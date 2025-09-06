1/8 финала Евробаскета-2025! LIVE
Поделиться
Начнём с матча Турция — Швеция.
Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 6 сентября, стартуют матчи 1/8 финала Евробаскета-2025. В этот игровой день зрителей ждут встречи Турция — Швеция, Германия — Португалия, Литва — Латвия и Сербия — Финляндия. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию всех матчей и расскажет о самых ярких и значимых событиях игрового дня.
ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
06 сентября 2025, суббота. 12:00 МСК
Турция
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
06 сентября 2025, суббота. 15:15 МСК
Германия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
06 сентября 2025, суббота. 18:30 МСК
Литва
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
06 сентября 2025, суббота. 21:45 МСК
Сербия
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Live Артемий Берстенев
📺 Где смотреть онлайн-трансляции
Все матчи будут доступны для прямого онлайн-просмотра на сервисе Okko.
Комментарии
- 6 сентября 2025
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
00:35
- 5 сентября 2025
-
23:56
-
22:44
-
20:29
-
19:21
-
17:55
-
16:45
-
15:53
-
14:51
-
14:38
-
14:04
-
13:15
-
12:58
-
12:26
-
12:06
-
11:41
-
11:03
-
10:44
-
10:03
-
09:26
-
08:30
-
03:30
-
03:00
-
02:00
-
00:56
-
00:42
-
00:28
-
00:16
-
00:04
- 4 сентября 2025
-
23:55
-
23:46
-
23:39