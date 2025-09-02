Скидки
Баскетбол Статьи

Евробаскет-2025: как Алперен Шенгюн стал ключевым игроком в сборной Турции, сравнения с Николой Йокичем из Сербии

Дисциплина сильнее анархии. Алперен Шенгюн — стратегическое сердце Турции
Артемий Берстенев
Алперен Шенгюн — стратегическое сердце Турции
В группе с Йокичем и Порзингисом, между прочим.

Баскетбол часто любят за элемент неожиданности. За то самое мгновение, когда рождается нечто непредсказуемое: пас Йокича в пространство, куда никто не смотрит, или бросок Порзингиса с девяти метров, когда защита ещё не успела осознать, что произошло. Но есть и иной путь — метод и выверенный порядок. На Евробаскете-2025 Алперен Шенгюн показал, что такой баскетбол может быть не менее опасным и при этом куда более надёжным.

Центровой «Хьюстона» ещё недавно воспринимался скорее как перспективный проект, чем как состоявшаяся звезда. Сегодня же он стержень турецкой сборной, вокруг которого выстраивается вся её игра. Турция проходит групповой этап без поражений, оставив позади Сербию и Латвию, и это явно не случайность. Шенгюн придал команде структуру, с помощью которой турки раскладывают соперников на части и заставляют их действовать по чужим правилам.

Его статистика удивляет балансом: 20 очков, почти девять подборов и более шести передач в среднем за матч при феноменальных 68,1% реализации. Но сухие цифры отражают лишь следствие. Суть же в другом: с ним на паркете Турция выигрывает в среднем 19 очков. Каждое его действие выглядит как часть логической цепочки: мяч идёт в «краску», защита сжимается, следует пас на дугу — и точный бросок. Цикл повторяется снова и снова, а соперники оказываются обезоружены.

Даже оппоненты признают его особенность. После поражения Латвии Порзингис заметил: «Это как Йокич, только по-своему». И сравнение справедливо, но с нюансом: серб чаще полагается на вдохновение, тогда как турок действует строго по системе. Именно поэтому их завтрашняя встреча в Риге обещает стать особенным событием. Столкновение дисциплинированного «алгоритма» и гениальной непредсказуемости может решить не только исход группы, но и очертить контуры всего турнира.

Матч с Чехией многое рассказал о характере и самого Шенгюна, и всей сборной Турции. До трипл-дабла ему не хватило всего одного ассиста, и он был готов вернуться на площадку, чтобы вписать своё имя в историю Евробаскета. Но Эргин Атаман решил иначе: снял центрового за несколько минут до финальной сирены, не желая рисковать. Игрок принял решение тренера без тени недовольства — для этой команды важнее общая цель, а не личные рекорды.

В такой атмосфере раскрываются партнёры. Османи и Бона получают свободу для агрессивной игры, защитники действуют уверенно. В матче с Эстонией Алперен добавил новый штрих — дальние броски. Два точных попадания из-за дуги при 66% реализации ясно показали: теперь соперникам недостаточно закрывать его в «краске». Он растягивает оборону, открывая пространство для всей команды, и этим ещё больше усложняет жизнь оппонентам.

Алперен Шенгюн, Евробаскет-2025

Алперен Шенгюн, Евробаскет-2025

Фото: ФИБА

В целом Турция производит впечатление сборной, которая чётко понимает, во что играет. В турнире, где многие полагаются на индивидуальные всплески, дисциплина становится редким оружием. И именно это оружие приносит результат.

Впереди — дуэль с Йокичем. И это будет своего рода столкновение философий. Один превращает игру в хаотичное вдохновение, другой — в строгий расчёт. Какая модель окажется устойчивее, узнаем совсем скоро. Шенгюн сделал Турцию командой, за которой следят не только ради побед, но и ради того, чтобы увидеть, каким образом эти победы добываются.

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 5-й тур
03 сентября 2025, среда. 21:15 МСК
Турция
Не начался
Сербия
«Чемпионат» активно освещает Евробаскет-2025: ежедневно проводит текстовые онлайн-трансляции и публикует статьи с разбором ключевых моментов турнира. Первые матчи начались 27 августа. За результатами игр также следите в нашем Матч-центре.
