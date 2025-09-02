Сенсация, которой никто не ждал. Почему поражение Греции на Евробаскете так важно?

Сенсации в баскетболе часто происходят не благодаря вдохновению аутсайдера, а из-за ошибок фаворита. Именно так случилось на Евробаскете-2025, когда Греция, уверенно начавшая турнир, неожиданно уступила Боснии и Герцеговине — 77:80.

В начале матча греческая команда подтвердила свой статус фаворита, контролируя темп, перекрывая ключевые зоны и фактически лишая соперников вариантов для атаки. Однако к концу первой четверти концентрация начала слабеть. Ошибки при сменах, потерянные позиции и неверные решения позволили боснийцам зацепиться за игру. Во второй четверти ситуация ухудшилась: Греция продолжала допускать осечки, а Босния, воспользовавшись ошибками, поймала свой ритм и перевернула ход встречи серией точных атак.

Отсутствие Янниса Адетокунбо стало ключевым фактором поражения. Проблемы с коленом лишили команду не только главного бомбардира, но и важнейшей фигуры в обороне. Без него сборная Греции выглядела ограниченной: не было достаточного арсенала для стабильного давления на соперника, не хватало бросковой угрозы, а в подборах команда местами уступала без сопротивления. Юсуф Нуркич уверенно контролировал подбор, собрав 10, в то время как лучший показатель у греков составил лишь семь.

Тренерский штаб под руководством Вассилиса Спанулиса не справился с ситуацией. Реакции на рывки соперника не последовало, корректировки были запоздалыми, и игроки оставались предоставленными сами себе. Это особенно проявилось в концовке, когда Босния уверенно реализовывала свои атаки, а Греция пыталась найти решения в индивидуальных действиях, забыв о командной структуре.

Босния и Герцеговина, Евробаскет-2025 Фото: ФИБА

Разница в возможностях команд бросалась в глаза. У греков — игроки НБА, бойцы Евролиги и мастера с богатым опытом на высшем уровне. У Боснии же — Юсуф Нуркич, натурализованный Джон Роберсон и исполнители из клубов среднего европейского уровня. Но итог оказался обратным ожиданиям: боснийцы провели дисциплинированный матч, использовали каждую слабость соперника и добились результата, который до стартового свистка казался почти невероятным.

Перед матчем грекам отдавали солидное предпочтение — 17-18 очков. Статистика в группе лишь подтверждала это: три победы подряд, почти 90 очков в среднем и внушительная разница по счёту. У Боснии — всего одна победа, менее убедительная атака и скромный набор решений в нападении. Именно поэтому поражение греков стало сюжетом, перевернувшим восприятие всего турнира.

Греческая команда показала: без своего лидера она уязвима во всех аспектах — в атаке не хватает бросковой мощи, в защите сказываются нехватка габаритов и подвижности, а в управлении игрой — отсутствие хладнокровия в кризисные моменты. Босния же доказала, что организованность и умение реализовывать свои шансы способны перекрыть кадровые пробелы.