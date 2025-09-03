Звезда НБА провернул аферу на $ 28 млн? Наказание может стать самым суровым за всю историю

Снова зазвучали разговоры о потолке зарплат в НБА, но теперь тема выходит за привычные рамки обменов и стратегий. В центре внимания — «Лос-Анджелес Клипперс» и возможная схема, связанная со звёздным форвардом Каваем Леонардом и компанией Aspiration, финансируемой владельцем клуба Стивом Баллмером.

Журналист Пабло Торре представил документы, где говорится, что фирма Леонарда KL2 Aspire LLC получила многомиллионный контракт на маркетинговые услуги. Однако бывшие сотрудники Aspiration утверждают: никакой реальной рекламной активности со стороны игрока не было, а сам договор был «пустышкой». Более того, условия соглашения позволяли Леонарду полностью отказаться от каких-либо действий и при этом сохранить выплаты. Общая сумма сделки могла достигать $ 28 млн, причём именно контракт с баскетболистом оказался крупнейшим в истории компании.

Сегодня Aspiration проходит процедуру банкротства, и в списке кредиторов фигурируют структуры Леонарда и сами «Клипперс». Это напрямую связывает клуб и игрока с финансированием компании. Главный вопрос в том, не использовались ли эти выплаты как скрытая компенсация Леонарду в обход потолка зарплат. Если это подтвердится, речь пойдёт о грубом нарушении коллективного договора НБА.

Эта история перекликается с делом Джо Смита и «Миннесоты» конца 1990-х, когда клуб тайно договорился о многомиллионном будущем контракте. Тогда лига нанесла жёсткий удар: аннулировала соглашение, лишила команду драфт-пиков и наложила рекордный штраф.

Но нынешняя ситуация отличается по трём параметрам:

во-первых, масштаб: если тогда речь шла о нескольких миллионах, то сегодня фигурируют суммы, сопоставимые с максимальными контрактами звёзд;

во-вторых, уровень вовлечённости: если будет доказано участие Баллмера, это станет первым случаем, когда столь влиятельный владелец оказывается замешан в обходе системы;

и, наконец, контекст: после дела Смита правила ужесточились, и лига называет подобные попытки «смертным грехом». Отсутствие жёсткой реакции сейчас поставит под сомнение всю действенность нынешней системы.

Предыстория лишь подогревает сомнения. Ещё в 2019 году, когда Леонард выбирал новый клуб, его советник, по сообщениям СМИ, выдвигал условия, выходящие далеко за рамки правил: гарантированные рекламные контракты, долю в собственности и даже личный самолёт. Тогда доказательств найти не удалось, однако нынешние документы показывают: подобные требования вполне могли быть реализованы в обход официальных механизмов.

Санкции за такие нарушения хорошо известны: многомиллионные штрафы, потеря драфт-пиков, аннулирование контракта и дисквалификация функционеров. Максимальный штраф составляет $ 7,5 млн, половина которых перечисляется в благотворительный фонд игроков. Но последствия могут оказаться куда серьёзнее. Если контракт Леонарда признают недействительным, он автоматически станет свободным агентом. «Клипперс» рискуют остаться и без своей звезды, и без будущего на драфтах. А даже временное отстранение Баллмера нанесёт удар по репутации одного из богатейших владельцев в спорте.

Интригущий вопрос — как лига отреагирует на этот вызов. В отличие от скандалов, связанных с личным поведением игроков или владельцев, здесь речь идёт о фундаменте конкурентного баланса — потолке зарплат. Именно поэтому нынешняя история способна привести к самым суровым санкциям в истории НБА.