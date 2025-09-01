Каникулы закончились. А как клубы Единой лиги провели лето?

1 сентября — это не только День знаний, но и напоминание, что наступила осень, а значит, до начала нового сезона Единой лиги ВТБ осталось всего ничего. Можно смело говорить, что клубы почти наверняка уже сформировали свои составы. Подписания ещё могут быть, однако редкие и вряд ли громкие. Как команды провели лето и подходят к новому сезону — читайте в материале «Чемпионата».

Давайте начнём с самого начала — с Совета Единой Лиги, который состоялся в середине июня. Именно с него начинаются все разговоры болельщиков о новом сезоне. В нём приняли участие руководство лиги, представители клубов-участников и члены федераций играющих стран. На нём были утверждены состав участников, формат и регламент чемпионата-2025/2026.

11 команд сыграют в регулярном чемпионате в четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и на выезде). По итогам регулярного сезона будут определены восемь лучших команд лиги, которые сразу выйдут в плей-офф. От стадии плей-ин в новом сезоне решили отказаться. Скорее всего, в том числе потому, что по сравнению с прошлым сезоном Единая лига недосчиталась одной команды — казахстанской «Астаны». Этот проект будет участвовать только в молодёжной Единой лиге ВТБ.

Таким образом, в новом сезоне примут участие 11 команд: «Автодор», «Енисей», «Зенит», «Локомотив-Кубань», МБА-МАИ, «Пари НН», «Парма», «Самара», УНИКС, «Уралмаш» и ЦСКА.

Помимо основного чемпионата, Лига ВТБ проведет внутрисезонный Кубок, в котором примут участие шесть российских и две иностранные команды. Матчи пройдут с октября 2025 года по март 2026 года, победитель определится в «Финале четырёх». Также будет традиционный предсезонный Суперкубок, на этот раз он пройдёт за пределами России — в Белграде.

Владислав Коновалов Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

На самом деле, помимо «Астаны», Единая лига могла недосчитаться и «Самары», чьё положение было крайне шатким ещё по ходу прошлого сезона. Однако на берегах Волги сменилось руководство, и в итоге удалось не только сохранить команду, но и почти полностью обновить состав. Причём можно сказать, что теперь «Самара» стала побратимом московской МБА. Почему? По информации из разных источников, новое руководство команды решило сделать ставку на российских игроков и не подписывать легионеров. При этом стоит отметить, что были и слухи, что в «Самаре» могут появиться иностранцы, правда, не из США, а, например, из Сербии.

Правда, если посмотреть на ростер волжан, то легионеров отыскать в нём не удастся, что говорит о том, что «Самара», очевидно, начнёт сезон полностью российским составом. В межсезонье с командой подписали контракт Евгений Минченко, Данила Походяев, Никита Михайловский, Дмитрий Чебуркин, Артём Чеваренков, Глеб Шейко, Валерий Калинов. Также в ростере остались Михаил Кулагин, Данила Чикарёв и Никита Косяков. Немаловажным фактором является то, что у руля волжан останется Владислав Коновалов. Будет очень интересно посмотреть за его полноценной работой, с предсезонной подготовкой.

Остальные клубы вне топ-4 также были активны и надеются улучшить свои результаты по сравнению с прошлым сезоном. Стоит отметить если не неожиданную, то точно интересную трансферную работу МБА-МАИ. Клуб не изменяет своим традициям и подписывает только россиян, но каких! Если раньше в составе было буквально два ветерана — Евгений Воронов и Андрей Зубков, то сейчас к ним добавились Вячеслав Зайцев, Артём Комолов, Александр Гудумак, Сергей Балашов, Александр Платунов и Павел Савков. Если вынести за скобки последнего, то можно с уверенностью сказать, что москвичи с нового сезона решили брать не молодостью, а опытом. Абсолютно все вышеперечисленные баскетболисты уже не первый год выступают в Единой лиге и знают, что такое быть основными. Очень многообещающие трансферы столичного клуба.

