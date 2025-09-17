Основные позиции и роли игроков в баскетболе

Эта статья будет полезна тем, кто только начинает погружаться в данный вид спорта.

Баскетбол не просто беготня с мячом, а позиции игроков не просто точки на площадке или фишки на доске, которые двигает тренер. Баскетбольный матч — это целая вселенная , где у каждого игрока есть своё амплуа. Это роли, от которых зависят стиль игры команды, эффективность тактики и абсолютно каждый результат.

Какие позиции есть в баскетболе

Когда первый раз смотришь баскетбольную встречу, кажется, что все бегают хаотично. На самом деле, у каждого игрока своя роль: кто-то отвечает за построение комбинаций, кто-то — за набор очков а кто-то — работает под кольцом.

Вот пять классических позиций:

разыгрывающий защитник (Point Guard, первый номер) — мозг и мотор, тот самый игрок, кто отвечает за атаку;

(Point Guard, первый номер) — мозг и мотор, тот самый игрок, кто отвечает за атаку; атакующий защитник (Shooting Guard, второй номер) — в большинстве своём отвечает за набор очков;

(Shooting Guard, второй номер) — в большинстве своём отвечает за набор очков; лёгкий форвард (Small Forward, третий номер) — универсальный солдат, у которого «меч и щит» в одной руке;

(Small Forward, третий номер) — универсальный солдат, у которого «меч и щит» в одной руке; тяжёлый форвард (Power Forward, четвёртый номер) — играет и в атаке, и в защите, обычно под кольцом.

(Power Forward, четвёртый номер) — играет и в атаке, и в защите, обычно под кольцом. центровой (Center, пятый номер) — главный страж, стена, за которую редко проходят соперники.

Расположение игроков в баскетболе

Разыгрывающий защитник

Это тот, кто первым берёт мяч и начинает строить игру. Его ещё называют плеймейкером или первым номером, а сравнивают с дирижёром оркестра — именно разыгрывающий превращает набор из пяти игроков в единое целое.

Главные задачи игрока на позиции — организация атак, контроль темпа игры, построение комбинаций и взаимодействие между партнёрами.

Материалы по теме Эксперт назвал топ-10 разыгрывающих НБА всех времён

Хороший разыгрывающий видит всё на площадке, просчитывает на три хода вперёд и, если надо, сам находит момент для броска. Первому номеру нужно уметь не только пасовать, но и мгновенно ускоряться, уходить от соперника, сохранив мяч, несмотря на мощное давление.

Есть масса талантливых баскетболистов на позиции разыгрывающего. Вот несколько суперзвёзд прошлого и настоящего, за игрой которых стоит понаблюдать:

Мэджик Джонсон Фото: Getty Images

Атакующий защитник

Этого игрока также называют вторым номером или просто шутером. Его стихия — броски. Обратите внимание: именно атакующий защитник чаще всего реализует «трёшки».

Помимо качественных бросков, для второго номера важно:

быть быстрым и прыгучим;

создавать внезапные проходы;

уметь резко менять направление атаки;

опекать опасных соперников.

Нужно быть не только быстрым, но и уверенным в себе — последний бросок в сумасшедшей концовке матча доверяют в большинстве своём атакующим защитникам.

Легенды на этой позиции — Майкл Джордан, Коби Брайант, Дуэйн Уэйд, Клэй Томпсон.

Коби Брайант Фото: Manny Millan/Getty Images

Лёгкий форвард

Его называют третьим номером. Это универсал, способный атаковать и защищаться: он помогает на подборах, перекрывает периметр, обостряет игру в проходах.

Иными словами, лёгкий форвард придаёт игре баланс — выступает связующим звеном на площадке.

Хотите понять амплуа — посмотрите пару игр Леброна Джеймса, Ларри Бёрда, Кевина Дюранта — они и реализуют любой бросок, и закроют соперника, и найдут передачей партнёра, если потребуется.

Леброн Джеймс Фото: Henry Browne/Getty Images

Тяжёлый форвард

Четвёртый номер, он же тяжёлый или мощный форвард, — олицетворяет физическую силу в составе, иногда выглядит как шкаф, но с отличной техникой. Его главные задачи — борьба за подборы, противостояние бигменам, силовые проходы под кольцо.

Тяжёлый форвард должен выдерживать силовой прессинг, играть корпусом и доминировать в трёхсекундной зоне. Золотая формула — сила, выносливость, терпение и умение быстро принимать решения.

Лучшие среди тяжёлых форвардов, в игру которых можно влюбиться:

Тим Данкан Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Центровой

Пятый номер, самый высокий и массивный игрок — настоящий «столб» под корзиной. Центровой хозяйничает в трёхсекундной зоне, контролирует щит, блокирует броски соперника и завершает атаки из-под кольца.

Ключевые качества — высокий рост, сила, отличное чувство позиции. Но в современном баскетболе это не только «вышибала», сегодня центровой должен быть максимально подвижным, видеть игру на уровне разыгрывающего и начинать быстрые атаки.

Шакил О’Нил Фото: John Biever/Getty Images

Знаменитые центровые прошлого — Шакил О’Нил, Карим Абдул-Джаббар, Хаким Оладжьювон, Арвидас Сабонис.

Популярные вопросы по теме

Кто такой шутер в баскетболе?

Шутером называют игрока, чья главная задача — реализовывать броски, особенно трёхочковые. Типичное роль для атакующих защитников и лёгких форвардов.

Кто такой слэшер в баскетболе?

Слэшер — игрок (чаще форвард или защитник), чья специализация — агрессивные проходы под кольцо, завершение атак с использованием дриблинга.

Кто такой комбогард в баскетболе?

Комбогард — универсальный работяга, который может быть и мудрым разыгрывающим, и добротным атакующим защитником. Там, где надо отдать пас — он найдёт партнёра, а если надо попасть в цель — сделает и это.

Кто такой хупер в баскетболе?

Хупер (hooper) — человек, живущий баскетболом: техничный, креативный и всегда в фокусе. Такой может зацепить зрителя одним движением и сделать шоу из любого момента.