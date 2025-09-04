Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Евробаскет-2025: противостояние Алперена Шенгюна и Николы Йокич, как Турция обыграла Сербию на групповом этапе турнира, разбор

Самая яркая дуэль Евробаскета. Почему Шенгюн оказался сильнее Йокича?
Артемий Берстенев
Почему Шенгюн оказался сильнее Йокича?
Аудио-версия:
Комментарии
А ещё Турция впервые за 15 лет прошла групповой этап ЧЕ без поражений!

Вчерашний баскетбольный вечер подарил нам то, за что мы любим этот вид спорта: редкое по насыщенности и уровню противостояние, в котором сошлись игроки, определяющие лицо современной игры. Турция одолела Сербию со счётом 95:90, но итоговые цифры — лишь поверхностная оболочка происходившего. Главное — это то, что Алперен Шенгюн впервые на глазах у всех доказал: он способен не только догонять Николу Йокича, но и превзойти его в конкретный игровой вечер.

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 5-й тур
03 сентября 2025, среда. 21:15 МСК
Турция
Окончен
95 : 90
Сербия
Турция: Шенгюн - 28, Ларкин - 23, Осман - 16, Османи - 10, Коркмаз - 8, Сипахи - 5, Хазер - 3, Бона - 2, Шанлы, Битим, Йылмаз, Юртсевен
Сербия: Йокич - 22, Гудурич - 12, Петрушев - 11, Йович - 10, Йович - 10, Маринкович - 8, Мицич - 5, Аврамович - 5, Милутинов - 5, Добрич - 2

Статистика, безусловно, важна, но в данном случае служит лишь иллюстрацией глубинных процессов. У Шенгюна — 28 очков, 13 подборов и восемь передач при 58,8% реализации бросков. Йокич завершил матч с 22 очками, девятью подборами и четырьмя ассистами при 62,5%. На первый взгляд показатели схожи, но разница кроется в том, каким образом они были набраны. Турецкий центровой действовал максимально разнообразно: атаковал из-под кольца, уверенно попадал из-за дуги (4 из 7 трёхочковых), раздавал передачи, создавая моменты для партнёров. Йокич же больше полагался на привычную игру в посте и из средней дистанции, но был ограничен в главном — умении дирижировать атакой через пас. Четыре результативные передачи вместо привычных семи–восьми — отражение того, что сербская команда осталась без привычного механизма.

Ключ к этому нашёл Эргин Атаман. Турция отказалась от традиционного сдваивания на Йокиче, оставив Шенгюна на персональной опеке, а остальные игроки сфокусировались на перекрытии линий передачи. В результате сербскому центровому пришлось брать на себя роль основного скорера, а не привычного плеймейкера в трёхсекундной зоне. Для Сербии, лишённой Богдана Богдановича, подобная схема оказалась слишком утомительной: Йокич забивал, но не создавал моменты для других.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат ФИБА.

В то же время Шенгюн выглядел максимально раскованно. Он не залипал в изоляциях, а грамотно использовал движение и смену темпа, что против Йокича оказалось особенно эффективно. Несколько проходов лишь подчеркнули его преимущество в скорости и пластичности. Но главное — Шенгюн не замыкался на индивидуальной игре: восемь его передач ярко иллюстрируют, как он читал происходящее на площадке и держал сербскую защиту в постоянном напряжении.

Развязка наступила в последние мгновения встречи. За 41 секунду до финальной сирены Алперен Шенгюн вынудил Николу Йокича сфолить и хладнокровно реализовал оба штрафных, выведя Турцию вперёд. Затем последовал ключевой перехват у Гудурича, а после — подбор на своём щите после промаха самого Йокича. Эти моменты окончательно склонили чашу весов в пользу Турции и утвердили Шенгюна главным героем решающего отрезка.

Важность матча подчёркивается и контекстом: Турция впервые с 2009 года прошла групповой этап без единого поражения. Команда блистала снайперской точностью, реализовав почти 60% трёхочковых против Сербии, а роли игроков были чётко распределены. Ларкин внёс 23 очка и девять передач, а Осман добавил 16, но именно Шенгюн стал стержнем турецкой сборной. Его эффективность (37 баллов по системе полезности) стала лучшей в матче и подкрепилась решающими действиями в концовке.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат ФИБА.

Сравнение карьер обоих центровых интересно не ради сенсаций, а для более глубокого понимания перспектив. Йокич к своему статусу шёл постепенно: его первые сезоны в НБА не поражали статистикой, но с каждым годом его роль в «Денвере» становилась всё значимее. Шенгюн же демонстрирует более стремительный прогресс: уже в четвёртом сезоне он стабильно набирает по 20 очков и пять–шесть передач, при этом не теряя акцента на атакующих действиях — то, чего у серба на старте карьеры не было. Евробаскет стал доказательством: его эволюция выходит далеко за пределы НБА.

Для Сербии это поражение — отражение глубинных проблем системы. Слишком многое держится на одном человеке, и даже весь талант Йокича не способен восполнить нехватку вариантов — ещё стоит упомянуть травму Алекса Аврамовича. Для Турции же этот матч стал моментом утверждения новой роли Шенгюна: теперь он не просто «младший собрат» великих, а самостоятельный лидер. Вот так восходящая звезда превзошла признанного мэтра в очной дуэли.

С кем сыграют Турция и Сербия в плей-офф?
«Чемпионат» активно освещает Евробаскет-2025: ежедневно проводит текстовые онлайн-трансляции и публикует статьи с разбором ключевых моментов турнира. Первые матчи начались 27 августа. За результатами игр также следите в нашем Матч-центре.
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android