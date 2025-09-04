Скидки
Италия — Кипр. Прямая трансляция
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Баскетбол Статьи

Евробаскет-2025: текстовая онлайн-трансляция матчей игрового дня от 4 сентября, расписание встреч и во сколько начало

Конец группового этапа. Евробаскет-2025 — LIVE!
Андрей Антсон Артемий Берстенев
,
Евробаскет-2025 — LIVE!
Скоро плей-офф.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 4 сентября, мы продолжаем внимательно следить за развитием событий на групповом этапе Евробаскета-2025. В этот заключительный день групповых встреч болельщиков ждут шесть матчей. Игровую программу откроют встречи Франция — Исландия и Босния и Герцеговина — Грузия, а завершится день противостояниями Испания — Греция и Польша — Бельгия. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию и оперативно информировать вас обо всех ключевых моментах и результатах сегодняшних игр.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Таблицы
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 15:00 МСК
Франция
Не начался
Исландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 15:00 МСК
Босния и Герцеговина
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 18:00 МСК
Израиль
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 18:15 МСК
Италия
Не начался
Кипр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:30 МСК
Испания
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:30 МСК
Польша
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
