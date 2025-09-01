За чем следить 2 сентября: Франция — Польша и Италия — Испания на Евробаскете-2025, «Торпедо» — «Автомобилист» в хоккее и US Open!

Топ-матчи вторника: Синнер против Бублика, СКА — «Авангард» и ЧЕ по баскетболу

Время в материале указано по Москве.

🎾 2:00*: Янник Синнер (Италия, 1) — Александр Бублик (Казахстан, 23), US Open, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: прервёт ли Бублик победную серию Синнера в Нью-Йорке?

Прошлогодний чемпион US Open Янник Синнер уверенно продвигается по сетке нынешнего розыгрыша. С учётом сезона-2024 он уже выиграл в Нью-Йорке 10 матчей подряд. В соперники по четвёртому кругу ему достался Александр Бублик из Казахстана. Теннисисты ранее встречались шесть раз, и счёт пока 4-2 в пользу итальянца. Причём в этом году счёт ничейный — 1-1. Янник был сильнее на «Ролан Гаррос», а Александр — в Галле. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Лоренцо Музетти — Хауме Мунар.

🏒 14:00: СКА — «Авангард», товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи (клубы) 02 сентября 2025, вторник. 14:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как проявит себя Эндрю Потуральски?

«Авангард» неплохо себя проявил на домашнем Кубке Блинова, выиграв три матча из четырёх, и упустил трофей только в серии буллитов последней встречи. Однако поводы для беспокойства есть – звёздный новичок команды Эндрю Потуральски, на которого возлагаются большие надежды, пока выглядит очень блёкло. СКА поставленной игрой при новом тренере пока похвастаться не может. Получится ли в матче с «Авангардом» одержать победу?

🏒 15:00: «Торпедо» — «Автомобилист», товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи (клубы) 02 сентября 2025, вторник. 15:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Торпедо» выиграет хоть один матч на предсезонке?

«Торпедо», которое с учётом прошлого сезона проиграло 14 встреч подряд, пока выглядит неготовым к новому чемпионату. «Автомобилист» же, минимально перестроившийся в межсезонье, особо никак поменялся – система игры остаётся той же. Нижегородцы будут явно более мотивированными, но кто из игроков «Торпедо» возьмёт на себя роль лидера?

🏀 21:30: Франция — Польша, Евробаскет, группа D, 4-й тур

Интрига: поляки останутся на первом месте?

Довольно неожиданно Польша возглавляет группу D после трёх туров Евробаскета. Франция в последнем матче уступила Израилю и отдала первую строчку. Поляки выглядят на турнире просто прекрасно, особенно выделяются натурализованный игрок Джордан Лойд и Матеуш Понитка. Потенциально противостояние Франции и Польши — встреча за первое место в группе, кому удастся забрать победу?

🏀 21:30: Италия — Испания, Евробаскет, группа C, 4-й тур

Интрига: борьба за второе место в группе

Греция с огромной вероятностью выиграет группу C. Испания с Италией будут бороться за вторую строчку. Сборные обладают одинаковым результатом на Евробаскете — по две победы и по поражению. Для обеих команд эта встреча будет одной из определяющих в групповом этапе, поэтому необходимо показать себя как можно лучше.