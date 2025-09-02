«Джордан, Леброн, Карри? Я смотрел на Кавая». Александр Петенев — новая кровь «Уралмаша»

Из команд вне топ-4 Единой лиги ВТБ больше всего внимания приковывает «Уралмаш». Предстоящий сезон станет для уральцев третьим в элитном дивизионе. В первом для себя розыгрыше команда Ростислава Вергуна чуть не сотворила сенсацию, остановившись в шаге от прохода «Зенита» в плей-офф, а минувшей весной екатеринбуржцы выиграли Кубок России. К новому сезону «Уралмаш» подходит с серьёзным обновлением состава. И одним из новичков является форвард Александр Петенев, который до этого провёл целых девять лет в системе «Автодора». «Чемпионат» пообщался с новобранцем екатеринбуржцев и баскетболистом сборной России.

— Как провёл отпуск?

— Лето получилось интересным. В марте родился сын, так что полноценного отдыха как такового не вышло. Но, в принципе, всё, что хотели с семьёй, сделали: съездили домой ко мне на родину, на Алтай. Гостили у родителей, отдохнули там. Родители нам дали возможность на два дня уехать в горы, набраться силы алтайской (смеётся). Как мы с женой говорим, это наше место силы. Перезагрузились и уже в июле приехали в Екатеринбург. У меня был вызов в сборную, так что я планировал ехать на сборы уже с Урала.

— Почему в итоге не поехал в Новогорск?

— Изначально мне пришло приглашение, в списке было где-то 20-25 человек. Мы заранее купили билеты в Екатеринбург, чтобы снять квартиру и не заниматься этим после сборов, тем более с ребёнком. И потом, наверное, где-то за пять-шесть дней прислали новые списки, и я оказался в резерве.

Может быть, тренер дал отдохнуть, так как у меня ребёнок родился. Может быть, хотел других игроков посмотреть. Не моё дело, это уже его решение. Я снимал зал в Екатеринбурге, тренировался сам — тренажёрный зал, баскетбольный, готовился к сезону.

— Что для тебя вообще вызов и выступление за национальную команду?

—Для меня национальная команда — это олицетворение того, ради чего мы работаем. Защищать честь своей страны, выходить на паркет с надписью «Россия» на груди, слышать гимн на арене — это совсем другие, неповторимые ощущения. Каждый игрок в нашей стране хотел бы ощутить это.

— Как считаешь, нужны ли сборы и неофициальные матчи во время отстранения? Как Кубок Дружбы, например.

— Смысл есть, потому что на сборах просматривается много молодых. Важно быть наготове и оценивать свои резервы, чтобы по возвращении на мировую арену игроки понимали философию главного тренера, знали его схемы.

— Как тебе работа с Зораном Лукичем?

— Все игроки, которые приезжают, все упорно работают на каждом сборе. У Зорана Лукича на тренировках приятная, рабочая атмосфера. У него своя философия баскетбола, которой он придерживается много лет, а сейчас старается поделиться ею с нами. С нетерпением жду новых вызовов в национальную команду.

Александр Петенев Фото: БК «Уралмаш»

— Расскажи о переговорах с «Уралмашем». Как долго они шли?

— Принимать решение в любом случае было сложно, потому что я девять лет провёл в «Автодоре». Было опасение, наверное, в первую очередь, что Саратов для меня уже как второй дом. Надо менять город, команду после стольких лет.

Потом поговорили с женой. Долго не думали, сошлись на том, что настало время, когда нужно что-то менять и идти вперёд. Это был новый вызов с точки зрения мотивации. Поступило предложение от «Уралмаша», президент клуба позвонил, мы с ним поговорили. Мне понравилось его отношение ко мне как к игроку, поэтому быстро договорились и подписали контракт.

— Как прошло знакомство с главным тренером Ростиславом Вергуном?

— Ростислав Николаевич связался со мной за месяц до сборов примерно, мы обменялись несколькими голосовыми сообщениями. Он поприветствовал меня, сказал, что очень рад видеть меня в команде, что будет ждать, когда мы сможем поработать вместе. Отметил, что знает мои качества как игрока, спросил, как семья и нормально ли добрались и обустроились.

