Топ-матчи понедельника: Месси в финале Кубка лиг, US Open и Евробаскет

🎾 0:25*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Кристина Букша (Испания), US Open, четвёртый круг

Интрига: продлится ли победная серия Соболенко на US Open?

Действующая чемпионка US Open Арина Соболенко успешно продолжает защиту прошлогоднего титула. С учётом розыгрыша-2024 белорусская теннисистка одержала в Нью-Йорке уже 10 побед подряд. Теперь за место в 1/4 финала она сыграет с испанкой Кристиной Букшей. Девушки — ровесницы, обеим по 27 лет, но в профессиональном туре они ещё друг с другом не встречались. Будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Елена Рыбакина — Маркета Вондроушова.

⚽️ 00:30: «Коринтианс» — «Палмейрас», Бразилия — Серия А, 22-й тур

Интрига: серия «Палмейраса» продлится?

«Палмейрас» не проигрывает восемь матчей чемпионата Бразилии подряд. По потерянным очкам команда Абела Феррейры занимает первое место (и третья — по реальным очкам). Чтобы забраться на вершину, нужно продлить победную серию. Впереди у «Палмейраса» дерби с «Коринтиансом» (11-е место в Серии А). Зелёно-белые — фавориты встречи, однако в принципиальных матчах это отходит на второй план.

🎾 2:00*: Новак Джокович (Сербия, 7) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, Q), US Open, четвёртый круг

Интрига: чем завершится битва двух ветеранов в Нью-Йорке?

38-летний Новак Джокович в этом сезоне был в полуфиналах трёх «Шлемов», но до полуфинала US Open пока далеко. Для начала звёздному сербу необходимо справиться в четвёртом круге с немцем Ян-Леннардом Штруффом, который всего на три года его моложе, сейчас занимает 144-е место в рейтинге ATP и пробился в основу этого ТБШ через квалификацию. Теннисисты ранее играли семь раз, и во всех случаях успех был на стороне Новака, включая их последнюю встречу на Кубке Дэвиса — 2021. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Томаш Махач — Тейлор Фриц.

🏆 ⚽️ 3:00: «Интер Майами» — «Сиэтл Саундерс», Кубок лиг МЛС + MX, финал

Интрига: Месси заберёт трофей с «Интер Майами»?

«Интер Майами» уже выигрывал Кубок лиг в 2023 году. Теперь клуб снова добрался до финала турнира. Впереди — матч с «Сиэтл Саундерс». У Лео Месси появляется шанс взять третий трофей в США. Всегда интересно посмотреть на легендарного аргентинца в финальных встречах. Ждём новый эпизод магии от Месси!

🏐🎦 13:00: США — Канада, чемпионат мира, женщины, 1/8 финала

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: североамериканское дерби

Серебряные олимпийские призёры из США сыграют с Канадой. Американки пока стабильно выступают в турнире, проиграв на групповом этапе всего два сета. В нападении основную нагрузку несут сёстры Скиннер. Выделяется и высокорослая линия центров: Реттке и Огбогу доставляют соперникам немало проблем как на блоке, так и в нападении. Поэтому канадским волейболисткам нужно показать свой лучший волейбол, чтобы навязать борьбу более мощному и опытному сопернику. Получится ли это сделать у команды Джованни Гвидетти или американская сборная не испытает трудностей на пути в четвертьфинал?

🏒 13:00: «Барыс» — «Сибирь», товарищеский матч

Интрига: как покажет себя обновлëнный «Барыс»?

На Мемориале Ромазана команда Михаила Кравца выглядела неплохо даже с учётом того, что она играла почти без всех новичков из Северной Америки. Теперь ожидается, что остальные новички должны присоединиться к «Барысу». Как они покажут себя на фоне «Сибири», которая пока не очень хорошо начала предсезонку?

🏐 16:30: Турция — Словения, чемпионат мира, женщины, 1/8 финала

Интрига: поможет ли удача сборной Словении и в этот раз?

Завершать серию встреч 1/8 финала будет битва действующих чемпионок Европы из Турции и новичков из Словении, сенсационно пробившихся в плей-офф. И, как знать, может, словенские волейболистки снова преподнесут сюрприз. Тем более что играть команды будут после четырёх выходных. У Турции всё будет зависеть от игры диагональной Мелиссы Варгас, у словенок – от результативных действий доигровщицы Фатуматты Силлы и риска на передачах связующей Евы Павлович Мори.

🏒 18:30: «Торпедо-Горький» — «Металлург» Новокузнецк, ВХЛ

Интрига: как начнётся новый сезон подэлитной лиги?

В матче открытия Всероссийской лиги встретятся чемпион России и победитель прошлого регулярного сезона, сенсационно вылетевший в первом раунде прошлогоднего плей-офф. Многие лидеры того «Торпедо» начнут сезон в основе клуба КХЛ, а судьба «Кузни» снова подвешена из-за диспута с администрацией города.

🏀 20:30: Финляндия — Литва, Евробаскет, группа B, 4-й тур

Интрига: битва за второе место в группе

Финляндия выиграла свои три первые встречи на Евробаскете. Правда, у команды был лёгкий календарь и с сильными соперниками финны начнут борьбу только с матча с Литвой. Подопечные Куртинайтиса начали турнир с двух побед, в каждой встрече переписывая какой-то исторический рекорд чемпионатов Европы. Остановить Литву сумела лишь Германия. Так что же окажется лучше – командная игра или яркие индивидуальные выступления Маркканена?

🏀 21:15: Сербия — Чехия, Евробаскет, группа А, 4-й тур

Интрига: как выступит Сербия без капитана?

В первом матче группового этапа с Португалией капитан сборной Сербии Богдан Богданович получил травму задней поверхности бедра. Все ждали момента обследования, и самые плохие догадки подтвердились — игрок порвал связку. Теперь главному фавориту Евробаскета придётся играть без одного из лидеров и капитана. Йокичу необходимо будет играть ещё усерднее.