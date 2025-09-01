«Надеялся этим летом сыграть с Йокичем». Беседа со скромным лидером «Автодора»

В этом году фаворитом Евробаскета заслуженно считается сборная Сербии. Она располагает настолько крутым составом, что даже после удачного сезона в Единой лиге вне заявки остался земляк Николы Йокича — и по совместительству лидер саратовского «Автодора» — Душан Беслач. И пока сербы продолжают борьбу за самые высокие места на ЧЕ-2025, «Чемпионат» пообщался с Душаном, который останется в России как минимум на один год.

— По информации СМИ, ещё с 2023 года к тебе проявляет интерес «Партизан». Почему не стал возвращаться в родную страну, в команду Евролиги, к Желько Обрадовичу, а предпочёл остаться в Саратове?

— Если честно, произошли некоторые вещи, о которых я не хотел бы говорить. Но с обеих сторон присутствовал интерес, особенно с моей, поскольку я посчитал бы честь поработать с лучшим тренером в Европе. Однако переход сорвался, со мной связался «Автодор», и я не стал медлить. Мы сразу же нашли решение.

— А этим летом поступали ещё какие-то предложения от зарубежных команд? Такая тенденция сейчас в Единой лиге — крутые легионеры не задерживаются надолго.

— Были предложения, но ничего серьёзного. Думаю, некоторым игрокам нравится смена обстановки и команды. Однако это не про меня. Я хотел бы оставаться в Единой лиге как можно дольше.

— Ты был уверен, что хочешь остаться в Саратове ещё на год? Если да, то почему?

— Я продлил контракт через два дня после заключительного матча в сезоне. На это было много причин. Я привык к Саратову, моя семья тоже здесь. У меня прекрасные отношения с людьми внутри клуба. Но главные причины в том, что мне нравится играть в Лиге ВТБ и я люблю Россию.

— До перехода в «Автодор» ты играл исключительно в Сербии, и в сезоне, предшествовавшем переезду, стал MVP местной лиги. Почему тогда решил покинуть родной чемпионат и продолжить карьеру за рубежом?

— Я хотел играть в баскетбол на более высоком уровне. Думаю, «Автодор» и Россия тогда были для меня подходящим вариантом.

Душан Беслач в «Войводине» Фото: aba-liga.com

— А почему выбрал именно Россию?

— Будучи ребёнком, мне нравилось следить за ЦСКА, и я втайне надеялся когда-нибудь сыграть против этой команды. И с тех пор мне нравится Россия.

— Тебя не смутило отстранение от еврокубков?

— Честно говоря, нет. Думаю, возвращение в еврокубки — это вопрос времени. Потому что Евролиге явно не хватает российских команд.

— Тот факт, что у руля команды стоит сербский тренер, был важным фактором при принятии решения?

— Это одна из главных причин, по которой я остался в «Автодоре». Тренер очень помог мне в первый год, многое изменил в моей игре и сделал меня лучше.

— Как оценишь работу тренера Богичевича с точки зрения игрока? Он высокого мнения о тебе и твоей рабочей этике.

— Фантастический тренер. Максимально посвящён своему делу, всегда открыт к разговору. И, что самое важное, я прежде всего считаю его замечательным человеком.

— В прошлом сезоне у «Автодора» был самый маленький бюджет в Единой лиге, при этом клуб напрямую попал в топ-6. Как думаешь, в чём секрет?

— Думаю, у нас очень хорошая команда и отличная «химия». Каждый принял роль, которая была ему назначена, и никто не ставил себя выше коллектива. Это то, что украшало нас на протяжении всего года.

Душан Беслач против УНИКСа Фото: БК «Автодор»

— А чего, по-твоему, не хватило «Автодору», чтобы забрать хотя бы одну победу у УНИКСа в первом раунде?

— В некоторых моментах нам не хватало терпения, и мы принимали поспешные решения. Особенно во втором матче, когда на определённом отрезке у нас был реальный шанс на победу.

— В «Автодоре» ты особенно полюбился болельщикам и победил в голосовании за легионера, которого они хотели бы оставить в команде. Расскажи немного об отношениях с местной публикой.

— Мы действительно наладили контакт. Думаю, они оценили мою преданность и самоотдачу в каждом матче, и я невероятно благодарен за это. У нас лучшие болельщики во всей лиге.

— Одними из причин, почему ты пользуешься популярностью среди фанатов, являются твои постоянство, надёжность. Расскажи, как тебе удаётся оставаться стабильно полезным в каждом матче? Может быть, дело в психологии, в настрое?

— Очень стараюсь выкладываться на все 100% в каждой игре. Мне кажется, такая стабильность всегда меня украшала. Поэтому и тренер, и болельщики всегда знают, чего от меня ждать. Конечно, бывают менее и более успешные матчи, однако я стараюсь оставаться максимально сосредоточенным.

— За два года в Единой лиге ты отыграл аж 82 матча. Какой из них был самым запоминающимся?

— Это однозначно был матч с «Уралмашем», когда мы отобрались в плей-офф в минувшем сезоне. Мы начинали четвёртую четверть с отставанием в 14 очков, но до последнего верили, что можем победить. Так и получилось — это был большой успех.

— Какой свой навык ты назвал бы сильнейшим?

— Трёхочковый бросок. А ещё скорость и понимание игры.