Мне было очень интересно наблюдать за «Уралмашем», как и играть против него. Очень нравилось, как команда заряжена в защите, в обороне, полностью отдают себя на площадке. Очень хороший тренер. Рад буду с ним поработать.

— На твоей позиции в «Уралмаше» сейчас достаточно серьёзная конкуренция, в «Автодоре» ты был одним из лидеров. Как относишься к тому, что сейчас придётся бороться за свои минуты?

— Мне нужен был шаг вперёд. Как игрок не боюсь вызовов, я уверен в своих силах. Партнёры на моей позиции очень хорошие, поэтому, думаю, не будет какой-то «недружественной» конкуренции.

Наоборот, когда подписался, Ваня Пынько написал, что очень рад видеть меня, хоть я и пришёл играть на его позиции. Здоровая конкуренция — это классно, как игроки мы будем расти. В «Автодоре» я был практически один на своей позиции, играл очень много и, возможно, продолжил бы играть столько же. Тем не менее нужен был рост. Без сомнений подписал контракт и не боялся конкуренции.

— Какое мнение сложилось об «Уралмаше» за последние два сезона?

— Во-первых, «Уралмаш» очень впечатлил в свой первый сезон. Зашли в лигу и сразу прогремели на всю Россию, чуть-чуть не хватило, чтоб зацепить «Зенит» в пятом матче. На самом деле, мы с парнями из «Автодора» смотрели ту игру вместе и болели за «Уралмаш», потому что всегда интереснее в играх с топами поддерживать команду ниже рангом. Немного не повезло, зато все узнали, услышали об «Уралмаше» с другой стороны.

Второй сезон тоже очень яркий получился. Нам вообще было сложно играть против них, выиграли у «Уралмаша» только одну игру из четырёх. Было такое впечатление, что это команда «работяг». Все стараются. Очень часто заходил в социальные сети «Уралмаша», смотрел послематчевые раздевалки, как Ростислав Николаевич их проводит, как все радуются, заряжены.

Поэтому, наверное, этим вдохновился, потому что мне это нравится. Бороться до конца, биться за каждый мяч — это то, что я люблю. Видел, что в «Уралмаше» это есть, и сильно хотел здесь оказаться.

— Ты уже упомянул Ивана Пынько. Вы же давно знакомы?

— Мы с ним знакомы с детства, лет с 10-11. Выступали за «Спарту & К». Год я там провёл, и как раз Ваня был в команде в то время, с того момента друг друга знаем.

Был знаком с Тимофеем Герасимовым, перешли с ним в «Уралмаш» в одно время. С остальными не был знаком, но переживаний не было. Баскетбольный мир — он такой тесный, поэтому все заочно друг друга знают в любом случае. Все друг против друга играли, где-то встречались, поэтому быстро познакомился с каждым. Мы поддерживаем командное общение — бывает, в выходной день соберёмся где-то. Все парни хорошие, легионеры тоже адекватные. Все готовы работать и биться за поставленные цели.

— Что можешь сказать об усилении других команд в лиге?

— Топовые команды всегда гремят хорошими подписаниями в плане легионеров. Приезжают люди из Евролиги, как в том году тот же Бэйкон. В этом году из ключевых подписаний, которые прям в голове сидят, это, наверное, Пэрис Ли. Думаю, это сенсационное подписание для УНИКСа. И вот на днях они же подписали Дишуона Пьерра из «Фенербахче». Тоже очень хороший трансфер.

Я смотрю Евролигу и видел, как Ли в АСВЕЛе играл. Очень хороший разыгрывающий, будет интересно поиграть против него в защите, проверить себя.

Александр Петенев Фото: БК «Уралмаш»

— Обсуждали уже какие-то цели на предстоящий сезон? Ставило ли руководство или тренерский штаб их перед тобой?

— Президент сказал, что планку ниже нельзя опускать. Естественно, сказал, что хочет как можно выше подняться в таблице, но не ниже своего уровня, который показывали до этого два сезона. Виктор Владимирович [Ганиенко] впечатлил своим собранием. Видно, что он болеет командой, хочет, чтобы команда добивалась самых высоких результатов. Он для этого делает всё, поэтому понравилось, как он говорил, что готов помогать всем игрокам, но и мы должны показывать результат на площадке, быть хорошими людьми и отдавать себя в тренировочном процессе.

