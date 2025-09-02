Скидки
Главная Баскетбол Статьи

Евробаскет-2025: Германия устанавливает рекорд по среднему количеству очков, анализ статистики, изменения в стиле игры

Как сборная Германии становится результативнее легендарных команд СССР и Югославии
Артемий Берстенев
Германии теперь результативнее СССР и Югославии
Аудио-версия:

Евробаскет-2025 продолжает удивлять. Но случится ли история?

Эпохальные перемены в спорте редко выражаются одной сухой цифрой, однако именно статистика порой становится самым ярким свидетельством нового времени. На Евробаскете-2025 сборная Германии поражает результативностью — 109,5 очка в среднем за матч после четырёх туров – и уже превзошла легендарные достижения сборных СССР и Югославии середины 1980-х.

Сборная Германии — Баскетбол Подробнее

В 1985 году команда СССР под руководством Владимира Обухова набирала по 109,1 очка, строя игру вокруг Сабониса и доминируя под щитами, подчёркивая мощь и контроль в трёхсекундной зоне. Югославы той эпохи, вдохновляемые мастерством Дражена Петровича, достигали в среднем 108,3 очка за матч, делая ставку на комбинационную игру и высочайшую технику. Долгие годы обе сборные считались эталоном для всего европейского баскетбола, а их рекорды — недосягаемым максимумом на континенте.

Нынешняя Германия идёт к рекордам новым путём. Команда играет в быстром темпе, делая акцент на дальних бросках и равномерно распределяя ответственность между лидерами. За четыре стартовых матча немцы реализовали 56 трёхочковых и показали феноменальные 47,1% попаданий с игры. В атаке нет единоличного лидера: Шрёдер задаёт темп, Вагнер сочетает результативность с надёжной обороной, Тайс предельно эффективен при ограниченном времени, а Да Силва способен стать движущей силой в нужный момент.

Сборная Германии, Евробаскет-2025

Сборная Германии, Евробаскет-2025

Фото: ФИБА

Подобное распределение ролей на площадке наглядно иллюстрирует эволюцию самого баскетбола. Рост темпа, растущее значение трёхочковых бросков и изменившиеся правила владения дали возможность командам добиваться впечатляющей результативности не только за счёт индивидуальной силы или появления уникальных талантов. Германия сумела интегрировать опыт своих игроков из НБА в европейскую структуру, построив команду, где успех достигается не вспышками одного лидера, а стабильностью и глубиной состава.

Тем не менее говорить о новом рекорде преждевременно. Турнир продолжается, и впереди у Германии встречи с соперниками совершенно иного уровня. Возможные матчи cо сборными вроде Сербии с Йокичем или Греции с Адетокунбо потребуют иных подходов и, возможно, выявят пределы сегодняшней системы. Однако уже сейчас очевидно — прежний ориентир в 109 очков перестал быть недостижимым.

Преодоление исторических показателей СССР и Югославии не умаляет их достижений, а лишь подчёркивает смену эпох и самих акцентов игры. Если в 1980-х ключевыми были доминирование центровых и контроль темпа, то сегодня успех строится на динамике, широкой ротации и точности дальних бросков. Германия-2025 не продолжение старых традиций, а команда, наглядно демонстрирующая, как изменились баланс сил и стиль европейского баскетбола.

С кем ещё сыграет Германия?
«Чемпионат» активно освещает Евробаскет-2025: ежедневно проводит текстовые онлайн-трансляции и публикует статьи с разбором ключевых моментов турнира. Первые матчи прошли 27 августа. За результатами игр также следите в нашем Матч-центре.
Комментарии
