Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кипр — Грузия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Евробаскет-2025: текстовая онлайн-трансляция матчей игрового дня от 2 сентября, расписание встреч и во сколько начало

Групповой этап Евробаскета-2025. LIVE!
Артемий Берстенев Никита Бирюков
,
Групповой этап Евробаскета-2025. LIVE!
Комментарии
Италия сыграет с Испанией, а Франция — с Польшей.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 2 сентября, мы продолжаем внимательно следить за ходом группового этапа Евробаскета-2025. Игровая программа откроется встречами Бельгия — Израиль и Греция — Босния и Герцеговина, а завершится захватывающими противостояниями Италия — Испания и Франция — Польша. «Чемпионат» проведёт для вас текстовую онлайн-трансляцию и подробно расскажет о всех ключевых событиях игрового дня.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Таблицы
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 4-й тур
02 сентября 2025, вторник. 15:00 МСК
Бельгия
Не начался
Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 4-й тур
02 сентября 2025, вторник. 15:00 МСК
Греция
Не начался
Босния и Герцеговина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 4-й тур
02 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
Исландия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 4-й тур
02 сентября 2025, вторник. 18:15 МСК
Кипр
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 4-й тур
02 сентября 2025, вторник. 21:30 МСК
Италия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 4-й тур
02 сентября 2025, вторник. 21:30 МСК
Франция
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android