лучше – командная игра или яркие индивидуальные выступления Маркканена?

Турнирная таблица Евробаскета
Литва — феномен Евробаскета-2025! Их рекорды становятся новой историей
Литва — феномен Евробаскета-2025! Их рекорды становятся новой историей

🏀 21:15: Сербия — Чехия, Евробаскет, группа А, 4-й тур

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 4-й тур
01 сентября 2025, понедельник. 21:15 МСК
Сербия
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как выступит Сербия без капитана?

В первом матче группового этапа с Португалией капитан сборной Сербии Богдан Богданович получил травму задней поверхности бедра. Все ждали момента обследования, и самые плохие догадки подтвердились — игрок порвал связку. Теперь главному фавориту Евробаскета придётся играть без одного из лидеров и капитана. Йокичу необходимо будет играть ещё усерднее.

Турнирная таблица Евробаскета
Что за американец тащит поляков на Евробаскете? В России он выигрывал Единую лигу
Что за американец тащит поляков на Евробаскете? В России он выигрывал Единую лигу