У меня была похожая ситуация в «Автодоре». Владимир Евстафьевич Родионов, царствие ему небесное, имел такое же отношение к баскетболу. Болен был баскетболом, командой. И команда в это время тоже всё отдавала. Так что в этом плане для меня ничего не поменялось.

— Как оценишь первые два товарищеских матча с командами Суперлиги?

— Все стараются, ребята максимально отдаются в каждом игровом моменте. Пока мы всё равно находимся под нагрузкой, где-то что-то не получается из-за того, что мышцы немного забиты, мы подсевшие, но всё равно все стараются, это самое важное.

Первые впечатления очень положительные, как я и говорил, такой стиль игры мне подходит и очень импонирует.

За два матча сложно полноценно вкатиться в новую команду. Конечно, всё приходит со временем. На данный момент кажется, что средне отыграл эти игры. Можно лучше, буду дальше накатывать.

— Раз ты упомянул Владимира Родионова, давай поговорим о твоём пребывании в «Автодоре». Как оцениваешь для себя тот период и что запомнилось больше всего за это время?

— Я всегда в своих интервью говорю, что Владимир Евстафьевич — это мой баскетбольный отец, который дал мне дорогу в профессионалы. Когда я приехал пацаном из деревни простой, он увидел потенциал во мне и всё это время раскрывал меня, где-то давал поблажки по времени, чтобы я набирался опыта. Пробиться на такой уровень у нас в России не так легко, и поэтому я ему очень благодарен. Как благодарен и Саратову, и, конечно, «Автодору», и новому руководству в лице Олега Родионова. После того как Владимир Евстафьевич покинул нас, он также давал мне хорошие шансы. Саратов — мой второй дом, за девять лет я прошёл все ступеньки системы «Автодора» — от детского баскетбола до молодёжного и основной команды. Не скажу, что было легко, но всё, что есть у меня на данный момент — пока заслуга «Автодора».

— На самом деле, о тебе не так много информации в интернете. Можешь рассказать о своём баскетбольном пути, как начинал?

— Это интересная история. Мне было лет шесть или семь, точно не помню. Мы из очень маленькой деревни в Алтайском крае, село Заковряшино. Сейчас там проживает человек 400-500 максимум. Рядом есть город Камень-на-Оби, и мы с мамой, с папой просто поехали туда в магазин и встретили моего первого тренера Виталия Валентиновича Гельвиха. Кстати, Игорь Новиков тоже его воспитанник. Тренер переехал в Камень-на-Оби из Новосибирска. Хотел доказать, что в любом месте может взрастить хороших баскетболистов. Очень хороший детский тренер.

Встретил нас в магазине, подошёл, сказал маме, что видит хорошие данные у меня. Предложил попробовать баскетбол. Мама сказала, что мы живём в 17 км от города и у нас такой возможности, скорее всего, не будет. Гельвих настоял, мы съездили на первую тренировку, мне понравилось. Вот так потом родители меня на протяжении лет пяти точно возили по три-четыре раза в неделю на тренировки. Потом он отправил меня в «Спарту & К», как раз где мы с Ваней Пынько встретились.

Я год отыграл там и вернулся уже в ДЮБЛ, поступил в училище олимпийского резерва в Барнауле и играл за «АлтайБаскет». Хороший сезон провёл, были предложения от других клубов, стали выбирать. Было сложно, конечно, особенно маме моей меня отпустить куда-то далеко. Было очень много слёз, потому что для неё я был ещё маленький, не хотела отпускать меня далеко. Но папа сказал своё слово: «Решай сам!» — и я решил поехать. Попал в «Автодор», и с 16 лет я был в «Автодоре», получается, на протяжении девять лет. Такая история.

— У тебя большая семья.

— Да, у меня две старшие сестры. У одной из них трое моих племянников. Семья у нас большая, живём в разных частях России. В основном все в Сибири живут: Новосибирск, Барнаул. Но есть и в других городах, так что, когда приезжаю куда-то на игры, они вырываются тоже посмотреть, даже те, кого много лет не видел. Видят меня, говорят, вырос очень сильно (смеётся).

