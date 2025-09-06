1/8 финала Евробаскета-2025! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 6 сентября, стартуют матчи 1/8 финала Евробаскета-2025. В этот игровой день зрителей ждут встречи Турция — Швеция, Германия — Португалия, Литва — Латвия и Сербия — Финляндия. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию всех матчей и расскажет о самых ярких и значимых событиях игрового дня.