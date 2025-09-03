Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Финляндия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Евробаскет-2025: текстовая онлайн-трансляция матчей игрового дня от 3 сентября, расписание встреч и во сколько начало

Евробаскет-2025. LIVE!
Андрей Антсон Артемий Берстенев
,
Евробаскет-2025. LIVE!
Комментарии
Продолжаем следить за групповым этапом.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 3 сентября (оставим в стороне шутки про календарь), мы продолжаем следить за событиями Евробаскета-2025. Игровой день откроется встречей сборных Черногории и Великобритании, а завершится противостоянием Турции и Сербии. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию и оперативно информировать вас обо всех ключевых моментах дня.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Таблицы
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 5-й тур
03 сентября 2025, среда. 13:30 МСК
Черногория
Не начался
Великобритания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 5-й тур
03 сентября 2025, среда. 14:45 МСК
Эстония
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 5-й тур
03 сентября 2025, среда. 16:30 МСК
Литва
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 5-й тур
03 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Чехия
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 5-й тур
03 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Финляндия
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 5-й тур
03 сентября 2025, среда. 21:15 МСК
Турция
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android