Плей-офф Евробаскета-2025: все пары 1/8 финала, расписание матчей и расклады

Или всё, что нужно знать о продолжении турнира.

Случается нечасто, что турнир прощается с чемпионом уже на старте, но именно это произошло на нынешнем Евробаскете: Испания, три года назад взявшая титул, даже не сумела преодолеть групповой этап. Такое развитие событий моментально открыло дорогу для неожиданных сюжетов. Теперь у команд, прежде считавшихся аутсайдерами, появляется реальный шанс выстрелить. Завтра, 6 сентября, в Риге стартует плей-офф – восемь матчей 1/8 финала обещают мощный заряд интриги с первых минут.

Турция — Швеция. Дата: 6 сентября. Время: 12:00 мск

Сборная Турции, Евробаскет-2025 Фото: ФИБА

Одной из центральных афиш станет встреча Турция – Швеция — это соперники, чьи игровые стили противоположны. Турецкая сборная уверенно прошла групповой этап, не потерпев ни одного поражения и лидируя по разнице очков — «+100» (второй лучший показатель турнира после Германии — «+164»). Команда строит успех на агрессивной защите и доминировании в трёхсекундной зоне, где Алперен Шенгюн блистает эффективностью и объёмом работы. Швеции удалось пробиться в плей-офф с большим трудом, и нестабильная атака остаётся проблемным направлением. Ларссон способен навязать высокий темп, но ресурсов со скамейки явно недостаточно для борьбы на равных.

Германия — Португалия. Дата: 6 сентября. Время: 15:15 мск

Сборная Германии, Евробаскет-2025 Фото: ФИБА

Матч Германия – Португалия обещает стать иллюстрацией разницы в классе. Немцы, действующие чемпионы мира, прошли группу без осечек, а их лидеры — Шрёдер и Вагнер — задают темп и обеспечивают надёжность на периметре. Германия также лидировала по точности трёхочковых бросков в группе. Для Португалии само присутствие в плей-офф уже историческое событие: команда ни разу в своей истории не добиралась до такой стадии. Кета сумел доказать, что способен на равных бороться с лучшими центровыми континента, но в защите у португальцев остаётся слишком много уязвимых мест.

Литва — Латвия. Дата: 6 сентября. Время: 18:30 мск

Сборная Литвы, Евробаскет-2025 Фото: ФИБА

Соперничество Литвы и Латвии выходит за рамки цифр и статистики. Литовцы традиционно доминируют на щитах, делая ставку на классический баскетбол через Валанчюнаса. Латвия же, принимающая финальную стадию турнира, черпает вдохновение в поддержке домашних трибун. Порзингис ведёт за собой команду, однако нестабильность в концовках матчей может стать их слабым местом — есть такое опасение. Тем не менее это противостояние — одно из самых интригующих и непредсказуемых в восьмёрке.

Сербия — Финляндия. Дата: 6 сентября. Время: 21:45 мск

Сборная Сербии, Евробаскет-2025 Фото: ФИБА

Сербия выходит на паркет против Финляндии. Никола Йокич, как и всегда, становится центром притяжения: через него проходят и набор очков, и подборы, и организация игры. Сербы лидируют по количеству ассистов (24,4) и способны варьировать стиль в зависимости от соперника. Финляндия держится на блестящей игре Маркканена — одного из лучших снайперов группового этапа. Однако оборона остаётся очевидной зоной роста команды, поскольку финны являются третьей худшей командой среди участников плей-офф по количеству пропущенным очков в рамках группового этапа — 406 (после Словении и Швеции).

Польша — Босния и Герцеговина. Дата: 7 сентября. Время: 12:00 мск

Сборная Боснии и Герцеговины, Евробаскет-2025 Фото: ФИБА

Встреча Польши и Боснии вряд ли станет событием для широкой публики, однако с точки зрения баскетбольной интриги этот матч не обделён содержанием. Польская сборная вполне себе уверенно преодолела групповой барьер, в её игре ощущаются гармония и хладнокровие в ключевые моменты. Именно Соколовски стал тем мотором, который заводит команду, когда требуются смелость и решимость. Босния же, традиционно полагающаяся на физическую мощь Нуркича, нередко теряет инициативу из-за нехватки стабильных помощников по периметру, что приводит к провалам при управлении игрой.

Франция — Грузия. Дата: 7 сентября. Время: 15:15 мск

Сборная Франции, Евробаскет-2025 Фото: ФИБА

Противостояние Франции и Грузии выглядит наиболее однозначно по раскладу сил. Французы прошли групповой с потерей Алекса Сарра, однако их оборона оставляла соперников минимальные шансы на успех. Ябуселе сохраняет стабильность, молодёжь быстро и органично вписывается в систему. Грузинская сборная способна удивлять всплесками — чего стоит её победа в матче с Италией, но в целом игра слишком сильно зависит от настроя и текущей формы ведущих исполнителей.

Италия — Словения. Дата: 7 сентября. Время: 18:30 мск

Сборная Италии, Евробаскет-2025 Фото: ФИБА

Пара Италия — Словения выделяется ярким противопоставлением стилей. Итальянцы акцентируются на коллективную дисциплину и результативность Фонтеккьо, умело контролируют темп встречи. Словения же полностью завязана на игре Дончича, который лучший в команде по многим показателям, включая очки и подборы. Подобная зависимость делает систему уязвимой: стоит сопернику наладить оборону против лидера, и атакующая конструкция словенцев начинает сбоить, что уже было видно на групповом этапе.

Греция — Израиль. Дата: 7 сентября. Время: 21:45 мск

Сборная Греции, Евробаскет-2025 Фото: ФИБА

Греция встретится с Израилем. Яннис Адетокунбо провёл впечатляющий групповой этап, став главным фактором выхода своей команды в плей-офф, особенно после победы в матче с Испанией, где ему не хватило передачи до трипл-дабла. Греки уверенно доминируют на щитах, используя своё физическое преимущество. Израиль, предпочитающий быстрый темп и индивидуальные действия Авдии, успешно воспользовался этим против команд без мощных центровых, но против греческой мощи этот стиль может столкнуться с серьёзными трудностями.

Сетка 1/8 финала сложилась практически без проходных вариантов. В каждом противостоянии — свой сюжет: будь то принципиальное дерби, дуэль звёзд или столкновение выстроенной системы с индивидуальным талантом. В Риге начинается этап, где цена каждой ошибки максимальна, а у команд, привыкших к длинной дистанции, не останется права на вторую попытку.