Звёзды ломаются уже на старте Евробаскета. Что это — норма или опасный симптом?

В первые дни Евробаскета-2025 внимание болельщиков и экспертов быстро сместилось с обсуждения тактических схем и потенциальных фаворитов на другую, куда более тревожную тему — волну травм, обрушившуюся на турнир. Форум, объединивший сильнейших европейских игроков на площадках четырёх стран, уже ознаменовался потерями ключевых исполнителей в нескольких сборных.

Литва осталась без своего главного дирижёра Рокаса Йокубайтиса. Основной плеймейкер получил частичный разрыв крестообразной связки колена в игре с Финляндией, повторив тревожный эпизод из клубного сезона. Для литовцев это настоящая катастрофа: команда теряет мозг и сердце нападения, что вынуждает штаб в спешке перекраивать игровые построения.

Германию преследует не меньшая беда — травма Йоханнеса Фойгтмана. Опытный центровой, которому скоро исполнится 33 года, травмировал колено — с учётом его возраста это весьма неприятно. Фойгтман был незаменим сразу в нескольких амплуа: от работы на щите до угрозы с периметра, и его отсутствие резко сужает тактический арсенал немцев. Плюс Йоханнес — один из лидеров раздевалки.

Сербия лишилась своего капитана и лидера. Богдан Богданович получил разрыв мышцы бедра во встрече с Португалией, после чего «Лос-Анджелес Клипперс» настоял на возвращении игрока для восстановления. Это не только удар по атакующему потенциалу, но и утрата харизматичного лидера, вокруг которого держался внутренний баланс коллектива.

Латвии, скорее всего, придётся обходиться почти весь турнир без Артура Жагара. Молодой разыгрывающий повредил нижнюю часть тела и был вынужден покинуть площадку досрочно уже в четвёртом матче с Португалией. Его скоростной и смелый стиль игры обернулся повышенной нагрузкой, и организм дал сбой. Для латвийцев это потеря игрока, способного брать на себя инициативу в самые напряжённые моменты.

В каждом из этих случаев речь идёт о схожих проблемах: травмы преимущественно касаются нижних конечностей — коленей и задней поверхности бедра. И это мы ещё отдельно не упомянули француза Алекса Сарра, который пропустит остаток турнира из-за травмы икроножной мышцы. Эти зоны наиболее уязвимы для баскетболистов, однако столь высокая концентрация подобных повреждений за короткий срок делает этот Евробаскет по-настоящему исключительным.

Историческая статистика ясно иллюстрирует масштаб нынешней ситуации. На предыдущих Евробаскетах — в 2015, 2017 и 2022 годах — общее количество серьёзных травм, как правило, не превышало пяти-шести случаев за весь турнир. В этот раз аналогичный показатель достигнут уже в течение первой недели соревнований. Это отчётливо прослеживающаяся тенденция.

Проблема имеет вполне объяснимые причины. Игровой календарь не оставил баскетболистам возможности для полноценного восстановления: клубные сезоны завершились только в июне. Если брать прошлый год, то многие лидеры национальных команд сразу после этого отправились на Олимпиаду, и на отдых между крупными турнирами оставались буквально считаные недели. Формат самого Евробаскета также не способствует снижению нагрузки: игры проходят практически через день, что резко увеличивает риск перегрузок.

Важную роль играет и возрастной фактор. Средний возраст травмированных приближается к 30 годам — рубежу, после которого вероятность повреждений мышц и связок существенно возрастает. Современный баскетбол становится всё более скоростным и динамичным, требуя от спортсменов постоянных ускорений и резких смен направлений, что дополнительно сказывается на физическом состоянии.

Не стоит сбрасывать со счетов и организационные аспекты. Системы подготовки и медицинского контроля в клубах НБА, Евролиги и в сборных заметно различаются. Перемещаясь между этими структурами в сжатые сроки, игроки сталкиваются с разными требованиями и методиками, что тоже увеличивает риск сбоев.

Подобные тенденции заметны не только в баскетболе. На футбольном Евро-2024 также фиксировался рост травм среди ведущих исполнителей, а в минувшем сезоне НБА количество серьёзных повреждений достигло максимума за последнее десятилетие. В целом можно говорить о том, что спортивный календарь становится всё более насыщенным и тяжёлым для спортсменов.

В случае с Евробаскетом-2025 речь идёт уже не о случайной вспышке, а о глубокой системной проблеме. Участившиеся травмы — прямое следствие условий, в которых вынуждены существовать современные профессиональные баскетболисты. Если подход к организации сезона и регламенту соревнований не изменится, подобные случаи с большой вероятностью будут повторяться.