Меньше всего обновился «Уралмаш» — лишь три новых игрока. Однако все они не нуждаются в подробном представлении, потому что являются нашими старыми знакомыми — это Гарретт Нэвелс, уже выступавший за уральцев, капитан сборной России Тимофей Герасимов и Александр Петенев, ушедший из саратовского «Автодора» спустя девять лет пребывания в системе клуба. Да, команду покинул Джеремайя Мартин — самый эффективный игрок прошлого сезона во всей лиге, но у екатеринбуржцев всё равно глубокая ротация, которая может обеспечить борьбу за место в верхней части турнирной таблицы. Нет сомнений, что именно «Уралмаш» вновь должен стать главной проблемой для команд из топ-4.

«Пари НН», «Парма», «Автодор» и «Енисей» всегда кажутся очень похожими клубами, почти с идентичной философией. И перед стартом сезона не знаешь, как они расположатся. Но очевидно, что именно они будут между топ-4 с «Уралмашем» и МБА-МАИ с «Самарой». Безусловно, и МБА с «Самарой» могут оказаться выше, и «Уралмаш» — ниже, а кто-то из вышеперечисленной четвёрки сумеет выстрелить, как, например, «Енисей» в позапрошлом сезоне. Однако на данный момент нельзя сказать, что кто-то из этого квартета совершил сумасшедшее подписание, которое позволит говорить об обратном. Всё покажет сезон.

Стоит отметить возвращение Брендана Адамса в Россию. В прошлом сезоне он выступал за «Самару», а теперь будет защищать цвета «Пармы». У «Автодора» можно обратить внимание не только на третье по счёту возвращение Малика Ньюмэна и аренду Игоря Вольхина из «Зенита», но и на подписание Терренса Эдвардса, который ещё в прошлом сезоне играл в NCAA за «Луисвилль» и был самым результативным игроком команды, а теперь начнёт профессиональную карьеру именно в Саратове. «Пари НН» и «Енисей» настолько обновились, что кого-то выделить очень трудно. Эти команды предстанут совершенно новыми для наших глаз, и вывод можно будет сделать лишь через некоторое время после старта сезона.

Джеремайя Мартин (слева) и Патрик Миллер (справа) Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

Ну и куда же без команд из топ-4. В их составах изменений не меньше, чем у других. Как и в прошлое межсезонье, одним из самых громких по трансферам клубов стал «Локомотив-Кубань». И вновь больше всего разговор о позиции главного тренера. Год назад совершенно неожиданно команду возглавил президент Андрей Ведищев. При нём команда выдала исторический для себя старт и остановилась в шаге от выхода в финал плей-офф Единой лиги. Казалось, Ведищев продолжит работу тренером, совмещая этот пост с президентскими обязанностями, но спустя некоторое время после окончания минувшего чемпионата стало известно, что его сменит Антон Юдин, который в прошлом сезоне работал в Суперлиге, возглавляя ЦСКА-2. В некотором роде решение вновь неожиданное и породило много вопросов. Однако сложилось мнение, что Юдин уже давно стучался в Единую лигу в качестве главного, и в Краснодаре ему дали эту возможность. Риск ли это? Конечно. Но так же говорили и год назад.

Нельзя не отметить и обновлённый состав «Локо». Выделяется в нём Джеремайя Мартин, который, как говорилось выше, по итогам прошлого сезона стал самым эффективным игроком Единой лиги в составе «Уралмаша» и сейчас пошёл на абсолютно заслуженное повышение. Также краснодарцы пополнились экс-зенитовцами Винсом Хантером и Ройсом Хэммом, правда, последний в прошлом сезоне выступал за «Парму», а «Локо» для него станет уже четвёртым клубом в рамках Единой лиги. Хантер точно запомнился краснодарским болельщикам по своей излишней эмоциональности во время полуфинальной серии в минувшем плей-офф. Теперь нужно ею пользоваться уже на благо кубанцев. Ещё одним легионером южан стал Кассиус Робертсон из испанского «Ховентуда». Нельзя не сказать и про апгрейд российского блока. На смену воспитанникам в лице Мартюка и Емченко пришли другие игроки сборной России Макар Коновалов и Илья Попов. Очень важным было и продление контракта с лучшим игроком команды Патриком Миллером. «Локомотив», как и всегда, очень амбициозен и ставит самые высокие задачи. Кто знает, может, уже в этом сезоне краснодарцы смогут завоевать долгожданное чемпионство. Однако справедливости ради нужно сказать, что их соперники по топ-4 явно не стали слабее. А кто-то точно выглядит сильнее по сравнению с прошлым сезоном.

