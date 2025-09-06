Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Евробаскет-2025: Турция — Швеция, смотреть текстовую онлайн-трансляцию 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу, где смотреть

1/8 финала Евробаскета-2025! LIVE
Артемий Берстенев Никита Бирюков
,
1/8 финала Евробаскета-2025! LIVE
Комментарии
Начнём с матча Турция — Швеция.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 6 сентября, стартуют матчи 1/8 финала Евробаскета-2025. В этот игровой день зрителей ждут встречи Турция — Швеция, Германия — Португалия, Литва — Латвия и Сербия — Финляндия. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию всех матчей и расскажет о самых ярких и значимых событиях игрового дня.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Таблицы
ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
06 сентября 2025, суббота. 12:00 МСК
Турция
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
06 сентября 2025, суббота. 15:15 МСК
Германия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
06 сентября 2025, суббота. 18:30 МСК
Литва
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
06 сентября 2025, суббота. 21:45 МСК
Сербия
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
📺 Где смотреть онлайн-трансляции
Live Артемий Берстенев

📺 Где смотреть онлайн-трансляции

Все матчи будут доступны для прямого онлайн-просмотра на сервисе Okko.
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android