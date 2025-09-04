Скидки
Баскетбол Статьи

НБА расследует контракт Кавая Леонарда, Клипперс и Aspiration: совпадения, инвестиции, превышение потолка зарплат

10 очень неудобных вопросов о скандале с участием Леонарда и «Клипперс»
Артемий Берстенев
10 вопросов о скандале с Леонардом и «Клипперс»
История, заслуживающая особого внимания.

Крупные расследования в НБА традиционно связаны с драфтом, обменами игроков или закулисными потасовками. Однако ситуация с Каваем Леонардом и «Клипперс» выбивается из общего ряда: она больше напоминает бухгалтерский триллер с элементами абсурда. В центре сюжета — инвестиции владельца клуба Стива Баллмера, контракт Леонарда с компанией Aspiration и подозрения в обходе правил потолка зарплат.

Поверхностно — что произошло?
Звезда НБА провернул аферу на $ 28 млн? Наказание может стать самым суровым за всю историю
Звезда НБА провернул аферу на $ 28 млн? Наказание может стать самым суровым за всю историю

В сентябре 2021 года Баллмер инвестирует $ 50 млн в «зелёный банк» Aspiration, спустя месяц стартап становится титульным спонсором арены «Клипперс» на сумму в $ 300 млн. Уже в ноябре того же года Леонард регистрирует свою компанию KL2 Aspire, а весной 2022-го заключает с Aspiration сделку на $ 28 млн. Формально — это рекламный контракт, но на деле – ни одного поста, ни видеоролика, ни публичных акций. В договоре предусмотрено, что Леонард может отказаться от любых задач, если они противоречат его «убеждениям», однако что именно имеется в виду — не раскрывается.

Цепочка совпадений кажется слишком плотной, чтобы быть случайной. Особенно на фоне того, что вскоре компания Aspiration начала рушиться: документы, оказавшиеся в распоряжении журналиста Пабло Торре, свидетельствуют о том, что 80-90% «писем о намерениях» были фиктивными, а экологические проекты по высадке деревьев существовали лишь на бумаге. Несмотря на это, выплаты Леонарду продолжались даже в тот момент, когда у Aspiration заканчивались средства.

Кавай Леонард, сезон-2024/2025

Кавай Леонард, сезон-2024/2025

Фото: Ronald Martinez/Getty Images

НБА уже назвала подобные схемы обхода правил «кардинальным грехом» и инициировала расследование. Возможный спектр санкций — от штрафов и потери драфт-пиков до аннулирования контрактов. Прецеденты есть: в 2000 году «Миннесота» лишилась пяти первых раундов за тайные договорённости с Джо Смитом. Но тогда речь шла о клубе без миллиардера за спиной. Сейчас же против комиссии стоит самый богатый человек лиги, способный свести к минимуму последствия почти любого наказания.

Вокруг инцидента возникает всё больше неудобных вопросов. Пока они остаются без ответа, история выглядит как испытание на прочность всей системы.

И вот такие вопросы можно задать:

  1. Почему Леонард, получив $ 28 млн, не сделал ни единого публичного шага в пользу Aspiration?
  2. Как Баллмер объяснит инвестиции в стартап, где большинство сделок оказались фиктивными?
  3. Насколько эта ситуация связана с расследованием 2019 года, когда окружение Леонарда требовало от клубов «особых условий»?
  4. Почему выплаты Леонарду имели приоритет даже тогда, когда Aspiration практически обанкротилась?
  5. Почему лига не отреагировала на возможное нарушение ещё в 2022 году?
  6. Для чего в контракте появился размытый пункт об «убеждениях», позволяющий отказаться от любых обязательств?
  7. Почему «Клипперс» разорвали отношения с Aspiration только после дефолта, хотя проблемы были очевидны раньше?
  8. Как этот эпизод скажется на доверии к клубу, который уже не раз обвиняли в недостоверной информации о травмах Леонарда?
  9. Готова ли лига повторить жёсткие меры образца 2000 года — или Баллмер действительно недосягаем для серьёзного наказания?
  10. Для чего Леонарду, имеющему контракт на $ 176 млн, понадобились дополнительные $ 28 млн через столь сомнительную схему?
Кавай Леонард Подробнее
Стив Баллмер Подробнее

Ответов на эти вопросы пока нет, а вместе с этим растёт и напряжение вокруг этой загадочной истории.

Хронология событий лишь усиливает впечатление от происходящего. В августе 2021 года Леонард подписывает новое соглашение с «Клипперс» на $ 176 млн. В сентябре Стив Баллмер инвестирует крупную сумму в Aspiration, а одновременно заключается контракт на $ 300 млн с «Интьют Доум». В ноябре появляется компания KL2 Aspire, зарегистрированная на Леонарда. В апреле 2022-го стартует его личная сделка с Aspiration. Спустя три года стартап объявляет о банкротстве, основатель признаётся в мошенничестве на сумму в $ 248 млн, а документы свидетельствуют: выплаты Леонарду продолжались независимо от финансового положения компании.

Сегодня представители «Клипперс» заявляют, что клуб не имел отношения к контракту Леонарда с Aspiration и давно прервал любые связи со стартапом. Однако последовательность событий, совпадение интересов и приоритетность выплат выглядят слишком согласованно, чтобы воспринимать их как случайность.

В случае если махинации действительно были, то «Клипперс» можно смело называть «мафией», а самого Леонарда — «самым таинственным аферистом лиги». В то же время Марк Кьюбан, экс-владелец «Даллас Маверикс», встаёт на защиту соперников, отмечая, что подобные схемы не редкость в бизнесе. Но споры о границах допустимого бессмысленны, пока открыт главный вопрос: где проходит грань между легальным бизнесом и нарушением правил лиги?

Перед НБА встаёт задача не только вынести вердикт по этому эпизоду, но и определить принцип: одинаковы ли законы для всех или финансовая мощь владельца может смягчить любые наказания. Если лига вновь «упустит» очевидное, подорванное доверие к системе окажется куда более разрушительным, чем любые судебные разбирательства.

