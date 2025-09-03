Евробаскет-2025. LIVE!
Продолжаем следить за групповым этапом.
Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 3 сентября (оставим в стороне шутки про календарь), мы продолжаем следить за событиями Евробаскета-2025. Игровой день откроется встречей сборных Черногории и Великобритании, а завершится противостоянием Турции и Сербии. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию и оперативно информировать вас обо всех ключевых моментах дня.
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 5-й тур
03 сентября 2025, среда. 13:30 МСК
Черногория
Не начался
Великобритания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 5-й тур
03 сентября 2025, среда. 14:45 МСК
Эстония
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 5-й тур
03 сентября 2025, среда. 16:30 МСК
Литва
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 5-й тур
03 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Чехия
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 5-й тур
03 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Финляндия
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 5-й тур
03 сентября 2025, среда. 21:15 МСК
Турция
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
- 3 сентября 2025
-
09:30
-
08:30
-
03:45
-
02:30
-
00:54
-
00:30
-
00:17
- 2 сентября 2025
-
23:45
-
23:31
-
23:15
-
22:11
-
21:18
-
21:01
-
20:17
-
20:06
-
19:59
-
19:26
-
18:35
-
18:00
-
17:56
-
17:14
-
17:05
-
15:15
-
14:49
-
14:45
-
13:49
-
13:27
-
12:00
-
11:55
-
11:37
-
10:50
-
10:09
-
09:30
-
09:00
-
08:45