Конец группового этапа. Евробаскет-2025 — LIVE!
Скоро плей-офф.
Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 4 сентября, мы продолжаем внимательно следить за развитием событий на групповом этапе Евробаскета-2025. В этот заключительный день групповых встреч болельщиков ждут шесть матчей. Игровую программу откроют встречи Франция — Исландия и Босния и Герцеговина — Грузия, а завершится день противостояниями Испания — Греция и Польша — Бельгия. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию и оперативно информировать вас обо всех ключевых моментах и результатах сегодняшних игр.
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 15:00 МСК
Франция
Не начался
Исландия
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 15:00 МСК
Босния и Герцеговина
Не начался
Грузия
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 18:00 МСК
Израиль
Не начался
Словения
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 18:15 МСК
Италия
Не начался
Кипр
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:30 МСК
Испания
Не начался
Греция
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:30 МСК
Польша
Не начался
Бельгия
