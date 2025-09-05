Владелец «Клипперс» прервал молчание после слухов о Леонарде. Позиция клуба однозначна

Стив Баллмер оказался в положении, когда даже миллиардеру сложно сохранять спокойствие. Обвинения, витающие вокруг «Клипперс» и Кавая Леонарда и касающиеся контракта игрока и параллельной сделки с Aspiration, вынудили владельца команды выступить с подробным разъяснением. В интервью ESPN он решительно отверг любые обвинения в нарушении правил и заверил, что клуб действовал строго в рамках регламента.

Баллмер подчеркнул, что соглашение с Леонардом не связано со спонсорским контрактом с Aspiration, компанией, которая, как выяснилось позже, строила бизнес на недостоверных данных и в итоге обанкротилась. Один из её основателей признал свою вину в масштабном мошенничестве. Владелец «Клипперс» отметил, что и сам стал жертвой этой аферы, потеряв инвестиции, и ответственность за ошибку лежит исключительно на нём, а не на клубе.

Категорически отвергая предположения о скрытых выплатах игроку, Баллмер напомнил, что несколько лет назад лига уже тщательно изучала детали перехода Леонарда и не обнаружила никаких нарушений. Он добавил, что и сам Кавай, и его дядя, участвовавший в переговорах, хорошо знакомы с правилами и всегда их соблюдают.

Кавай Леонард, сезон-2024/2025 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

В интервью Баллмер также отметил, что не обсуждал обвинения с самим Леонардом, поскольку бизнес-интересы игрока и деятельность клуба никак не пересекаются. Вместо этого он выразил сожаление, что персоналу и болельщикам приходится наблюдать за развитием этой истории.

Показательно, что Баллмер заявил: будь такие обвинения выдвинуты против любого другого клуба, он сам рассчитывал бы на тщательное расследование со стороны лиги. По его словам, для «Клипперс» важно быть максимально открытыми и ни от кого ничего не скрывать.

Расследование НБА только начинается, однако Баллмер уже обозначил позицию клуба: полное сотрудничество с лигой и чёткое разделение между его личными инвестиционными просчётами и делами команды. Его стратегия — абсолютная прозрачность и демонстрация того, что ни один из баскетбольных регламентов не был нарушен.