Дончич подарил Словении вечную славу. Но сам стал её слабым звеном на Евробаскете

А есть ли у Луки с командой реальные шансы на победу в турнире?

Случай, когда национальный рекорд перестаёт быть просто цифрой и становится своего рода диагнозом для всей команды, произошёл со сборной Словении на Евробаскете-2025. В игре с Израилем Лука Дончич довёл свой общий счёт до 1100 очков, обошёл Горана Драгича и стал самым результативным игроком в истории национальной команды. На бумаге — это потрясающее достижение, однако в реальности оно имеет гораздо более глубокий смысл.

Матч, в котором был установлен рекорд, стал наглядной иллюстрацией роли Дончича в нынешней сборной. Он завершил встречу с внушительными 37 очками, 11 подборами и девятью передачами, добавив к этому перехваты и блок-шоты. Практически каждая результативная атака строилась через него. Именно это превращает личное достижение в тревожный симптом: зависимость команды от одного игрока на турнире такого уровня слишком бросается в глаза.

Пять матчей группового этапа выявили чёткую тенденцию. Победы в матчах с Исландией, Бельгией и Израилем были достигнуты прежде всего благодаря индивидуальному мастерству лидера. А поражения во встречах с Польшей и Францией показали: чтобы нейтрализовать атакующие возможности Словении, соперникам достаточно ограничить пространство для Дончича. Его средние показатели — 32,4 очка, 8,0 подбора и 8,4 передачи — говорят и о чрезмерной нагрузке. Лука лидирует в команде и по перехватам, и по блокам, что лишь подчёркивает явный перекос.

В индивидуальном плане Дончич проводит, пожалуй, лучший турнир за сборную в своей карьере: он активнее играет в проходе, стабильно зарабатывает фолы, надёжно реализует штрафные, уверенно действует в посте и всё чаще двигается без мяча. Его показатель TS% превышает 62. Однако проблема с дальними бросками остаётся актуальной: 29% реализации трёхочковых могут стать серьёзным ограничивающим фактором в матчах с командами с сильной защитой.

Лука Дончич, Евробаскет-2025 Фото: ФИБА

Главный вопрос сегодня звучит просто: что способна предложить Словения, помимо своего лидера? На Евробаскете-2017 рядом с Драгичем и юным Дончичем существовала полноценная ротация — опытные игроки закрывали проблемные позиции, держали высокий темп и позволяли звёздам распределять нагрузку. Сейчас подобного ресурса нет: нынешний состав не обладает ни глубиной, ни равновесием, и вся конструкция держится на одном человеке.

Структура атак предельно читаема: постоянные пик-н-роллы с участием Дончича, создание пространства под его решения, изоляции, разыгрываемые эпизодами. Вся модель игры строится вокруг этого, но отсутствие надёжного «большого» и ограниченные резервы со скамейки заметно сокращают варианты. В плей-офф соперники наверняка обернут это в свою пользу.

Сравнение с другими командами подчёркивает разрыв. У Франции хоть и нет Вембаньямы, однако есть широкая скамейка. Сербия строит игру вокруг Йокича, но глубина позволяет равномерно распределять усилия, несмотря на травмы. Германия и вовсе действует в модели коллективного баскетбола, где несколько лидеров делят ответственность. Словения же остаётся командой одного-единственного игрока.

Факт остаётся неизменным: Лука уже вписал своё имя в историю словенского баскетбола. Однако его рекордные цифры — это не только символ величия, но и показатель ограниченности системы. Чтобы Словения смогла замахнуться на что-то большее, чем четвертьфинал, ей необходимо то, чего пока нет — командная игра, существующая и без постоянного участия Дончича. В противном случае главный символ словенского спорта продолжит собирать рекорды и победы – только не те, что решают судьбы турниров.