Групповой этап Евробаскета-2025. LIVE!
Италия сыграет с Испанией, а Франция — с Польшей.
Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 2 сентября, мы продолжаем внимательно следить за ходом группового этапа Евробаскета-2025. Игровая программа откроется встречами Бельгия — Израиль и Греция — Босния и Герцеговина, а завершится захватывающими противостояниями Италия — Испания и Франция — Польша. «Чемпионат» проведёт для вас текстовую онлайн-трансляцию и подробно расскажет о всех ключевых событиях игрового дня.
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 4-й тур
02 сентября 2025, вторник. 15:00 МСК
Бельгия
Не начался
Израиль
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 4-й тур
02 сентября 2025, вторник. 15:00 МСК
Греция
Не начался
Босния и Герцеговина
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 4-й тур
02 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
Исландия
Не начался
Словения
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 4-й тур
02 сентября 2025, вторник. 18:15 МСК
Кипр
Не начался
Грузия
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 4-й тур
02 сентября 2025, вторник. 21:30 МСК
Италия
Не начался
Испания
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 4-й тур
02 сентября 2025, вторник. 21:30 МСК
Франция
Не начался
Польша
