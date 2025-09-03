Скидки
Евробаскет-2025: Великобритания сенсационно обыграла Черногорию, которая вылетела из турнира, а Швеция проходит дальше

Очень жёсткий апсет. Один матч на Евробаскете решил судьбы сразу трёх сборных!
Артемий Берстенев
Один матч на Евробаскете решил судьбы трёх сборных
Пострадала: Черногория. Удивили: Швеция и Великобритания.

Иногда таблица группы кажется настолько очевидной, что хочется закрыть её ещё до последнего тура: Германия и Литва уверенно держат верхние позиции, Финляндия практически не теряет очков, а Великобритания предсказуемо занимает дно. Но именно такие сценарии чаще всего рушатся в самый неподходящий момент. Финальный тур в Тампере стал наглядным напоминанием о том, что одних громких имён в составе недостаточно.

Расклады по группам на Евробаскете-2025

Черногория выходила на игру с Британией с простой задачей — победить и пройти дальше. Всё выглядело элементарно: соперник проиграл все четыре встречи, включая разгром 57:120 от Германии, и воспринимался как лёгкая добыча. Но ставка на инерцию обернулась против черногорцев. Они начали бодро, быстро вышли вперёд, однако к середине второй четверти стали заметны сбои. Британия, молчавшая весь турнир, неожиданно ожила и стала действовать с энергией, которой от неё никто не ждал.

Главным катализатором стал Майлз Хессон. Его проходы под кольцо и молниеносные решения в быстрых атаках обнажили слабости черногорской обороны, и даже Никола Вучевич выглядел неуверенно. В первой половине Хессон сделал то, чего не удавалось британцам весь турнир, — вселил в команду уверенность, что матч можно держать под контролем. К перерыву именно аутсайдер вёл в счёте, и это перестало казаться случайностью.

Черногория — Великобритания, Евробаскет-2025

Черногория — Великобритания, Евробаскет-2025

Фото: ФИБА

После отдыха Черногория пыталась вернуть инициативу, но всякий раз, когда счёт приближался к равному, британцы находили новые силы. Люк Нельсон проявил хладнокровие в концовке, Акваси Йебоа добавил напора в атаке, а защита работала предельно собранно. Итоговые 89:83 выглядели закономерным результатом: Британия сохраняла концентрацию именно там, где соперник начинал нервничать.

Для британского баскетбола эта победа — не просто строка в таблице. До 2025 года у сборной было всего четыре победы на Евробаскетах, а последняя датировалась 2013-м. С тех пор — лишь неудачи, разговоры о слабом внутреннем чемпионате и скромных ресурсах. И именно поэтому успех в матче с командой, где есть игрок НБА и опытные европейские лидеры, ломает привычное представление о границах возможного.

Для Черногории же поражение стало болезненным ударом. Вучевич снова набрал свои очки, однако поддержки партнёров не хватило: ошибки на периметре и провалы в обороне перечеркнули все шансы. Итог оказался безжалостным: три команды завершили с балансом 1-4, и именно по разнице очков Черногория лишилась места в плей-офф. Вместо ожидаемого шага вперёд — ранний вылет и неприятные вопросы о том, как состав с таким потенциалом позволил Британии вернуться в историю.

Неожиданная победа британцев изменила судьбу и третьей команды. Швеция, оказавшаяся в том же треугольнике, получила пропуск в 1/8 финала именно благодаря этому результату. Один матч перевернул траекторию сразу трёх сборных.

Верхушка группы прошла без потрясений: Германия, Литва и Финляндия подтвердили статус фаворитов. Но именно встреча Великобритании и Черногории станет символом тура — моментом, который нарушил привычную логику. Для британцев это шанс показать, что победа не была случайной вспышкой. Для черногорцев — горькое напоминание: громкие имена в протоколе ещё не гарантируют командной устойчивости. Даже «проходные» игры способны изменить расстановку сил.

«Чемпионат» активно освещает Евробаскет-2025: ежедневно проводит текстовые онлайн-трансляции и публикует статьи с разбором ключевых моментов турнира. Первые встречи начались 27 августа. За результатами игр также следите в нашем Матч-центре.
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 5-й тур
03 сентября 2025, среда. 13:30 МСК
Черногория
Окончен
83 : 89
Великобритания
Черногория: Вучевич - 31, Оллман - 14, Славкович - 11, Михайлович - 10, Симонович - 6, Йованович - 4, Дробняк - 4, Хаджибегович - 3, Томашевич, Вучелич, Живанович
Великобритания: Хессон - 25, Йебоа - 23, Нельсон - 12, Уотсон-Гейл - 11, Акин - 8, Бело - 6, Уитл - 4, Уорд-Хибберт, Адаму, Филлип, Уилан
