Почти 50 лет сборная Испании не знала таких неудач. Что ждёт её теперь?

Истории поражений редко становятся частью великой спортивной летописи, однако именно они зачастую лучше всего иллюстрируют переменчивость баланса сил. Евробаскет-2025 стал ярким тому доказательством: Испания, действующий чемпион Европы, впервые почти за полвека не смогла преодолеть даже групповой этап. Команда, десятилетиями служившая воплощением стабильности, завершила турнир с результатом 2-3 и заняла 17-е место — худший показатель в своей истории. Этот провал особенно разителен на фоне длинной череды триумфов: за последние два десятилетия Испания четырежды поднималась на высшую ступень пьедестала, неизменно входила в квартет лидеров и определяла лицо мирового баскетбола.

Причины катастрофы оказались многогранными. Уже в первом матче команда оступилась, уступив Грузии — и это было не стечение обстоятельств: соперник действовал напористо и уверенно, тогда как у испанцев ощущалась растерянность. Затем последовали победы над Боснией и Кипром, а после — новые неудачи в играх с Италией и Грецией. Особенно болезненным стало поражение от греков: промахи с линии штрафных (целых 16 за матч) перечеркнули даже призрачные надежды на спасение. Испания утратила своё главное оружие — способность выигрывать напряжённые концовки.

Ключевым фактором стал кадровый кризис. Уход братьев Газолей, завершение карьеры Фернандеса и Рубио, отсутствие натурализованного Лоренцо Брауна — всё это оставило команду без лидеров, способных повести за собой. Санти Альдама провёл достойный турнир, но остался в одиночестве. Братья Эрнангомес не справились с возложенной на них ответственностью: их статистика выглядела солидно, но в решающие моменты они не сумели изменить ход игры. Молодые игроки — Марио Сен-Супери, Хайме Прадилья, Серхио де Ларреа — лишь эпизодически появлялись на авансцене, не сумев повлиять на общий результат.

Свою роль в неудаче сыграли и тактические просчёты. Серджо Скариоло, бессменный рулевой сборной с 2009 года, с которым команда покорила все вершины, на этот раз выглядел отстранённым и не всегда адекватно реагирующим на происходящее. Его ротации были лишены логики и последовательности, а ставка на опытных игроков не оправдала ожиданий. Испания утратила прежнюю структурность в защите, не смогла найти противоядие против мощных форвардов соперников и лишилась своего главного козыря — железной дисциплины.

Однако за пределами тактики скрывается глубинная системная проблема. Лига ACB постепенно превратилась в арену для легионеров, а молодые испанские баскетболисты всё чаще остаются без полноценной игровой практики. Пока условная Франция ежегодно выпускает в НБА новых звёзд, Испания сталкивается с иссяканием собственного кадрового резерва. Триумф 2022 года лишь замаскировал этот недостаток, который уже тогда бросался в глаза — победа становилась скорее исключением, чем логичным итогом развития системы. Евробаскет-2025 лишь наглядно подчеркнул эту тенденцию.

При всём этом неудачу нельзя воспринимать как окончательный приговор. Испанская молодёжь продемонстрировала потенциал: у Прадильи и Сен-Супери есть качества, которые при грамотной поддержке способны вывести их на уровень лидеров сборной. Подрастает и новое поколение — Изан Альманса, Хьюго Гонсалес и другие таланты уже стучатся в двери большой команды. Ключевой вопрос: сумеет ли федерация перестроить систему так, чтобы эти дарования не исчезали на скамейках клубов, а получали шанс на реальное развитие.

Текущая ситуация, безусловно, болезненна, но в ней кроется и редкая возможность. В истории испанского баскетбола уже бывали провалы, за которыми следовал новый расцвет. Неудача на Олимпиаде-2004, к примеру, стала прологом к триумфу на чемпионате мира — 2006. Возможно, и нынешний удар послужит отправной точкой для будущих свершений — если на него последует верная реакция.

Пока же очевидно одно: Испания перестала быть командой, способной выигрывать лишь за счёт опыта или традиций. Чтобы вернуться на вершину, ей предстоит заново выстраивать свою игру и философию. Всё теперь зависит от того, как будет использован этот кризис: станет ли Евробаскет-2025 началом затяжного спада или началом новой эпохи возрождения.