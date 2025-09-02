Групповой этап Евробаскета-2025. LIVE!

Италия сыграет с Испанией, а Франция — с Польшей.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 2 сентября, мы продолжаем внимательно следить за ходом группового этапа Евробаскета-2025. Игровая программа откроется встречами Бельгия — Израиль и Греция — Босния и Герцеговина, а завершится захватывающими противостояниями Италия — Испания и Франция — Польша. «Чемпионат» проведёт для вас текстовую онлайн-трансляцию и подробно расскажет о всех ключевых событиях игрового дня.