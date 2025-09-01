Групповой этап Евробаскета-2025. LIVE!
Продолжаем следить за интересным турниром.
Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 1 сентября, продолжается групповая стадия Евробаскета-2025 — впереди шестой игровой день турнира. Откроет программу встреча Швеция – Черногория, а завершит день матч Сербия – Чехия. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и расскажет обо всех самых важных событиях.
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 4-й тур
01 сентября 2025, понедельник. 13:30 МСК
Швеция
Не начался
Черногория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 4-й тур
01 сентября 2025, понедельник. 14:45 МСК
Эстония
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 4-й тур
01 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Германия
Не начался
Великобритания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 4-й тур
01 сентября 2025, понедельник. 18:00 МСК
Португалия
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 4-й тур
01 сентября 2025, понедельник. 20:30 МСК
Финляндия
Не начался
Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 4-й тур
01 сентября 2025, понедельник. 21:15 МСК
Сербия
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
