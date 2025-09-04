От него ждали уровня Леброна. А он может уйти из баскетбола в 29 лет

Если бы мы составляли перечень игроков, чьи судьбы в НБА вызывают наибольшее удивление, имя Бена Симмонса, без сомнения, оказалось бы в числе первых. Казалось, ему суждено стать новым символом лиги: выдающиеся физические данные, потрясающая координация, острое чувство игры в защите, уникальная способность отдавать передачи так, будто мяч и правда сросся с его ладонью. Но сегодня, когда Симмонсу всего 29, вопрос стоит не о следующем шаге к вершине, а о том, появится ли он вообще ещё на паркете. Об этом сообщили американские СМИ.

Его появление в лиге выглядело как воплощение всех восторженных прогнозов. «Филадельфия» выбрала его под первым номером драфта 2016 года, и, хотя дебют пришлось отложить из-за перелома стопы, ожидание полностью себя оправдало. В сезоне-2017/2018 Симмонс был признан новичком года, блистал редким сочетанием физических данных и баскетбольного интеллекта. Он едва не оформлял трипл-даблы в каждом матче, а его умение видеть площадку сравнивали с талантом Мэджика Джонсона. Казалось, будущее наступило раньше срока.

К 2020-м годам Симмонс уже трижды принимал участие в Матче всех звёзд, входил в символическую сборную лучших защитников и помогал «Сиксерс» бороться за чемпионство. Его карьерные показатели — 13,1 очка, 7,4 подбора и 7,2 передачи в среднем за игру (383 встречи) — со временем стали выглядеть скромнее, чем ожидалось, однако на старте карьеры они предвещали нечто большее. Его называли «новым Леброном», и это не было преувеличением: Симмонс быстрее Джеймса преодолел отметки в 1000 очков, 1000 подборов и 1000 передач.

Но там, где у Леброна наблюдался постоянный прогресс, у Симмонса возник вакуум. Он так и не добавил к своему арсеналу стабильный бросок, не стал угрозой хотя бы со средней дистанции. В современной НБА, где успех часто решают дальние броски и грамотное использование пространства, это сделало его роль весьма ограниченной. К этому добавился и провал в плей-офф 2021 года в матчах с «Атлантой», когда Симмонс стал символом неуверенности: эпизод с отказом от свободного броска под кольцом в седьмой игре до сих пор приводят как пример психологического надлома.

Бен Симмонс, сезон-2024/2025 Фото: Luke Hales/Getty Images

На этом фоне начали сказываться и проблемы со здоровьем. Перелом стопы лишил его первого сезона, затем последовали хронические боли в спине. Операции в 2022 и 2024 годах практически исключили его из ротации «Бруклина», куда он попал после громкого обмена на Джеймса Хардена. За три года в составе «Нетс» Симмонс провёл всего 90 встреч, демонстрируя неубедительные показатели в карьере и заработав репутацию игрока, на которого невозможно полагаться в долгосрочной перспективе.

В 2025 году «Бруклин» выкупил его контракт, и Симмонс попытался возродить карьеру в составе «Клипперс». Дебют, включавший 12 очков, семь подборов и шесть передач, внёс надежду, но полного восстановления не произошло. Сегодня он является свободным агентом, и его предложения ограничиваются лишь краткосрочными контрактами на минимальные условия.

Разрыв между тем, кем его хотели видеть, и тем, кем он стал, колоссален. Леброн Джеймс преобразовал свой недостаточный бросок в важнейшее оружие и сумел адаптироваться к меняющимся требованиям игры. Симмонс же так и не вышел за пределы своей зоны комфорта. Его статистика трёхочковых — всего 36 попыток за всю карьеру с реализацией ниже 15% — служит ярким примером его застойного развития.

Бен Симмонс за свою карьеру в составе трёх клубов НБА в общей сложности заработал $ 203,35 млн.

Тем не менее он оставил значимый след. На пике своей карьеры Симмонс был одним из лучших универсальных защитников, мог закрывать несколько позиций сразу и блестяще справлялся с быстрым нападением. Лига увидела, как эффективен может быть «поинт-форвард» ростом 2 м с быстротой разыгрывающего. Однако вдохновение, которое он когда-то дарил, сменилось разочарованием: обещанный прорыв так и не состоялся.

Текущая ситуация — это не уникальный случай для спорта, но она слишком показательна. Игрок, которому пророчили статус суперзвезды, может завершить карьеру раньше, чем многие его ровесники только начинают достигать вершины. В свои 29 лет Симмонс оказался в положении, когда его имя вызывает не восхищение, а лишь вопросы: как так получилось?

Его история — не рассказ о том, что талант исчерпал себя, а о том, что талант без развития и стабильности не может привести к успеху. Это напоминание о хрупкости статуса даже у самых ярких проспектов. Симмонс был близок к тому, чтобы изменить правила игры, однако вместо этого стал примером того, как ожидания и реальность могут расходиться на многие километры.