Основные позиции и роли игроков в баскетболе

Баскетбол не просто беготня с мячом, а позиции игроков не просто точки на площадке или фишки на доске, которые двигает тренер. Баскетбольный матч — это целая вселенная, где у каждого игрока есть своё амплуа. Это роли, от которых зависят стиль игры команды, эффективность тактики и абсолютно каждый результат.
Какие позиции есть в баскетболе
Когда первый раз смотришь баскетбольную встречу, кажется, что все бегают хаотично. На самом деле, у каждого игрока своя роль: кто-то отвечает за построение комбинаций, кто-то — за набор очков а кто-то — работает под кольцом.
Вот пять классических позиций:
- разыгрывающий защитник (Point Guard, первый номер) — мозг и мотор, тот самый игрок, кто отвечает за атаку;
- атакующий защитник (Shooting Guard, второй номер) — в большинстве своём отвечает за набор очков;
- лёгкий форвард (Small Forward, третий номер) — универсальный солдат, у которого «меч и щит» в одной руке;
- тяжёлый форвард (Power Forward, четвёртый номер) — играет и в атаке, и в защите, обычно под кольцом.
- центровой (Center, пятый номер) — главный страж, стена, за которую редко проходят соперники.
Расположение игроков в баскетболе
Разыгрывающий защитник
Это тот, кто первым берёт мяч и начинает строить игру. Его ещё называют плеймейкером или первым номером, а сравнивают с дирижёром оркестра — именно разыгрывающий превращает набор из пяти игроков в единое целое.
Главные задачи игрока на позиции — организация атак, контроль темпа игры, построение комбинаций и взаимодействие между партнёрами.
Хороший разыгрывающий видит всё на площадке, просчитывает на три хода вперёд и, если надо, сам находит момент для броска. Первому номеру нужно уметь не только пасовать, но и мгновенно ускоряться, уходить от соперника, сохранив мяч, несмотря на мощное давление.
Есть масса талантливых баскетболистов на позиции разыгрывающего. Вот несколько суперзвёзд прошлого и настоящего, за игрой которых стоит понаблюдать:
Мэджик Джонсон
Атакующий защитник
Этого игрока также называют вторым номером или просто шутером. Его стихия — броски. Обратите внимание: именно атакующий защитник чаще всего реализует «трёшки».
Помимо качественных бросков, для второго номера важно:
- быть быстрым и прыгучим;
- создавать внезапные проходы;
- уметь резко менять направление атаки;
- опекать опасных соперников.
Нужно быть не только быстрым, но и уверенным в себе — последний бросок в сумасшедшей концовке матча доверяют в большинстве своём атакующим защитникам.
Легенды на этой позиции — Майкл Джордан, Коби Брайант, Дуэйн Уэйд, Клэй Томпсон.
Коби Брайант
Лёгкий форвард
Его называют третьим номером. Это универсал, способный атаковать и защищаться: он помогает на подборах, перекрывает периметр, обостряет игру в проходах.
Иными словами, лёгкий форвард придаёт игре баланс — выступает связующим звеном на площадке.
Хотите понять амплуа — посмотрите пару игр Леброна Джеймса, Ларри Бёрда, Кевина Дюранта — они и реализуют любой бросок, и закроют соперника, и найдут передачей партнёра, если потребуется.
Леброн Джеймс
Тяжёлый форвард
Четвёртый номер, он же тяжёлый или мощный форвард, — олицетворяет физическую силу в составе, иногда выглядит как шкаф, но с отличной техникой. Его главные задачи — борьба за подборы, противостояние бигменам, силовые проходы под кольцо.
Тяжёлый форвард должен выдерживать силовой прессинг, играть корпусом и доминировать в трёхсекундной зоне. Золотая формула — сила, выносливость, терпение и умение быстро принимать решения.
Лучшие среди тяжёлых форвардов, в игру которых можно влюбиться:
- Тим Данкан;
- Карл Мэлоун;
- Дирк Новицки;
- Кевин Гарнетт.
Тим Данкан
Центровой
Пятый номер, самый высокий и массивный игрок — настоящий «столб» под корзиной. Центровой хозяйничает в трёхсекундной зоне, контролирует щит, блокирует броски соперника и завершает атаки из-под кольца.
Ключевые качества — высокий рост, сила, отличное чувство позиции. Но в современном баскетболе это не только «вышибала», сегодня центровой должен быть максимально подвижным, видеть игру на уровне разыгрывающего и начинать быстрые атаки.
Шакил О’Нил
Знаменитые центровые прошлого — Шакил О’Нил, Карим Абдул-Джаббар, Хаким Оладжьювон, Арвидас Сабонис.
Кто такой шутер в баскетболе?
Шутером называют игрока, чья главная задача — реализовывать броски, особенно трёхочковые. Типичное роль для атакующих защитников и лёгких форвардов.
Кто такой слэшер в баскетболе?
Слэшер — игрок (чаще форвард или защитник), чья специализация — агрессивные проходы под кольцо, завершение атак с использованием дриблинга.
Кто такой комбогард в баскетболе?
Комбогард — универсальный работяга, который может быть и мудрым разыгрывающим, и добротным атакующим защитником. Там, где надо отдать пас — он найдёт партнёра, а если надо попасть в цель — сделает и это.
Кто такой хупер в баскетболе?
Хупер (hooper) — человек, живущий баскетболом: техничный, креативный и всегда в фокусе. Такой может зацепить зрителя одним движением и сделать шоу из любого момента.