— Ты упомянул, что смотришь Евролигу. Следишь за конкретными игроками? Многие отмечают твою игру в защите, как ты очень плотно умеешь сидеть в ногах по всей площадке. Брал ли с кого-нибудь пример?

— Да, за Евролигой слежу. Я себя не назову ярко выраженным атакующим игроком. Бывают игры, когда могу набрать 10 очков, но для меня важнее дать команде энергию в защите, побороться за мяч.

На кого равнялся? В Евролиге все очень хорошо защищаются, на самом деле. Нравится смотреть, как все бьются, борются. У нас в «Автодоре» играл Шакилл Маккиссик, и он мне ещё тогда понравился: физически очень сильный игрок, цепкий, в защите хорошо играл, а сейчас он в «Олимпиакосе». Поэтому слежу за ним, он ведь тоже игрок не первого плана в нападении был, но сейчас уже добился доверия тренеров в «Оли» и берёт на себя важные атаки. Там, по-моему, игры были, когда он решал в концовках, поэтому за ним прямо пристально слежу, и он мне нравится.

В НБА, конечно, смотрел на Кавая Леонарда. Многие называют Майкла Джордана, Леброна Джеймса, Стефа Карри, Кайри [Ирвинга], Коби [Брайанта] и так далее. У меня же такой игрок, который, возможно, и не на слуху, но стиль его игры мне импонирует. Кавай такой цепкий, тоже в защите пашет, поэтому смотрел на него всегда раньше. Что-то брал себе на заметку и пытался выполнить на играх. Ещё, конечно, впечатляют его кисти, руки огромные (смеётся). Мне тоже всегда говорят, что у меня огромные кисти.

Сейчас уже не слежу за кем-то конкретно, стараюсь смотреть только на себя, на свои ошибки или хорошие матчи, анализировать их и идти только вперёд.

— Следишь за Евробаскетом, который сейчас идёт?

— Да, смотрю игры когда получается. Для меня открытие турнира — Финляндия. Очень импонирует их игра, борьба. Со знаком минус удивила сборная Латвии, плохо начали. Фаворитами считаю три сборные — это Германия, Сербия и Греция.

— Как считаешь, как могла бы выступить сборная России на таком турнире?

— Тяжело оценить нынешний уровень сборной России, но в любом случае выступили бы достойно, я в этом уверен.

— Можешь вспомнить какую-нибудь историю, может быть, забавную из своей карьеры?

— На самом деле, мы с Виталием Валерьевичем Фридзоном недолго поиграли вместе, но он очень весёлый в своём плане человек. Душа раздевалки. С ним было очень весело, как партнёр он нас всегда поддерживал, а в раздевалке постоянно царил смех. Мы на него изначально удивлённо смотрели, он вроде уже такой дядька с опытом, всё у него есть, а он приехал в «Автодор», не побоялся этого. Вдохновлялись тем, как он относится к делу и как он может разгружаться от этого дела в раздевалке.

— Какие цели перед собой ставишь в новом сезоне?

— Во-первых, изначальная цель — это выиграть конкуренцию и заработать здесь игровое время, получать хорошие минуты от тренера. Это самое главное. Если этой цели добиться, то, в принципе, можно и дальше двигаться. Когда у тебя есть игровое время, ты можешь показать свой потенциал, свои умения на площадке. Остальное уже покажет время.

— Болельщики очень ждут твоего дебюта за «Уралмаш». Что можешь им сказать?

— Мне всегда нравилось приезжать в Екатеринбург, нравилась поддержка трибун. Заряженные болельщики, разноплановые. Кто-то наряжается во всякие одёжки интересные на игры, я замечал. Было интересно наблюдать. Гонят команду, как шестой игрок. Хотелось бы уже это почувствовать на себе, так как я теперь игрок «Уралмаша».

Очень нравится ДИВС. Наверное, один из самых комфортных и атмосферных залов, где я играл в России. Как будто бы свет здесь другой, тёплый, да и сам ДИВС всегда тепло встречает, поэтому хотелось бы видеть на каждой игре полный зал, чтобы трибуны нас гнали вперёд. В Екатеринбурге точно умеют это делать.