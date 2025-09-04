Самая яркая дуэль Евробаскета. Почему Шенгюн оказался сильнее Йокича?

Вчерашний баскетбольный вечер подарил нам то, за что мы любим этот вид спорта: редкое по насыщенности и уровню противостояние, в котором сошлись игроки, определяющие лицо современной игры. Турция одолела Сербию со счётом 95:90, но итоговые цифры — лишь поверхностная оболочка происходившего. Главное — это то, что Алперен Шенгюн впервые на глазах у всех доказал: он способен не только догонять Николу Йокича, но и превзойти его в конкретный игровой вечер.

Статистика, безусловно, важна, но в данном случае служит лишь иллюстрацией глубинных процессов. У Шенгюна — 28 очков, 13 подборов и восемь передач при 58,8% реализации бросков. Йокич завершил матч с 22 очками, девятью подборами и четырьмя ассистами при 62,5%. На первый взгляд показатели схожи, но разница кроется в том, каким образом они были набраны. Турецкий центровой действовал максимально разнообразно: атаковал из-под кольца, уверенно попадал из-за дуги (4 из 7 трёхочковых), раздавал передачи, создавая моменты для партнёров. Йокич же больше полагался на привычную игру в посте и из средней дистанции, но был ограничен в главном — умении дирижировать атакой через пас. Четыре результативные передачи вместо привычных семи–восьми — отражение того, что сербская команда осталась без привычного механизма.

Ключ к этому нашёл Эргин Атаман. Турция отказалась от традиционного сдваивания на Йокиче, оставив Шенгюна на персональной опеке, а остальные игроки сфокусировались на перекрытии линий передачи. В результате сербскому центровому пришлось брать на себя роль основного скорера, а не привычного плеймейкера в трёхсекундной зоне. Для Сербии, лишённой Богдана Богдановича, подобная схема оказалась слишком утомительной: Йокич забивал, но не создавал моменты для других.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат ФИБА.

В то же время Шенгюн выглядел максимально раскованно. Он не залипал в изоляциях, а грамотно использовал движение и смену темпа, что против Йокича оказалось особенно эффективно. Несколько проходов лишь подчеркнули его преимущество в скорости и пластичности. Но главное — Шенгюн не замыкался на индивидуальной игре: восемь его передач ярко иллюстрируют, как он читал происходящее на площадке и держал сербскую защиту в постоянном напряжении.

Развязка наступила в последние мгновения встречи. За 41 секунду до финальной сирены Алперен Шенгюн вынудил Николу Йокича сфолить и хладнокровно реализовал оба штрафных, выведя Турцию вперёд. Затем последовал ключевой перехват у Гудурича, а после — подбор на своём щите после промаха самого Йокича. Эти моменты окончательно склонили чашу весов в пользу Турции и утвердили Шенгюна главным героем решающего отрезка.

Важность матча подчёркивается и контекстом: Турция впервые с 2009 года прошла групповой этап без единого поражения. Команда блистала снайперской точностью, реализовав почти 60% трёхочковых против Сербии, а роли игроков были чётко распределены. Ларкин внёс 23 очка и девять передач, а Осман добавил 16, но именно Шенгюн стал стержнем турецкой сборной. Его эффективность (37 баллов по системе полезности) стала лучшей в матче и подкрепилась решающими действиями в концовке.

Сравнение карьер обоих центровых интересно не ради сенсаций, а для более глубокого понимания перспектив. Йокич к своему статусу шёл постепенно: его первые сезоны в НБА не поражали статистикой, но с каждым годом его роль в «Денвере» становилась всё значимее. Шенгюн же демонстрирует более стремительный прогресс: уже в четвёртом сезоне он стабильно набирает по 20 очков и пять–шесть передач, при этом не теряя акцента на атакующих действиях — то, чего у серба на старте карьеры не было. Евробаскет стал доказательством: его эволюция выходит далеко за пределы НБА.

Для Сербии это поражение — отражение глубинных проблем системы. Слишком многое держится на одном человеке, и даже весь талант Йокича не способен восполнить нехватку вариантов — ещё стоит упомянуть травму Алекса Аврамовича. Для Турции же этот матч стал моментом утверждения новой роли Шенгюна: теперь он не просто «младший собрат» великих, а самостоятельный лидер. Вот так восходящая звезда превзошла признанного мэтра в очной дуэли.