— А есть какие-нибудь игровые аспекты, над улучшением которых ты работаешь наиболее активно?

— Да, конечно. Я работал всё лето, чтобы улучшить свою игру лицом к кольцу, и уверен, что могу ещё больше прибавить в этом компоненте.

Душан Беслач Фото: БК «Автодор»

— Расскажи немного о том, как вообще команда готовится к предстоящему сезону. Есть какие-то моменты, которым отдаётся приоритет на групповых тренировках?

— Приоритет отдаётся защите. Я согласен, что это очень важный аспект. Именно оборона была нашей визитной карточкой в предыдущие годы. Без неё не будет хороших результатов.

— А какие цели «Автодор» ставит на предстоящий сезон?

— Как и в прошлом году — попасть в плей-офф и достичь большого результата. Думаю, наша команда это заслужила.

— В конце месяца начнётся Евробаскет (интервью состоялось до начала турнира. — Прим. «Чемпионата»). Ты играл во всех шести матчах квалификации, но оказался вне расширенной заявки на турнир. Тебя это расстроило? Если не ошибаюсь, ты должен был сыграть и на чемпионате мира в Маниле, но помешала травма.

— Нет, не расстроился. Созвонился с тренером, у нас был приятный разговор. Понимаю, что на моей позиции есть более сильные игроки. Думаю, в этом году у нас сильнейший за последние 20 лет состав. Буду поддерживать команду и надеяться на золотые медали, потому что мы их заслуживаем.

— Зато в заявку попал Алекса Аврамович. Вы поддерживали общение, когда он выступал за ЦСКА?

— Конечно! Алекса — отличный человек и мой друг. Мы давно знакомы, поэтому всегда рады поиграть друг против друга.

— Что думаешь о его переходе в «Дубай»?

— Мне кажется, это отличный переход. Он заслуживает играть в Евролиге.

— Не могу также не спросить про Николу Йокича. Он из Сомбора, как и ты, вы знакомы. Поддерживаете общение? Или общаетесь только в сборной?

— Мы знаем друг друга, родились в одном городе. К сожалению, мне так и не выпала честь сыграть с ним. Я надеялся, что такая возможность представится этим летом. Но Йокич — лучший баскетболист, и за его игрой приятно наблюдать.

— Как думаешь, Йокич — лучший игрок в НБА на данный момент?

— Никола, безусловно, лучший игрок в мире. Особенно если посмотреть на его игру в целом: он делает своих товарищей по команде на 30% лучше.

Душан Беслач в сборной Сербии Фото: Tamuna Kulumbegashvili/Imago/ТАСС

— Как вообще оцениваешь шансы Сербии на Евро? В составе есть много достойных игроков из НБА, Евролиги.

— Как я уже сказал, мы фавориты в борьбе за золотые медали. Конечно, будет непросто, потому что на турнире есть другие хорошие команды. Но я искренне надеюсь, что трофей достанется нам. Особенно если учесть, что у парней есть опыт завоевания медалей на больших турнирах.

— Ставишь перед собой цель всё же попасть в основу сербской сборной в будущем?

— Очень надеюсь, что в будущем буду постоянным игроком национальной команды. В 2023-м я должен был поехать на чемпионат мира в Маниле, однако получил травму спины через 10 дней после начала подготовки.

— А есть ли у тебя ещё какие-нибудь связанные с баскетболом цели? Может, попасть в конкретную лигу или клуб.

— Честно говоря, я хотел бы сыграть в Евролиге. Это одна из моих целей на будущее.

— Как тебе вообще живётся в Саратове? Нравится город?

— Здесь очень красиво. Со мной переехала моя семья. Мы уже привыкли к людям, к городу. Нам здесь очень нравится.

— Россия и Сербия схожи в плане культуры, языка. Ты заметил какие-то сходства или, наоборот, различия?

— Думаю, наши народы очень похожи в плане культуры и образа жизни. В наших языках есть много похожих слов. И менталитет у людей очень схож. Что касается различий, российская культура — это всемирно известная литература, балет, музыка. А сербская культура — это более регионально узнаваемый спорт и эпосы.

— А что насчёт языка? Уже подучил русский?

— Я понимаю примерно 90% языка. Но когда разговариваю, чувствую себя неловко. Хотя стараюсь общаться как можно больше.

Душан Беслач Фото: БК «Автодор»

— Чем занимаешься в свободное от баскетбола время?

— В основном провожу время с дочкой, это приносит мне наибольшее удовлетворение. Тем более что у меня не так много свободного времени, когда начинается сезон.

— Расскажи немного о своём бэкграунде. Каким было твоё детство, как начал играть в баскетбол.

— Моё детство было таким же, как и у любого другого ребёнка. Я занимался разными видами спорта, играл в видеоигры. Начал увлекаться баскетболом, когда мне было примерно 10 лет. Сестра отвела меня на первую тренировку, потому что тогда она сама занималась баскетболом. Я полюбил этот спорт с первого дня и никогда не собирался бросать.

— В детстве у тебя был любимый игрок или команда?

— Коби Брайант.

— Как думаешь, если бы не стал баскетболистом, то чем бы занимался?

— Даже не знаю. Может, попробовал бы себя в актёрстве.

— Напоследок, назови какой-нибудь интересный факт о себе, о котором мало кто знает.

— Я люблю рыбалку.