УНИКС привёз в Казань сразу двух игроков, которые в прошлом сезоне выступали в Евролиге. Новичками стали Пэрис Ли, защищавший цвета французского АСВЕЛа, и Дишуон Пьерр, ставший чемпионом главного европейского турнира в составе «Фенербахче». Также клуб из Татарстана пополнился Маркусом Бингемом и Си Джей Брайсом, знакомым нам по выступлениям за «Парму» в сезоне-2023/2024. Помимо этого, УНИКС получил в своё распоряжение трёх россиян — Дениса Захарова, Ивана Белоусова и Руслана Абдулбасирова. По сравнению с другими командами казанцы этим летом совершили много именно продлений — так новые контракты подписали Джайлен Рейнольдс, Дмитрий Кулагин, Андрей Лопатин, Александр Стуленков, Михаил Беленицкий и Роман Илюк. Но самым важным продлением, конечно же, стало обновление условий с главным тренером Велимиром Перасовичем. Хотя в конце сезона казалось, что он дал УНИКСу всё что мог и казанцам есть смысл поменять тренера. Посмотрим, откроется ли у них второе дыхание, ведь именно при Перасовиче УНИКС впервые в своей истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

Наверное, главным хедлайнером этого межсезонья всё же стал петербургский «Зенит». Всё началось с расставания с многолетним наставником Хавьером Паскуалем. Это был долгий путь, однако клуб и испанский специалист решили прекратить сотрудничество. Помимо Паскуаля, команду также покинули MVP последней регулярки Дуэйн Бэйкон, Алексей Швед, вряд ли показавший тот уровень, которого от него ждали, Винс Хантер, Ксавьер Мун, Денис Захаров и Окаро Уайт. Но кто пришёл вместо них — вот это действительно шок.

Хавьера Паскуаля на тренерском мостике сменил экс-коуч «Локомотива» и всё ещё действующий наставник сборной Словении Александр Секулич. Главным же подписанием среди игроков, безусловно, стало возвращение чемпиона Единой лиги и MVP сезона-2023/2024 Ненада Димитриевича. Также состав петербуржцев пополнили экс-игрок НБА Андре Роберсон, Ливай Рэндольф, выступавший в прошлом сезоне в Евролиге за «Маккаби» из Тель-Авива, воспитанники «Локомотива» Андрей Мартюк и Владислав Емченко и экс-краснодарец Дмитрий Узинский. Помимо этого, контракты продлили Георгий Жбанов, ставший одним из открытий прошлого сезона, Алекс Пойтресс, Андрей Воронцевич и Артём Антипов, вернувшийся из аренды. Прямо сейчас «Зенит» является, наверное, главным фаворитом сезона. Но это на бумаге, без официальных матчей. В целом то же самое про петербуржцев говорили и год назад, однако успеха они так и не добились. У Секулича уже есть опыт выхода в финал Единой лиги, теперь же он точно замахнётся на чемпионство. Ресурсов для этого у него более чем предостаточно.

Действующий чемпион – московский ЦСКА — провёл лето достаточно консервативно по сравнению с соперниками, совершив лишь точечные подписания. Из потерь существенными можно назвать только уход Алексы Аврамовича и Амата М’Бая. Однако на смену им пришли Антониус Кливленд, Александр Чадов, плюс вернулся из очень успешной аренды Самсон Руженцев. Параллельно контракты продлили Тони Джекири, Ливио Жан-Шарль, Никита Курбанов, Семён Антонов и Иван Ухов. Никуда не делся и главный тренер Андреас Пистиолис, который постарается в новом сезоне оформить с армейцами три-пит. Но сделать это москвичам будет крайне тяжело. Времена тотального доминирования прошли, и сейчас почти каждая команда может обыграть фаворита, в том числе и красно-синих.

Каждый сезон Единая лига ВТБ преподносит много сюрпризов, особенно в регулярном чемпионате. Будем надеяться, что и в плей-офф будут сенсации, которые трудно осознать. Но это всё весной. Впереди регулярка — в новом формате, с новыми лицами и звёздами. Мы уже в предвкушении.