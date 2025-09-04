10 очень неудобных вопросов о скандале с участием Леонарда и «Клипперс»

Крупные расследования в НБА традиционно связаны с драфтом, обменами игроков или закулисными потасовками. Однако ситуация с Каваем Леонардом и «Клипперс» выбивается из общего ряда: она больше напоминает бухгалтерский триллер с элементами абсурда. В центре сюжета — инвестиции владельца клуба Стива Баллмера, контракт Леонарда с компанией Aspiration и подозрения в обходе правил потолка зарплат.

В сентябре 2021 года Баллмер инвестирует $ 50 млн в «зелёный банк» Aspiration, спустя месяц стартап становится титульным спонсором арены «Клипперс» на сумму в $ 300 млн. Уже в ноябре того же года Леонард регистрирует свою компанию KL2 Aspire, а весной 2022-го заключает с Aspiration сделку на $ 28 млн. Формально — это рекламный контракт, но на деле – ни одного поста, ни видеоролика, ни публичных акций. В договоре предусмотрено, что Леонард может отказаться от любых задач, если они противоречат его «убеждениям», однако что именно имеется в виду — не раскрывается.

Цепочка совпадений кажется слишком плотной, чтобы быть случайной. Особенно на фоне того, что вскоре компания Aspiration начала рушиться: документы, оказавшиеся в распоряжении журналиста Пабло Торре, свидетельствуют о том, что 80-90% «писем о намерениях» были фиктивными, а экологические проекты по высадке деревьев существовали лишь на бумаге. Несмотря на это, выплаты Леонарду продолжались даже в тот момент, когда у Aspiration заканчивались средства.

Кавай Леонард, сезон-2024/2025 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

НБА уже назвала подобные схемы обхода правил «кардинальным грехом» и инициировала расследование. Возможный спектр санкций — от штрафов и потери драфт-пиков до аннулирования контрактов. Прецеденты есть: в 2000 году «Миннесота» лишилась пяти первых раундов за тайные договорённости с Джо Смитом. Но тогда речь шла о клубе без миллиардера за спиной. Сейчас же против комиссии стоит самый богатый человек лиги, способный свести к минимуму последствия почти любого наказания.

Вокруг инцидента возникает всё больше неудобных вопросов. Пока они остаются без ответа, история выглядит как испытание на прочность всей системы.

И вот такие вопросы можно задать:

Почему Леонард, получив $ 28 млн, не сделал ни единого публичного шага в пользу Aspiration? Как Баллмер объяснит инвестиции в стартап, где большинство сделок оказались фиктивными? Насколько эта ситуация связана с расследованием 2019 года, когда окружение Леонарда требовало от клубов «особых условий»? Почему выплаты Леонарду имели приоритет даже тогда, когда Aspiration практически обанкротилась? Почему лига не отреагировала на возможное нарушение ещё в 2022 году? Для чего в контракте появился размытый пункт об «убеждениях», позволяющий отказаться от любых обязательств? Почему «Клипперс» разорвали отношения с Aspiration только после дефолта, хотя проблемы были очевидны раньше? Как этот эпизод скажется на доверии к клубу, который уже не раз обвиняли в недостоверной информации о травмах Леонарда? Готова ли лига повторить жёсткие меры образца 2000 года — или Баллмер действительно недосягаем для серьёзного наказания? Для чего Леонарду, имеющему контракт на $ 176 млн, понадобились дополнительные $ 28 млн через столь сомнительную схему?

Ответов на эти вопросы пока нет, а вместе с этим растёт и напряжение вокруг этой загадочной истории.

Хронология событий лишь усиливает впечатление от происходящего. В августе 2021 года Леонард подписывает новое соглашение с «Клипперс» на $ 176 млн. В сентябре Стив Баллмер инвестирует крупную сумму в Aspiration, а одновременно заключается контракт на $ 300 млн с «Интьют Доум». В ноябре появляется компания KL2 Aspire, зарегистрированная на Леонарда. В апреле 2022-го стартует его личная сделка с Aspiration. Спустя три года стартап объявляет о банкротстве, основатель признаётся в мошенничестве на сумму в $ 248 млн, а документы свидетельствуют: выплаты Леонарду продолжались независимо от финансового положения компании.

Сегодня представители «Клипперс» заявляют, что клуб не имел отношения к контракту Леонарда с Aspiration и давно прервал любые связи со стартапом. Однако последовательность событий, совпадение интересов и приоритетность выплат выглядят слишком согласованно, чтобы воспринимать их как случайность.

В случае если махинации действительно были, то «Клипперс» можно смело называть «мафией», а самого Леонарда — «самым таинственным аферистом лиги». В то же время Марк Кьюбан, экс-владелец «Даллас Маверикс», встаёт на защиту соперников, отмечая, что подобные схемы не редкость в бизнесе. Но споры о границах допустимого бессмысленны, пока открыт главный вопрос: где проходит грань между легальным бизнесом и нарушением правил лиги?

Перед НБА встаёт задача не только вынести вердикт по этому эпизоду, но и определить принцип: одинаковы ли законы для всех или финансовая мощь владельца может смягчить любые наказания. Если лига вновь «упустит» очевидное, подорванное доверие к системе окажется куда более разрушительным, чем любые судебные разбирательства.