Евробаскет-2025: Лука Дончич установил рекорд сборной Словении по количеству очков, обойдя Горана Драгича

Дончич подарил Словении вечную славу. Но сам стал её слабым звеном на Евробаскете
Артемий Берстенев
Лука Дончич подарил Словении вечную славу
Аудио-версия:
А есть ли у Луки с командой реальные шансы на победу в турнире?

Случай, когда национальный рекорд перестаёт быть просто цифрой и становится своего рода диагнозом для всей команды, произошёл со сборной Словении на Евробаскете-2025. В игре с Израилем Лука Дончич довёл свой общий счёт до 1100 очков, обошёл Горана Драгича и стал самым результативным игроком в истории национальной команды. На бумаге — это потрясающее достижение, однако в реальности оно имеет гораздо более глубокий смысл.

ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 18:00 МСК
Израиль
Окончен
96 : 106
Словения
Израиль: Авдия - 34, Соркин - 14, Мадар - 10, Каррингтон - 9, Гинат - 8, Timor - 6, Леви - 6, Palatin - 6, Зусман - 3, Сегев, Менко, Burg
Словения: Дончич - 37, Николич - 16, Radovic - 14, Omic - 11, Хроват - 10, Препелич - 8, Мурич - 6, Krampelj - 4, Padjen, Jurkovic, Scuka, Stergar

Матч, в котором был установлен рекорд, стал наглядной иллюстрацией роли Дончича в нынешней сборной. Он завершил встречу с внушительными 37 очками, 11 подборами и девятью передачами, добавив к этому перехваты и блок-шоты. Практически каждая результативная атака строилась через него. Именно это превращает личное достижение в тревожный симптом: зависимость команды от одного игрока на турнире такого уровня слишком бросается в глаза.

Пять матчей группового этапа выявили чёткую тенденцию. Победы в матчах с Исландией, Бельгией и Израилем были достигнуты прежде всего благодаря индивидуальному мастерству лидера. А поражения во встречах с Польшей и Францией показали: чтобы нейтрализовать атакующие возможности Словении, соперникам достаточно ограничить пространство для Дончича. Его средние показатели — 32,4 очка, 8,0 подбора и 8,4 передачи — говорят и о чрезмерной нагрузке. Лука лидирует в команде и по перехватам, и по блокам, что лишь подчёркивает явный перекос.

В индивидуальном плане Дончич проводит, пожалуй, лучший турнир за сборную в своей карьере: он активнее играет в проходе, стабильно зарабатывает фолы, надёжно реализует штрафные, уверенно действует в посте и всё чаще двигается без мяча. Его показатель TS% превышает 62. Однако проблема с дальними бросками остаётся актуальной: 29% реализации трёхочковых могут стать серьёзным ограничивающим фактором в матчах с командами с сильной защитой.

Лука Дончич, Евробаскет-2025

Лука Дончич, Евробаскет-2025

Фото: ФИБА

Главный вопрос сегодня звучит просто: что способна предложить Словения, помимо своего лидера? На Евробаскете-2017 рядом с Драгичем и юным Дончичем существовала полноценная ротация — опытные игроки закрывали проблемные позиции, держали высокий темп и позволяли звёздам распределять нагрузку. Сейчас подобного ресурса нет: нынешний состав не обладает ни глубиной, ни равновесием, и вся конструкция держится на одном человеке.

Структура атак предельно читаема: постоянные пик-н-роллы с участием Дончича, создание пространства под его решения, изоляции, разыгрываемые эпизодами. Вся модель игры строится вокруг этого, но отсутствие надёжного «большого» и ограниченные резервы со скамейки заметно сокращают варианты. В плей-офф соперники наверняка обернут это в свою пользу.

Сравнение с другими командами подчёркивает разрыв. У Франции хоть и нет Вембаньямы, однако есть широкая скамейка. Сербия строит игру вокруг Йокича, но глубина позволяет равномерно распределять усилия, несмотря на травмы. Германия и вовсе действует в модели коллективного баскетбола, где несколько лидеров делят ответственность. Словения же остаётся командой одного-единственного игрока.

Факт остаётся неизменным: Лука уже вписал своё имя в историю словенского баскетбола. Однако его рекордные цифры — это не только символ величия, но и показатель ограниченности системы. Чтобы Словения смогла замахнуться на что-то большее, чем четвертьфинал, ей необходимо то, чего пока нет — командная игра, существующая и без постоянного участия Дончича. В противном случае главный символ словенского спорта продолжит собирать рекорды и победы – только не те, что решают судьбы турниров.

С кем сыграют словенцы на Евробаскете?
«Чемпионат» активно освещает Евробаскет-2025: ежедневно проводит текстовые онлайн-трансляции и публикует статьи с разбором ключевых моментов турнира. За результатами игр также следите в нашем Матч-центре.
