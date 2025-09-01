Скидки
Главная Баскетбол Статьи

Расписание спортивных матчей 2 сентября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: Синнер против Бублика, СКА — «Авангард» и ЧЕ по баскетболу
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 2 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
За чем следить 2 сентября: Франция — Польша и Италия — Испания на Евробаскете-2025, «Торпедо» — «Автомобилист» в хоккее и US Open!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 2 сентября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 2:00*: Янник Синнер (Италия, 1) — Александр Бублик (Казахстан, 23), US Open, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2025, вторник. 02:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Бублик
24
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Интрига: прервёт ли Бублик победную серию Синнера в Нью-Йорке?

Прошлогодний чемпион US Open Янник Синнер уверенно продвигается по сетке нынешнего розыгрыша. С учётом сезона-2024 он уже выиграл в Нью-Йорке 10 матчей подряд. В соперники по четвёртому кругу ему достался Александр Бублик из Казахстана. Теннисисты ранее встречались шесть раз, и счёт пока 4-2 в пользу итальянца. Причём в этом году счёт ничейный — 1-1. Янник был сильнее на «Ролан Гаррос», а Александр — в Галле. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Лоренцо Музетти — Хауме Мунар.

Александр знает, как обыгрывать первую ракетку мира:
Бублик повторил историческое достижение на US Open. Но остановит ли он сейчас Синнера?
Бублик повторил историческое достижение на US Open. Но остановит ли он сейчас Синнера?

🏒 14:00: СКА — «Авангард», товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы)
02 сентября 2025, вторник. 14:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как проявит себя Эндрю Потуральски?

«Авангард» неплохо себя проявил на домашнем Кубке Блинова, выиграв три матча из четырёх, и упустил трофей только в серии буллитов последней встречи. Однако поводы для беспокойства есть – звёздный новичок команды Эндрю Потуральски, на которого возлагаются большие надежды, пока выглядит очень блёкло. СКА поставленной игрой при новом тренере пока похвастаться не может. Получится ли в матче с «Авангардом» одержать победу?

Как может усилиться «Авангард»?
Где окажется Карпухин и кого ещё ждать в «Авангарде»? Главные трансферные слухи КХЛ
Где окажется Карпухин и кого ещё ждать в «Авангарде»? Главные трансферные слухи КХЛ

🏒 15:00: «Торпедо» — «Автомобилист», товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы)
02 сентября 2025, вторник. 15:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Торпедо» выиграет хоть один матч на предсезонке?

«Торпедо», которое с учётом прошлого сезона проиграло 14 встреч подряд, пока выглядит неготовым к новому чемпионату. «Автомобилист» же, минимально перестроившийся в межсезонье, особо никак поменялся – система игры остаётся той же. Нижегородцы будут явно более мотивированными, но кто из игроков «Торпедо» возьмёт на себя роль лидера?

Интервью с Ридом Буше:
«Я перешёл в «Автомобилист» не из-за денег». Первое интервью с Ридом Буше в новом клубе
Эксклюзив
«Я перешёл в «Автомобилист» не из-за денег». Первое интервью с Ридом Буше в новом клубе

🏀 21:30: Франция — Польша, Евробаскет, группа D, 4-й тур

ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 4-й тур
02 сентября 2025, вторник. 21:30 МСК
Франция
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: поляки останутся на первом месте?

Довольно неожиданно Польша возглавляет группу D после трёх туров Евробаскета. Франция в последнем матче уступила Израилю и отдала первую строчку. Поляки выглядят на турнире просто прекрасно, особенно выделяются натурализованный игрок Джордан Лойд и Матеуш Понитка. Потенциально противостояние Франции и Польши — встреча за первое место в группе, кому удастся забрать победу?

Турнирная таблица Евробаскета
Подробнее о ярком Лойде:
Что за американец тащит поляков на Евробаскете? В России он выигрывал Единую лигу
Что за американец тащит поляков на Евробаскете? В России он выигрывал Единую лигу

🏀 21:30: Италия — Испания, Евробаскет, группа C, 4-й тур

ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 4-й тур
02 сентября 2025, вторник. 21:30 МСК
Италия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: борьба за второе место в группе

Греция с огромной вероятностью выиграет группу C. Испания с Италией будут бороться за вторую строчку. Сборные обладают одинаковым результатом на Евробаскете — по две победы и по поражению. Для обеих команд эта встреча будет одной из определяющих в групповом этапе, поэтому необходимо показать себя как можно лучше.

Турнирная таблица Евробаскета
Обзор яркого игрового дня:
Исторический трипл-дабл Дончича, Яннис вернулся, а Израиль шокировал всех!
Исторический трипл-дабл Дончича, Яннис вернулся, а Израиль шокировал всех!
Комментарии
